Reflexionan sobre los 40 años del Nobel de Gabriel García Márquez

El 21 de octubre de 1982, Gabriel García Márquez, escritor de la novela "Cien años de soledad", fue notificado que era merecedor del Premio Nobel de Literatura, hecho que marcó de forma significativa la carrera del autor y también la literatura latinoamericana. En el marco del 40 aniversario de este hecho, los escritores Juan Villoro y Dasso Saldívar dedicaron hoy un programa especial titulado "A 40 años de la gloria. El Premio Nobel a García Márquez", transmitido por el canal de Youtube de la Casa Estudio Cien Años de Soledad, para charlar sobre García Márquez y diferentes aspectos de su obra literaria y aspectos de la vida del escritor colombiano.

En el conversatorio, dirigido por el biógrafo de Gabriel García Márquez, Dasso Saldívar, se abordó parte de la carrera literaria del escritor, comenzando por los inicios de García Márquez, antes de escribir 100 años de soledad, momentos en que era un escritor desconocido.

“García Márquez fue un autor que al principio de su carrera fue totalmente desconocido, y se convirtió casi sin tránsito en uno de los autores más conocidos de la literatura universal, debido a ese hecho, se distorsionó un poco la percepción de García Márquez, pasó de ser un autor oscuro a ser un autor con tal capacidad de circulación y leído por variados sectores de la sociedad”, expresó Juan Villoro en su introducción.

Por su parte, Dasso Saldívar reveló las estructuras que siguió para escribir el libro “Viaje a la semilla”, texto biográfico del escritor colombiano, también autor de Amor en tiempos de cólera.

“Fue un proceso de más de 20 años, y durante la mitad de ese tiempo fue inconsciente, no tuve una conciencia precisa de lo que estaba haciendo, de pronto le otorgan el Premio Nobel y me di cuenta de que nadie en realidad lo conocía, nadie sabía contar su vida, todo estaba traspuesto, me surgió la idea de escribir esta biografía, yo sí conozco parte de su vida leyéndolo y buscándolo”, dijo y agregó que su objetivo al escribir la biografía fue denotar al lector la relación entre la vida de García Márquez y su obra literaria.

“Sentí que la biografía de Gabo no comenzaba en su nacimiento, el nacimiento fue un momento especial, claro, pero no fue el principio, comencé a escribir el libro de adelante para atrás, hasta llegar al capítulo 3, parte donde se aborda la infancia, sus abuelos, sus sueños cuando era niño”, expresó Saldívar.

El escritor expresó que, al concluir el viaje de la infancia de la vida de Gabriel García Márquez, sintió que el resto del texto tomó sentido. “La biografía comienza cuando el abuelo de Gabo participa en la Guerra de los Mil Días, especialmente cuando el abuelo mata en un duelo a un hombre”, enfatizó y reflexionó sobre la temática principal en toda la obra novelística del también autor Crónica de una muerte anunciada.

“¿Cuál era el tema predominante en su obra? Era la muerte. El hecho que el abuelo mate a un hombre marca la carrera de García Márquez, es fundamental para entenderlo como persona y como escritor”, reflexionó Saldívar.

Asimismo, Villoro y Saldívar abordaron la relación de García Márquez con su padre, la que calificaron como distante.

Otro tema que reflexionaron los escritores fue la relación de García Márquez con el cine, y la manera en el libro 100 años de soledad fue creado para no ser llevado al cine. “Gabo estaba cansado y decepcionado del cine, había hecho varios guiones, uno de los más logrados, Tiempo de morir, dirigido por Arturo Ripstein, pero de manera muy interesante, Gabo dijo que 100 años de soledad era una novela contra el cine”, expresó Villoro.

Otro tema que abordaron fue la poesía en Gabriel García Márquez. “Gabo nunca abandonó la poesía, siempre fue un gran poeta, él siempre repetía ‘sin poesía no hay literatura’”, enfatizó Saldívar.

