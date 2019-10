No fue sino hasta que en este espacio, el pasado miércoles, se compartieron los señalamientos de opacidad a los premios nacionales de literatura de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) —el José Fuentes Mares y el Guillermo Rousset Banda—, que la institución emitió un comunicado en su página de Internet. Celebramos este paso a la transparencia, tan necesaria en programas que operan con recursos públicos. Pero ha llamado la atención en los círculos literarios la airada respuesta que el doctor Ricardo Vigueras, señalado como coordinador de los premios, ha publicado en su cuenta de Facebook. Nos señalan que el profesor Vigueras busca refutar a EL UNIVERSAL de una manera paradójica: dándonos la razón. Así, confirma que la UACJ incumplió con la convocatoria al no hacer públicos los resultados en su sitio desde el domingo 20, que son integrantes de la comunidad intelectual de Juárez quienes han obtenido el Rousset Banda y que tiene una cercanía “de muchos años” con uno de los autores del libro ganador. Lo más extraño, nos aseguran, es que el profesor Vigueras niega haber sido coordinador del Rousset Banda, y afirma haberlo sido sólo del Fuentes Mares. Este deslinde convendría que lo hiciera llegar al portal soyjuarense.com, que tuvo acceso privilegiado a los resultados desde el lunes, y en cuya nota lo señalan a él como el responsable de ambos galardones. Lo curioso es que don Ricardo se deshace en elogios a los jurados del Fuentes Mares, pero guarda silencio sobre los nombres de quienes fallaron el Rousset Banda. ¿A qué se deberá? La respuesta —nos dicen— se halla en la percepción que se tiene de que para este galardón se designó a un jurado sin “reconocido prestigio”, lo que viola la cláusula octava de la convocatoria. Salvo la doctora Sara Poot, de una larga trayectoria, los otros dos miembros —los doctores Gabriel Ignacio Verduzco Argüelles y Víctor Saúl Villegas Martínez— no tendrían las credenciales suficientes pues, por la especialización y el alcance reducido de sus investigaciones académicas, no han realizado aún aportaciones indudables a las letras mexicanas. Así, la suspicacia continúa: ¿quién y por qué nombró a un jurado que pondría en duda el prestigio de un reconocimiento tan importante?