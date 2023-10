La obra "Los Argonautas, Sonidos del desplazamiento" es una experiencia interdisciplinaria, que une teatro y experimentación sonora, en un proceso de acompañamiento a personas en tránsito, retornadas y deportadas a México desde Estados Unidos.

El proyecto comprende el texto “Argonáutica”, de Noé Morales Muñoz, que narra la travesía de Jasón, un hombre que después de vivir en el país del norte, es deportado a Michoacán. En la instalación sonora, se escuchan audios registrados en el proceso de acompañamiento a personas migrantes. La puesta en escena e instalación suceden en el mismo espacio físico y corren a cargo de Luis Arturo García.

“¿De quién hablamos cuando se supone que debemos hablar de nosotros mismos? Hoy, se supone que debo hablar de mí. Pero ¿quién soy yo ahora? ¿Qué permanece de aquello que, hasta hace no mucho, pude ser?” La propuesta parte de una realidad reflejada en los audios que se escuchan en teléfonos antiguos para crear una ficción en donde el público se ve inmerso.

“Cuando me traían de regreso, junto con los demás, en el camión solo se escuchaba el silencio. Hasta que llegamos a la frontera, del lado de México ondeaba una bandera gigante. Ese sonido me hizo comprender que no había vuelta atrás”, se escucha en uno de los audios registrados.

La otra “Los Argonautas, Sonidos del desplazamiento” se presenta en el teatro El Galeón. Foto: Carlos Alvar, cortesía

Los Argonautas se presentará durante cuatro días en el Teatro El Galeón, por la Coordinación Nacional de Teatro. El proyecto se estrenó por primera vez en el 2019, con el propósito de tomar acción artística y una postura política respecto a la migración que desde la década pasada se agrava y refleja las condiciones de millones de personas que se ven obligadas a desplazarse desde su lugar de origen.

“La propuesta no pretende ser revictimizante, sino dar un punto de vista distinto de la situación de las personas obligadas a desplazarse, intentando capturar en la diversidad de relatos, canciones, charlas y denuncias, un pedazo de la memoria que sobrevive a su viaje”, dijo Luis Arturo García, intérprete en la obra.

García agregó que Los Argonautas se forjó en trabajo de campo; se realizaron actividades en albergues, casas de migrantes, calles de diferentes ciudades y recorridos por zonas donde se han establecido las comunidades deportadas y retornadas. Aunado a ello, la propuesta tiene como objetivo establecer puentes de creación entre las artes vivas con otras áreas de conocimiento y en particular indagar en la relación que las tecnologías digitales tienen con la escena contemporánea, al concebir la escena como un espacio de interacción con las audiencias haciendo uso de medios tecnológicos y de experimentar con el sonido como parte fundamental de la escena.

El equipo lo integran Luis Arturo García, como intérprete y creador escénico; Noé Morales, como colaborador escénico y dramaturgo; Braulio Amadís Rodríguez, en diseño de espacio escénico, lumínico y video; Gaba Cortés, en fotografía documental; Emmanuel Arenas, en desarrollo y montaje de instalación digital; An Beltrán, en la asistencia de producción y Adriana García, en diseño gráfico.

Luis Arturo García es un creador escénico que egresó del Centro Universitario de Teatro de la Ciudad Nacional Autónoma de México (CUT-UNAM). Ha sido actor, productor y director en diversas compañías de artes escénicas.

Los Argonautas, Sonidos del desplazamiento se presentará en el IV Encuentro de Fronteras Líquidas, el jueves 19, viernes 20 (20:00 horas), sábado 21 (19:00 horas) y domingo 22 de octubre (18:00 horas) en el teatro El Galeón, Abraham Oceransky. La duración promedio es de 50 minutos y la edad recomendada es de 12 años en adelante. Al final de cada función habrá un conversatorio con el público.

