Resultados de la Revocación de Mandato, el embarazo de Britney Spears y la Semana Santa, entre los memes de la semana

La poca participación en la consulta de la Revocación de Mandato, el anuncio de las agrupaciones y artistas que participarán en el festival Machaca, el supuesto rompimiento de A$AP Rocky y Rihanna por una infidelidad, el embarazo de Britney Spears, la Semana Santa y el festival Coachella fueron temas que marcaron la agenda informativa durante la última semana, y por lo mismo, generaron críticas y burlas a través de redes sociales. A continuación una selección de memes que abordaron esos asuntos de interés nacional e internacional.

Poca participación en la Revocación de Mandato

El domingo 10 de abril se llevó a cabo la Revocación de Mandato, un “instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza”, que fue posible porque por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador se publicó el Decreto por el que se expide la Ley Federal de Revocación de Mandato, el 14 de septiembre de 2021, en el Diario Oficial de la Federación.

De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), en total se contabilizaron 16 millones 502 mil 636, lo que representa el 17.7785% de la lista nominal que está integrada por 92 millones 823 mil 216 personas.

De los votos emitidos, 15 millones 159 mil 323 optaron por la opción que el Presidente siga, un millón 63 mil 209 por “que se le revoque” y 280 mil 104 fueron nulos

La poca participación de la ciudadanía en el ejercicio promovido por el presidente Andrés Manuel López Obrador no pasó desapercibida en redes sociales, sobre todo porque a punto de iniciar las vacaciones de Semana Santa se impuso “ley seca”, es decir, quedó prohibida la venta de bebidas alcohólicas.

Britney Spears anuncia embarazo

La cantante Britney Spears dio a conocer que a sus 40 años está en espera de su tercer hijo: “Perdí mucho peso en mi viaje a Maui solo para volver a ganarlo. Pensé: ‘¿qué le pasó a mi estómago?’... Así que me hice una prueba de embarazo y bueno ¡tendré un bebé!”

La “Princesa del pop” está casada desde septiembre de 2021 con el modelo de origen iraní Sam Ashgari.



Semana corta por los Días Santos

La semana que está por concluir se caracterizó porque se conmemoró la pasión de Cristo, que de acuerdo con la religión cristiana, ocurrió durante varios días y el viernes es un punto de suma importancia, pues Jesús de Nazaret fue crucificado y momentos después, según el Nuevo Testamento, el cielo se nubló y ocurrió un temblor de grandes magnitudes.

Para conmemorar este hecho, en diferentes lugares se realiza el “vía crucis”, una representación de lo que vivió Jesús, y aunque no es un día oficial de asueto, en diferentes lugares, las empresas dan el día a sus trabajadores, y por ello, muchas personas deciden salir de vacaciones.





Machaca Fest da a conocer su cartel

Por la pandemia de Covid-19, diferentes festivales musicales habían dejado de reunir a artistas y agrupaciones; sin embargo, luego de dos años y debido a que la cantidad de contagios ha disminuido, diversos encuentros han decidido regresar, como el Machaca Fest, que se llevará a cabo el 25 de junio, en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

El festival ha causado conmoción pues se presentarán artistas de diferentes géneros musicales: Belinda, Slipknot, Panteón Rococó, Reik, Kumbia Kings, Ozuna, Paulina Rubio, Nicky Jam, Cartel de Santa, Zurdok, Aleks Syntek, El Gran Silencio, Vilma Palma e Vampiros, Nortec, Genitallica, División Minúscula, Adán Jodorowski, entre otros.





Reacciones por Coachella

Desde el viernes 15 y hasta el 24 de abril se lleva a cabo el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, en Indio, California, Estados Unidos. Sin embargo, quien ha llamado más la atención fue Harry Styles, quien presentó dos nuevas canciones: Boyfriends y Late Night Talking, y porque junto con Shania Twain interpretaron I Feel Like a Woman.



Supuesta infidelidad de A$AP Rocky a Rihanna

El influencer Louis Pisano aseguró que la relación entre A$AP Rocky Rihanna había terminado, porque él le había sido infiel. Sin embargo, Pisano dijo: “Tomé la tonta decisión de twitear información que había recibido. No voy a hablar de fuentes, culpar a otros, porque al final del día yo tomé la decisión de redactar ese tweet”.

Agregó: “Acepto plenamente las consecuencias de mis acciones y cualquier daño que hayan causado. No tengo excusa para ello. Voy a tomarme un tiempo fuera de twitter para descubrir cómo puedo comenzar a hacer mejor uso de mis plataformas, ya que me he alejado de usarlas para un trabajo más positivo”; sin embargo, los usuarios de redes sociales ya habían tomado una postura.

Hasta el momento, ni Rihanna ni A$AP Rocky se han pronunciado al respecto. La intérprete subió a su cuenta de Instagram una foto de su embarazo y la frase "sólo un poco de tiempo para la próxima era".

jgt