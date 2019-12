Secretaría de Cultura de CDMX no estaba preparada para su crecimiento: Suárez del Real

El retraso en los pagos a artistas, talleristas, facilitadores de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, que en algunos casos es de hasta ocho meses, se debe al aumento de programas y de infraestructura de la dependencia liderada por Alfonso Suárez del Real, lo que implicó que el personal pasara de 972 personas a más de mil 900 personas en un año. “Esta secretaría no estaba preparada ”, aseguró el funcionario.

“Asumo la responsabilidad en el sentido de que esta secretaría creció cuatro veces más, antes no había beneficiarios, no había ningún programa, Pilares es el primero; entre talleristas, colectivos culturales, se creció en más de mil 900 personas. Esta secretaría no estaba preparada para la atención que se requiere, estoy tomando decisiones para generar mejores condiciones de atención porque esto no puede volver a repetirse. Antes eran tres teatros, ahora manejamos 5, los Pilares no existían, los faros eran siete y ahora tendremos dos más y otro más, el programa de 333 colonias no existía. La infraestructura de esta secretaría está pensada para 972 personas y hay que cambiarlo. Sé que es muy frustrante, estamos en una situación de emergencia que no debió haberse dado y por eso estoy dando la cara para explicar, esto son excusas y quiero resolver ahorita”, dijo el secretario en una reunión con alrededor de veinticinco artistas.

Los artistas que ofrecieron funciones, servicios curatoriales, clases y talleres, a través del Sistema de Teatros de la Ciudad de México y Grandes Festivales se reunieron la tarde de este miércoles con el secretario de Cultura, Alfonso Suárez del Real, y se estableció que todos aquellos que aún no han recibido su pago lo tendrán a más tardar el próximo 20 de diciembre.

Además, en este encuentro que algunos asistentes calificaron como positivo, se llegó al acuerdo de que el próximo año las compañías que fueron seleccionadas para la Programación de Artes Escénicas 2020 tendrán un contrato y serán remunerados en un plazo máximo de 20 días después de que termine la temporada programada en alguno de los teatros. También se buscará que Grandes Festivales tenga un sistema de pago más eficiente.

La reunión que se llevó a cabo en la sede de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, ubicada al sur de la Ciudad de México, de acuerdo con algunos asistentes fue cordial pero hubo algunos momentos tensos porque los creativos consideraron que esperar hasta 16 días más para recibir un pago que tiene un retraso de más de 8 meses, es “indignante” e "injusto" y que “ha sido muy frustrante que haya gente que no puede contestar ni los teléfonos para dar información”.

Además, reclamaron que las autoridades responsables no deben esperar a que haya cartas ni manifestaciones para dar información clara sobre el retraso de sus pagos. Asimismo, se aclaró que no sólo Escénica ha padecido la falta de pagos, también hay otros festivales como Festival México, Ciudad que baila, que también registra adeudos a diversas compañías. Y se quejaron que hay personal de Sistema de Teatros que no ha estado a la altura de la gravedad del asunto.

También lee: Cultura de la CDMX, otra vez a apagar incendios

Ante ello, Suárez del Real, indicó: “Lo entendemos perfectamente. Firmaré un compromiso de que esto se resolverá a más tardar el día 20”. Y reiteró que el retraso se debió a que todo lo que fue Sistema de Teatros y Escénica, es decir uno de los festivales que se programó en el programa de Grandes Festivales, entró bajo la licitación que hizo el Fondo Mixto de Promoción Turística, un fondo que está integrado por representantes de asociación de hoteles, agencia de viajes, restaurantes, convenciones, cuyos recursos provienen de impuestos que se usan para financiar campañas de promoción turística.

Suárez del Real aseguró que se trabaja para que “esta situación no se vuelva a repetir”.

La secretaría informó a este diario que hasta ayer a las 17 horas se había pagado la segunda ministración semestral de 300 Colectivos y que se atendió a los facilitadores, Talleristas A, Talleristas A2, Talleristas A3, quedando por concluirse el día de hoy el resto de los pagos para Faros y Festivales de Barrios; mientras que los apoyos a Talleres de Artes y Oficios Comunitarios se entregarán entre el 10 y el 24 de diciembre.

fjb