Reaccionan creadores a comentario de la secretaria de la Función Pública

Luego de su desafortunado tuit sobre “Se acabó el Fonca salinista, nacido para controlar a los rebeldes y premiar a los compadres.”, que la comunidad cultural calificó de comentarios “insultantes” e “irresponsables”, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, lanzó anoche otro par de tuits, en un hilo, que han sido nuevamente cuestionados por los artistas y creadores de México.

“Serénense artistas. 1)Es un hecho histórico que Salinas creó FONCA en marzo de 1989, para mitigar las críticas al fraude electoral. 2)Pero “origen no es destino” y por supuesto que reconozco la gran valía de la comunidad artística. 3)Hoy @cultura_mx tiene rango SECRETARIAL y debe funcionar a plenitud a favor del interés público, en lugar de depender de contratos privados (fideicomisos) para operar. 4)El cambio no implica reducción o suspensión de los apoyos actuales a artistas. Flaco favor hacen a la cultura quienes añoran las formas del pasado.”, señaló la funcionaria en su cuenta oficial en Twitter.

La comunidad cultural de inmediato respondió a la funcionaria: El periodista, escritor y videoasta, Témoris Greko, le respondió: “Híjole compañera, deja Twitter y sigue en tu chamba. Te sale mejor. Crees que salvaste el barco y ni siquiera entiendes de mareas. Vamos a ver qué pasa, la incertidumbre no desaparece. El problema no es el cambio sino que no parece que sepan qué quieren hacer. No saben comunicar.”

Por su parte, Alfonso Miranda Márquez, historiador y director de los Museo Soumaya escribió: “No hay serenidad, @Irma_Sandoval. En realidad no solo hay poca empatía para con el sector cultural; se debilitan las instituciones y se pierden oportunidades para fortalecer procesos identitarios. Seguiremos atentos, unidos y demandando con voz sonora.”

La directora de cine, Natalia Beristáin, escribió en la misma red social: “¿Serénense artistas? ¿Qué servidora pública que se respete se atreve a hablarle así a una de las comunidades que más le han dado a este país? La virulencia y maltrato de su tweet es inaceptable servidora. Renuncie si algún valor le da al puesto que ocupa. #FueraIrmaSandoval”.

La editora y traductora, Adriana Romero-Nieto, escribió dos tuits en respuesta: “No, Secretaria, si inicia su Tuit con "serénense artistas", pues no nos vamos a serenar, ni hoy ni nunca. Pues, sobra decir, que una de las funciones del arte es precisamente señalar, poner a vista de todos lo que incomoda.”

Y agregó: “Porque sí, en el discurso (en la forma en la que se dicen las cosas) hay mucho de fondo (forma es fondo, fondo es forma, dice una de las máximas de la literatura). Y con su inicio de mensaje descarta todo su punto 2., ¿reconoce nuestra valía pero nos ordena serenarnos?”

El escritor y crítico literario Sergio Téllez-Pon, le respondió también en Twitter: “Señora, primero debería saber la diferencia entre “artistas” y “creadores artísticos”. Segundo, si hoy el ex Conaculta tiene rango secretarial sin duda NO es gracias a la 4T. Y finalmente, el Fonca fue una exigencia de los creadores (Paz y muchos otros), no concesión de Salinas.”

Y Bernardo Fernández, BEF, dijo: “Continúa con las declaraciones desafortunadas, Secretaria. ¿"Serénense"? Por cierto, ¿la foto con el Señor Presidente no es de los más rancios rituales priístas?”.

También el escritor Emiliano Monge, en su cuenta de Twitter, señaló: “Por cada López Gatell, hay varias Eréndira Sandoval. Por cada funcionaria serena y brillante, hay varios funcionarios en pie de guerra y con ideas poco claras. Cuando tu poder da para blindar a los Bartlett y atacar gratuitamente a un colectivo entero, tu “rebeldía” es fascismo.”

