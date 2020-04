Salvan al Fonca, pero no hay certeza sobre cómo funcionará

A dos semanas de la publicación del Decreto Presidencial para extinguir o dar por terminados todos los fideicomisos públicos sin estructura orgánica, el cual generó incertidumbre entre la comunidad artística y cultural, la Secretaría de Cultura informó ayer en un comunicado que el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) será incorporado a su estructura orgánica y que contará con “certeza jurídica”.

Mientras que el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) se fusionará con el Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) para el apoyo a la creación cinematográfica y operará con los recursos de ambos; el Mandato del Antiguo Colegio de San Ildefonso seguirá funcionando como lo hace desde 1994.

Respecto al Fideicomiso para el Fomento y la Conservación del Patrimonio Cultural Antropológico, Arqueológico e Histórico de México (Fideinah), se indicó que se extinguirá una vez que se hayan agotado los recursos comprometidos hasta ahora.

El especialista en política cultural Eduardo Cruz Vázquez consideró que la preocupación de la comunidad por la desaparición de Fonca y Foprocine se cumplió: “El Mandato del Fonca se transforma en una dependencia, tal y como se filtró desde 2019, en una reunión con directivos de los estados, que di a conocer en mi Facebook y que fue publicada por EL UNIVERSAL. Lo advertí desde entonces, como lo advertí tras la trifulca que culminó con la renuncia de Mario Bellatin en marzo del año pasado. Lo que es imperdonable es el engaño permanente de las autoridades, sabían que era ese el plan, lo negaban y lo concretaron”.

Para Cruz Vázquez, ahora queda esperar a ver en qué términos la Secretaría de Hacienda cumple los compromisos presupuestales y de plazas de nueva creación que implica generar la dependencia. “Queda ver qué plan proponen para sacar adelante el ‘nuevo Fonca’, que es ahora ‘Sistema Nacional de Creadores’, una forma de burlarse de un emblema que distinguió a numerosos creadores. Es la bofetada al ‘neoliberalismo cultural’ del priísmo. Lo demás no sorprende, se queda lo que sabían es viable, aunque esa mezcla en cine a ver qué hijito resulta, y se va lo que era accesorio”.

Por su parte, Bolfy Cottom, especialista en legislación cultural, cree que las gestiones de Cultura ante Hacienda y la Función Pública para evitar la desaparición del Fonca y del Foprocine fueron oportunas.

Sin embargo, advirtió: “Ahora resulta que las autoridades son muy buenas y generosas tratando de atender las necesidades de los creadores, de los cineastas. En el caso del Fonca me parece que hay un asunto tramposo o, en todo caso, falso, porque dice que se incorporará a la estructura de la Secretaría. ¿No que mucha austeridad? Para que eso ocurra la dependencia necesita modificar el reglamento interior y para que éste se modifique, tiene que pasar por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), por Hacienda y por la Función Pública”.

Y agregó: “Supongo que ya todos conversaron y acordaron que, llegado el momento, lo aprobarán, pero quiero ver que eso suceda. La incorporación del Fonca implica, sin duda, impacto organizacional y presupuestal. Le han regateado al INAH la aprobación del reglamento de la Ley Orgánica, que no tiene impacto presupuestal ni organizacional, pero ahora sí quieren incorporar al Fonca. Habrá que ver cómo queda todo, me parece que los creadores tienen que ser parte de este proceso”.

De acuerdo con el boletín, el Fonca contará con reglas de operación “claras, transparentes y sin espacio a la corrupción” y se reconocerá como un Sistema Nacional de Creadores que abarca desde los jóvenes creadores de los estados hasta los eméritos en todos los campos de la creación. El periodo de transición no fue establecido, pero se aseguró que se mantienen los apoyos, las becas y las convocatorias abiertas.

Lo mismo ocurrirá con el proceso de unificación de Foprocine y Fidecine, cuyas funciones seguirán con “normalidad”. Mientras que con el proceso de extinción del Fideinah, la Secretaría dijo que se trabaja en el desarrollo de un mecanismo que permita “cumplir con los lineamientos de transparencia, austeridad y rendición de cuentas, el cual permita hacer frente a los planes de inversión y de obra pública que INAH y la Secretaría de Cultura tracen cada año”.

El Decreto Presidencial publicado el pasado 2 de abril establece que los recursos de los fideicomisos deberán ser entregados a la Tesorería de la Federación. Por ello, Cottom señaló que no se establece que haya excepción para no devolver los recursos en caso de transformación. “En estricto sentido, ya se debieron haber entregado los recursos, pero supongo que establecieron un acuerdo por escrito para que no sea así, entonces, ¿dónde está el cumplimiento del Decreto? La dependencia dijo que se acatará puntualmente el Decreto, no es así, no lo están haciendo. Tan sólo del Fideinah están diciendo que hasta que se acaben los recursos que tiene, mientras que de la fusión del Foprocine con Fidecine no dicen si será un nuevo fideicomiso y no dicen si tendrá estructura orgánica. Hay cosas que son caóticas y confusas. Aparentemente todo es un éxito y todo lo hicieron bien”.

Para el especialista en legislación cultural José Manuel Hermosillo, lo que presentó la Secretaría de Cultura es un “anuncio publicitario” que vuelve a cometer el mismo error: no da certeza ni seguridad jurídica. “Sería bueno conocer el informe final de Hacienda, que es la que tendrá que amarrar la extinción de los fideicomisos apegado a derecho, además es necesario conocer la naturaleza jurídica de estos fideicomisos”.

Sobre el movimiento del Fonca dijo: “Informan que pasará a la estructura orgánica de la Secretaría, lo que puedo decir es que están centralizando los recursos. Con la idea equivocada de que le van a dotar de certeza jurídica centralizándolo a la estructura de la Secretaría, no es el mejor movimiento ni la mejor idea para fortalecer una institución de cultura. ¿Por qué no mejor dicen que lo van a convertir en un instituto?”

El poeta David Huerta indicó: “Espero que todo esto sea para bien, para mejor; no solamente que sobreviva el Fonca, el Sistema Nacional de Creadores, sino que se mejore, que se perfeccione, que sea cada vez más eficaz y que se enriquezca en todos sentidos”.