La tercera temporada del programa "John y Sabina" fue suspendida. Y mientras que la dramaturga Sabina Berman sale de Canal Once, el académico John Ackerman tendrá un programa el próximo año.

Así lo informó el Once en un comunicado, después de la polémica que se suscitó a lo largo de esta semana. Incluso, en el programa transmitido el martes, donde fue invitado el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, el conductor nunca entabló un diálogo con la conductora, lo cual provocó muchas críticas en redes sociales y muestras de solidaridad con la escritora.

"El Once informa que, de común acuerdo, los conductores del programa 'John y Sabina' han dada por terminada anticipadamente la tercera temporada de la serie. Por otra parte, el Once informa que ha iniciado los trámites para contratar a John Ackerman a fin de que realice un programa de opinión el año próximo. Además, el Once y Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), han iniciado conversaciones para coproducir un programa conducido por Sabina Berman".