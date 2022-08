La comunidad cultural reaccionó en redes sociales ante el atentado contra el escritor Salman Rushdie, que se produjo este viernes al oeste de Nueva York. El ataque se da a más de 33 años después del decreto religioso (fetua) del ayatolá Jomeiní, que condenó a muerte al escritor por su novela "Los versos satánicos".

El libro fue considerado en el mundo musulmán como una obra blasfema, que ridiculizaba al Corán y a Mahoma.

Lee también: Salman Rushdie: ¿Qué dicen “Los versos satánicos” y por qué es un libro repudiado en Irán?

De acuerdo con la policía estatal, el escritor presentó heridas en el cuello y fue llevado a un hospital donde le están realizando una cirugía de emergencia.

El incidente provocó que parte de la comunidad literaria se conmocionara, por lo que publicaron en sus redes sociales mensajes de apoyo a Rushdie.

El escritor de terror Stephen King escribió: “Espero que Salman Rushdie esté bien”



El novelista británico Ian McEwan expresó, a través de un comunicado : "Este aterrador ataque a mi querido amigo Salman representa un asalto a la libertad de pensamiento y expresión. Estas son libertades que cimentan nuestros derechos. Salman ha sido un inspirador defensor de escritores y periodistas perseguidos alrededor del mundo. Él es un espíritu valiente y generoso, un hombre de inmenso talento y coraje, y no será desalentado".

Neil Gaiman también publicó, “Estoy conmocionado y angustiado de ver que mi amigo @SalmanRushdie ha sido atacado antes de dar una charla. Es un hombre bueno y brillante y espero que esté bien”.



I'm shocked and distressed to see my friend @SalmanRushdie has been attacked before a talk. He's a good man and a brilliant one and I hope he's okay. https://t.co/URkHxLGE7o

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson se dijo "horrorizado" por el apuñalamiento del escritor británico Salman Rushdie.



Appalled that Sir Salman Rushdie has been stabbed while exercising a right we should never cease to defend.

Right now my thoughts are with his loved ones. We are all hoping he is okay.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) August 12, 2022