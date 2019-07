Poetas de Colombia, México y el Sahara Occidental participan hasta el día 6 en distintos recitales en la región española de Extremadura en los que se pretende que la poesía actúe como bálsamo de la situación que viven distintos pueblos en un mundo cada vez más globalizado y actuar como instrumento en busca de la paz.

Cuatro localidades extremeñas (San Vicente de Alcántara, Zafra, Casar de Cáceres y Hervás), acogen desde este miércoles recitales poéticos en defensa de los derechos humanos en los que participan una decena de poetas, organizados por la Plataforma Extremeña de Solidaridad con Colombia, Ayujara y Aecos.

Entre los participantes en “Lecturas poéticas para sembrar paz. Prestadme la ternura, prestadme la palabra” figura el mexicano Iván Vergara afirma que “la poesía es testigo del tiempo que vivimos y que está cambiando”, subraya, puesto que las temáticas y los problemas ya no son locales, sino globales, como la inmigración, el feminismo o la homofobia.

“A pesar de que el dialecto sea distinto, nuestras voces hablan de lo mismo”, asegura.

Este escritor, que lleva quince años viviendo en España, ha impulsado la Plataforma de Artistas Chilango Andaluces (PLACA) iniciativa que promueve enlazar poetas de México, España y el mundo hispano, como el presente en EU.

“Los desaparecidos de Ayotzinapa, la cantidad de feminicidios o el narcotráfico en México tienen su réplica en España y EU, ya no son problemas locales, sino que se tienen que abordar desde lo global”, indica Vergara.

En España también vive lejos de su tierra Cristina Boyacá, poeta social de Colombia, donde, según asegura, se han asesinado tras el proceso de paz a unas cuatrocientos líderes este año en poblaciones indígenas y rurales.

En su opinión, sigue existiendo violencia y masacre en aquel país, pues el problema de la paz “no es solo de un grupo armado, de guerrillas y paramilitares, va mucho más allá, es el neocolonialismo”.

En este sentido, explica que no habrá una paz real sin que las multinacionales siguen invadiendo territorios y creando ambientes de guerra en las poblaciones para desalojar a la gente y quedarse con el territorio a causa de proyectos de minería, hidroeléctricas o de petróleo. Es un problema global”, reitera.

A su juicio, este tipo de encuentros poéticos sirve para visibilizar la raíz del problema y buscar el camino de la paz, puesto que la poesía es un “bálsamo en el camino vital, en la diáspora de nuestros pueblos, para poder vivir, contar y construir a través de ella”, subraya Boyacá.

Por su parte, la saharaui Salka Embarek, para quien la poesía es un medio para encontrar una vía de entendimiento y un impulso para continuar en la reivindicación pacífica del pueblo saharaui.

“Los saharauis no pueden hablar español porque no les dejan en el territorio ocupado. No solo quieren lograr la independencia del país, sino que están intentando conservar su cultura. Es un pueblo en vías de extinción”, apunta Embarek, residente en Tenerife en declaraciones a Efe.

A su juicio, el pueblo español es hermano del saharaui y siempre ha protegido “fuera del ámbito político” la causa “justa, noble y legítima” del Sahara, sin embargo, ningún gobierno español “de cualquier color político” lo ha hecho.

