Rumores sobre que un político inglés es Banksy lo obligan a renunciar

William Gannon renunció la semana pasada a su puesto como consejero de la ciudad de Pembroke Dock, en Gales (Reino Unido). ¿Su justificación? Un rumor sobre que él es Banksy le impide trabajar.

Los rumores sobre que Gannon es Banksy alcanzaron un alto nivel de acoso que el político ya no sabía cómo explicarle a la gente quién es realmente, causándole una crisis existencial, reportó el medio inglés "The Guardian".

“El problema es que cuando le digo a la gente ‘No soy Banksy’ (...) ellos dicen ‘eso es algo que diría Banksy”, declaró.



Foto: Vía facebook

El expolítico afirma que los rumores fueron creados por sus rivales de campaña. Pero, ¿por qué la gente está tan convencida de que William Gannon es Banksy?

Gannon tiene otra carrera además de la política: es artista, principalmente escultor, pero también ha trabajado en el arte callejero. Al igual que Banksy, Gannon es de la idea que el arte debe ser accesible para todos y por eso apuesta por realizarla en espacios públicos.

“El arte es para todos y la mejor forma de asegurarse que todos lo vean es haciéndolo en público”, se lee en su sitio web oficial.

En su carta de renuncia, Gannon escribió que los rumores afectaban su trabajo y la reputación de la ciudad, por lo que no podría seguir con el cargo. De acuerdo a "The Guardian", el artista fue acusado de engaño, vandalismo en parques locales y graffiti ilegal, por lo que supo que no podría mantener su trabajo si el rumor continuaba circulando.

“Tener un consejero que mienta sobre su fecha de nacimiento o trabaje bajo un nombre falso sería desastroso para la reputación de la ciudad. De repente la única cosa de la que se hablaría en Pembroke Dock no sería sobre cómo la gente vive mejor, sólo se hablaría de que hay un impostor sentado en el ayuntamiento”, dijo William Gannon.

Como solución a la polémica, el artista porta un pin (o botón) en el que se lee “NO soy Banksy”. Ahora ha iniciado una campaña para encontrar al verdadero Banksy, en ésta repartirá pines a toda la comunidad bajo la lógica de “quien no lo use es porque es Banksy”.

Gannon afirma que los rumores sobre su supuesta identidad son de lo más ridículo. “Lo que se me ha pedido no es probar quién soy, sino probar quién no soy”.

