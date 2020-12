La titular de la Dirección General de Vinculación Cultural (DGVC), Esther Hernández, ofreció una disculpa "por no haber advertido a la persona" que creó el polémico chat "Desactivación de colectivos", "sobre el pésimo nombre y falta de manejo institucional en el mismo". Además, "lamentó mucho la situación" y se responsabilizó de no ser ella quien informara a la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, sobre la existencia del mismo.

En su cuenta de Twitter, la funcionaria, quien ha formado parte de las reuniones sobre la problemática de Cultura infantil, con el colectivo No vivimos del aplauso, y que además es responsable del programa estrella de la dependencia, Cultura Comunitaria, que en dos años han manejado mil millones de pesos, explicó que Frausto la instruyó a formar parte del grupo de funcionarios que debían colaborar con los once colectivos que estaban planteando un congreso nacional de cultura.

"Soy responsable de no haber informado a la subsecretaria (de Desarrollo Cultural, Marina Núñez) y a la secretaria sobre el nombre de ese chat y haberlo tomado a la ligera. Cuando me sumaron, el chat tenía otro nombre, luego lo cambiaron y asumo que no dije nada, reconozco mi error", escribió.

La tarde del miércoles 2 de diciembre, el titular de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura, Antonio Martínez, dio a conocer a la prensa cultural que había sucedido "un hecho inaceptable", pues en una reunión con colectivos artísticos "se hizo visible un chat de algunos funcionarios de la Secretaría cuyo título era "Desactivación Colectivos".

Y difundió a la prensa cultural un comunicado en el cual se aseguró que la secretaria, Alejandra, Frausto, se deslindaba de este grupo, y no tenía conocimiento de su existencia y funcionamiento. Y se informó que los servidores públicos participantes del hecho recibieron un apercibimiento, que se analizan sanciones y que fue cesada de su cargo la persona responsable de la creación del grupo. Hasta ahora no se ha dado a conocer el nombre de ese funcionario ni cuántos ni quiénes son los funcionarios.



En el chat participaron, entre otros, Esther Hernández, Pablo Raphael, director de Promoción y Festivales Culturales; Paula Vázquez, asesora jurídica de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural; Ángeles Castro, directora del Centro Nacional de las Artes; Alejandra Chávez y Martha Bremauntz, directoras de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural; Alejandro Ortiz, Francisco Romero y Valeria López. En algunas imágenes del chat que se publicaron en EL UNIVERSAL, se lee, por ejemplo, a Paula Vázquez, advertir: "No. No vamos a seguir negociando nada".

"Sobre la reciente publicación de un chat y las exigencias de los colectivos al respecto, quiero ofrecer una disculpa por no haber advertido a la persona que lo creó, sobre el pésimo nombre y falta de manejo institucional en el mismo, lamento mucho la situación actual. Quienes me conocen, saben que soy una persona trabajadora y comprometida, que creo firmemente en la necesidad de diálogo y construcción conjunta, que celebro las luchas justas y la organización en torno a causas comunes", escribió.

Hernández, añadió: "Quiero externar que tanto mi compañera Valeria López de la DGVC como yo, sumamos a ese grupo de trabajo propuestas para hacer un diálogo más horizontal con una visión de participación amplia que sumara diversas voces de las diferentes comunidades del país".

Finalmente, escribió que las diferencias de opinión con los colectivos, las hizo saber en su momento "de frente" y que sostiene que algunos temas deben trabajarse con el Legislativo porque rebasan las atribuciones de la Secretaría de Cultura, y que otros no son parte de un congreso, sino de solución directa con las personas implicadas.

Exigen la renuncia de Frausto

Los artistas que integran los once colectivos exigieron ayer la renuncia de Alejandra Frausto, también desconocieron a los funcionarios que participaron en ese grupo de mensajería instantánea, denunciaron impagos a artistas que participaron en la convocatoria de la dependencia "Banco de producciones" y aseguraron que continuarán trabajando para concretar la realización de un Congreso Nacional de Cultura, cuyo objetivo es estructurar iniciativas de ley para mejorar las condiciones laborales de la comunidad cultural, así como para obtener seguridad social.

Los colectivos indicaron sentirse engañados por la Secretaría de Cultura, pues, dijeron, habían avanzado en la construcción del Congreso, pero durante esa última reunión los funcionarios hicieron una contrapropuesta que fue la realización de un foro de reflexión.

"Ya no queremos seguir reflexionando sobre que no tenemos trabajo, lo que nosotros pedimos son acciones, no reflexiones, estamos cansados de reflexionar. Nos cambiaron nuestra propuesta por la conformación de un grupo técnico de reflexión", señalaron.

Además, los colectivos indicaron que ya no confían en las autoridades, pero que siguen abiertos al diálogo "verdadero" y sin "simulación".

El polémico chat ha generado también la reacción de la comunidad cultural. Escritores como Juan Villoro, Emiliano Monge y José Homero, han desacretidado el actuar de los funcionarios, así como la respuesta institucional de la Secretaría de Cultura, respecto a que su titular no estaba enterada.

