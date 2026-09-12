El proyecto de divulgación cultural Sembradores de Historia, así como su respectiva gaceta, El Temporal, cumplen cuatro y tres años de vida respectivamente, en un momento en el que el debate sobre la especialización para divulgar historia se encuentra latente.

Sembradores de Historia fue fundado por estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia con el objetivo de difundir justo la historia; y lo que comenzó como un proyecto escolar se transformó en uno profesional, asegura Francisco Peralta, uno de sus fundadores.

Peralta apunta que el proyecto de El Temporal va en contra de las tendencias, ya que el contexto actual atraviesa una crisis en las publicaciones impresas, sin embargo, dice, tiene bondades trabajar con productos físicos.

Además, remarca la importancia de divulgar la historia, una materia que “se encuentra aflorando en las universidades y en los proyectos universitarios”, “tenemos que divulgar cómo se hace la historia en un contexto nacionalista, cómo los historiadores llegamos a ese conocimiento”.

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