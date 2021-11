Subastas de patrimonio cultural mexicano no paran; la próxima será en Francia

La empresa Christie’s realizará la subasta “Pre-Columbian Art & Taino Masterworks from the Fiore Arts Collection”, conformada por 139 lotes y entre ellos hay 72 piezas prehispánicas que habrían sido realizadas por las culturas maya, azteca, chontal, mixteca, olmeca y huasteca.



En la subasta que está programada para el 10 de noviembre, en París, Francia, también hay piezas antiguas de otras culturas del mundo y se prevé que esas creaciones sean vendidas entre los 700 euros (16 mil 505 pesos, de acuerdo con el tipo de cambio actual) y los 250 mil euros (5 millones 894 mil pesos).



El lote 51 es un pendiente olmeca de 16.2 cm y es la pieza con mayor estimación, pues pretende ser vendido entre los 150 mil euros (3 millones 536 mil 964 pesos) y los 250 mil euros (5 millones 894 mil pesos). Se trata de una pieza del Preclásico Medio que desde los años 50 del siglo XX ha formado parte de colecciones privadas.





“Las piedras verdes, especialmente el jade, eran insignias que diferenciaban a quienes las usaban y eran regaladas entre las clases dominantes en centros ceremoniales de toda Mesoamérica, así como parte de los bienes funerarios de las élites”, describió la casa de subastas.



La segunda pieza con mayor estimación es el lote 45, un hacha maya de 32.4 cm, pues pretende ser vendida entre los 180 mil euros (4 millones 244 mil pesos) y los 225 mil euros (5 millones 305 mil pesos).



En la pieza que proviene de una colección privada, se representa a “un dignatario barbudo con la cabeza hacia atrás y luchando con una serpiente”, se lee en la página de la empresa.



En la subasta también saldrán a la venta otros pendientes, vasijas y esculturas con forma humana, una de ellas habría sido realizada por la cultura huasteca, que mide 70 cm, catalogada como el lote 53 y que pretende ser vendida entre los 100 mil euros (2 millones 357 mil pesos) y los 150 mil euros (3 millones 536 mil pesos).



Otra escultura es la del lote 55, un perro azteca de 36 cm que probablemente sea “un Xoloitzcuintle que está sentado, con ojos profundamente hundidos, un largo hocico, labios separados y mostrando dos dientes desde los lados, los omóplatos tratados decorativamente como dos motivos de pergamino y una larga cola que se extiende por la espalda”. Se prevé que sea vendida entre los 40 mil euros (943 mil 190 pesos) y 60 mil euros (un millón 414 mil pesos).





Por esta subasta, Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, hizo pública la carta que envió a Christie’s el 26 de octubre, con la intención de detener el evento programado para el 10 de noviembre, a las 16 horas, tiempo de Francia.

La @cultura_mx se manifiesta en contra de la subasta de 72 piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio de México, programada para el 10 de noviembre por la casa de subastas Christie’s en París, Francia. La venta del patrimonio cultural es un delito. #MiPatrimonioNoSeVende pic.twitter.com/INnxWES3Z4 — Alejandra Frausto (@alefrausto) October 27, 2021

En la misiva dijo que “Pre-Columbian Art & Taino Masterworks from the Fiore Arts Collection” incluye “72 piezas arqueológicas pertenecientes al patrimonio de México”, aunque la funcionaria no detalló si el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) ya había realizado algún dictamen para determinar su autenticidad, ni cuáles son los lotes con las piezas por las que ella hizo el reclamo.



“El Gobierno de México lamenta y condena enérgicamente la venta de tales piezas, las cuales constituyen propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, cuya extracción del territorio nacional se realiza sin autorización y de manera ilícita, al estar prohibida por la legislación mexicana desde 1827. Destaco a su atención asimismo que se iniciarán los procedimientos judiciales correspondientes ante las autoridades francesas sobre las piezas en cuestión, a través de los canales diplomáticos y legales indicados, a fin de proteger el patrimonio de nuestro país”, dijo la funcionaria.

Lee también: Alistan la ofrenda "Mictlalnepantla"; recordarán a víctimas en el Chiquihuite y arrastrados por las lluvias

aosr