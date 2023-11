Entre halagos, por parte de la bancada morenista, y reproches, desde la oposición, y acompañada de sus colaboradores cercanos, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, compareció ayer ante los diputados de las Comisiones Unidas de Cultura y Cinematografía, y de Radio y Televisión, en donde exaltó los resultados del programa Semilleros Creativos, el cual, informó, ha beneficiado a 14 mil 800 niños y niñas en todos los estados del país.

Además, rindió cuentas sobre las labores de salvamento arqueológico alrededor del Tren Maya, y afirmó que no hay destrucción del patrimonio arqueológico, sino recuperación y rescate. “Hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo, el Tren Maya no está destruyendo el patrimonio cultural, por el contrario, lo está preservando, es una gran oportunidad para preservarlo y difundirlo”, reviró ante los cuestionamientos de la diputada del PRI, Jazmín Jaimes Albarrán.

La diputada cuestionó que en la actualidad no existen políticas públicas adecuadas para la conservación y preservación del patrimonio, y que la construcción del Tren Maya “atenta contra miles de vestigios mayas que se encuentran en la Península de Yucatán”.

“De acuerdo con los datos, esta actividad atenta contra más de 8 mil vestigios que forman parte de nuestra cultura, y que se encuentran en riesgo de desaparecer, por ello, le pregunto, ¿qué protocolos se están llevando para proteger los vestigios arqueológicos?”, cuestionó.

Frausto respondió que en México “se cuenta con una de las instituciones más importantes para preservación del patrimonio, el Instituto Nacional de Antropología e Historia”, y aseguró que la administración actual trabaja para preservar y recuperar la memoria histórica.

“El Tren Maya no es un medio de transporte solamente, es un corredor cultural con el que vamos a dignificar gracias a presupuestos que no ven en la cartera de Cultura”, y expresó que los arqueólogos contratados para los salvamentos alrededor de la obra ferroviaria son los primeros en conocer bien la zona.

“Los primeros que entran al territorio, antes de trazar el tren, han sido arqueólogos, hay más de 400 contratados por el Tren Maya, justamente para preservar este patrimonio”, afirmó la funcionaria.

Frausto agregó que hasta la fecha se han recuperado más de 52 mil vestigios, y mencionó que el director general del INAH, Diego Prieto, informa todos los lunes sobre los hallazgos y avances. También argumentó que los vuelos con tecnología LiDAR han evitado la destrucción de patrimonio arqueológico.

Otro tema que le cuestionó la diputada morenista Rosa Hernández Espejo fue el incremento al presupuesto del INAH para 2024, el cual proyecta recursos por 8 mil 6 millones 560 mil 385 pesos, el cual representa un aumento de 3 mil 267 millones pesos. “¿Cuáles son los objetivos que se buscan con el incremento presupuestal para el INAH?”, preguntó la diputada.

Frausto respondió que ese incremento “responde a las necesidades de operación de las nuevas infraestructuras del Tren Maya: museos, los Catvis, Zonas Arqueológicas que no estaban abiertas al público y que ahora requerirán de otros servicios, y de la certeza de tener los terrenos, el INAH heredó muchos problemas territoriales porque hay muchas Zonas Arqueológicas, pero, la delimitación de terrenos, en todo el país, ha sido algo que se ha ido regularizando”, informó la funcionaria.

La diputada del Partido Acción Nacional, Berenice Juárez Navarrete expresó que es un derroche el aumento para el INAH, ya que ese dinero está destinado para la adquisición de terrenos. “No sólo es un derroche de recursos, sino que también descuida los monumentos históricos y además contradice su propia vocación; el INAH ha sido inoperante en materia de prevención de destrucción y de atención”, expresó.

Por su parte, la diputada panista Paulina Aguado Romero dijo que la administración de Alejandra Frausto ha sacrificado el derecho a la cultura. “Han decidido sacrificar y ceder ese derecho y ponerlo a los servicios de Palacio Nacional, ustedes tomaron la decisión de ceder su dignidad humana, su experiencia, sus capacidades, su experiencia, para convertirse en serviles siervos de una dictadura en México”, acusó e incluso dijo que la 4T es un proyecto que ya fracasó.

Otro proyecto que fue cuestionado por las bancadas de oposición fue Chapultepec Naturaleza y Cultura, al que Frausto denominó como “un proyecto vivo, no un elefante blanco, no es cómo la Estela de Luz, que no sirve para nada y es un monumento a la corrupción”, afirmó.

La funcionaria declaró que el presupuesto para el Proyecto Chapultepec proviene de lo que antes se destinaba a “moches”. “¿Con qué se ha hecho este proyecto? Con lo que antes se destinaba a los etiquetados, que sabemos que desaparecían, que no hay registro o rendición de cuentas sobre lo más de 4 mil millones de pesos que se destinaban en moches a cultura”, reiteró.

Frausto también abordó el Programa Nacional de Reconstrucción, y recordó que los sismos de 2017 causaron daños en más de 3 mil inmuebles culturales. Informó que a la fecha se ha concluido la restauración de 2 mil 343, y que en este año se sigue trabajando en 926 frentes en recintos de Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Morelos, Puebla y Tlaxcala.

Sobre los apoyos al cine, la funcionaria dijo que en la actual administración se ha incrementado en 26%, e informó que entre 2019 y 2023 se han producido 420 películas. Exaltó la actual construcción de la sede Chapultepec de la Cineteca Nacional, pero sobre el rescate cultural en Guerrero no dijo nada, sólo que Los Pinos y todos los recintos están abiertos para sus artistas y creadores.