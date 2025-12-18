El artista Rodrigo Imaz presenta “Latas de Palestina”, una exposición fotográfica en la Casa de la Primera Imprenta de América de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Ahí se puede ver cómo el sometimiento de Palestina es perceptible en un objeto tan común como las latas de aluminio.

Durante una residencia que realizó en Jerusalén, Imaz aprendió que existía un aluminio “legal”, producido y reciclado del lado israelí, y otro considerado “ilegal”, proveniente del lado palestino.

Para el creador, el clasificar los objetos de esta manera y ver las latas de origen palestino aplastadas son un símbolo “del sometimiento y la injusticia estructural que vive el pueblo palestino”, se lee en un comunicado de prensa.

Las fotografías de las latas aplastadas buscan ser testigos de cómo es la vida cotidiana en Palestina:

“Al cruzar de manera constante hacia Jerusalén Oriental, Imaz se enfrentó a una realidad marcada por la carencia de servicios básicos, la ausencia de recolección de basura y una precariedad que se hacía visible en el espacio público. En ese contexto, estos objetos dejaron de ser residuos urbanos y se convirtieron en signos de una economía informal y de una vida restringida. Sellos como el del shekel (moneda oficial de Israel) determinaban si tenían derecho a una segunda vida”.

A la inauguración de la exposición asistió Nadya Rasheed, embajadora del Estado Palestino en México, quien también fue una de las autoras del catálogo y “planteó preguntas sobre cómo nombrar el dolor cotidiano de un pueblo que resiste desde la memoria y la dignidad”.

Latas de Palestina permanecerá abierta al público en Licenciado Primo Verdad 10, Centro Histórico, de martes a sábado, de 10:00 a 18:00 horas, hasta el 27 de febrero de 2026. La entrada es libre.