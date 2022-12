“Quiero rescatar mi trabajo literario”, dice Mauricio Montiel, luego que INBAL le revocara premio 

“Lo que yo quiero es rescatar mi trabajo literario, que el INBAL ha querido enlodar”, declara Mauricio Montiel a EL UNIVERSAL, luego que el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) revocara, por “inconsistencias”, el Premio Iberoamericano Bellas Artes de Poesía Carlos Pellicer para obra Publicada 2022 que se había otorgado a su libro “Cuaderno del Sur”.

Ayer por la tarde, el Instituto explicó en un comunicado de prensa que el motivo de la revocación del premio fue porque el ISBN del libro fue emitido en 2022 por la Agencia Nacional ISBN (Indautor). “Hecho que transgrede la Cláusula Tercera de la convocatoria (que exige que la primera edición del libro debe ser del año 2021)”.

Otro argumento que presentó el INBAL fue que el ISBN estaba asignado a la editorial Los Libros de Caronte y no a Mano Santa Editores, editorial con la que se presentó el libro al concurso.

Al respecto, Montiel -quien fue coordinador Nacional de Literatura del INBAL en 2015, la misma coordinación que hoy le revoca el premio- cuenta su versión, una que no pudo compartir con las autoridades, pues denuncia que se le negó la oportunidad.

Mauricio Montiel dice que “Cuaderno del Sur” es un libro que escribió de forma intermitente durante 10 años. Luego de recibir comentarios alentadores por parte de sus colegas, el escritor se animó a publicarlo con el objetivo de regalarlo a sus amigos en las fiestas decembrinas de 2021. Por esta razón, el poeta pagó a la editorial -pues ese es su modo de trabajo- Mano Santa Editores para que publicara un tiraje de 30 libros. La preparación del libro se concluyó en diciembre de 2021 y por eso en el colofón se leía que había sido impreso en 2021.



Foto: Redes sociales

Sobre el ISBN registrado en 2022, Montiel explica que “el 16 de diciembre de 2021 solicitamos el ISBN de ‘Cuaderno del sur’. Este se concedió el 4 de enero de 2022. (...) Hay un desfase de sólo cuatro días”.

“El ISBN se solicitó a través de mi pequeñita empresa Los Libros de Caronte. ¿Por qué lo solicité a través de mi empresa? Porque habíamos tenido la fortuna de que los ISBN se nos concedieran con cierta rapidez. Yo quería dar esa primera edición de regalo de Navidad y Año Nuevo. Como ya teníamos todo formado en diciembre, decidimos usar ese ISBN sin mayor dolo, para publicar esos primero 30 ejemplares, que de esos fueron los que mandé al premio. No hubo photoshop, no hubo alteraciones, nada”, dice Montiel.

El escritor afirma que tanto la primera y segunda edición de “Cuadernos del Sur” se publicaron en enero de 2022. Entre estas ediciones, la única modificación fue la del colofón: en el primer tiraje traía el año 2021 (en honor al natalicio de Emily Dickinson) y el segundo, de 120 ejemplares, ya traía el año 2022, el cual fue cambiado en honor al 140 aniversario del natalicio de Virginia Woolf. “El motivo del cambio ahorita ya hasta me suena cursi decirlo”, dice Montiel.

El poeta, originario de Guadalajara, explica que en realidad el problema inició desde hace dos semanas, cuando los editores de Mano Santa le informaron que una cuenta anónima de Facebook reclamaba que la edición de su libro era de 2022, por lo que no debió haber concursado ni haber sido premiado. Montiel destaca que, cuando él era titular de la Coordinación de Literatura, el equipo jurídico del Instituto le había indicado que las denuncias anónimas no tenían sustento legal.



Foto: Redes sociales

Poco después, Leticia Luna, la Coordinadora de Literatura, le llamó para decirle que había controversia en torno a su premiación, por lo que lo citó ayer (15 de diciembre) a las 17 hrs. Montiel no podría asistir, por lo que propuso que la reunión fuera por videollamada.

“No hubo respuesta, hasta que insistí en un correo electrónico enviado a la coordinadora y a la subdirectora de Bellas Artes”. La respuesta llegó un día antes de la reunión, diciendo que estaban en espera de instrucciones. Ante el panorama, Montiel publicó ayer por la mañana un hilo de Twitter explicando cómo y cuándo hizo “Cuadernos del Sur”. Unas horas después, a las 4:39 pm (21 minutos de la hora pactada para la reunión), INBAL envió un comunicado anunciando la revocación del premio a Montiel. “Media hora antes de la reunión, recibí la llamada de la Coordinadora para decirme que la decisión es que se había revocado el premio”, agrega.

Además de denunciar que no se le dio “la mínima oportunidad de dar la versión de mis hechos”, también denuncia que el INBAL no respetó la cláusula de que el fallo del jurado era inapelable.



Montiel defiende su obra

Aunque dice que el proceso para decidir la revocación del premio fue un “proceso sumamente opaco”, Mauricio Montiel revela que asumirá la decisión que tomó el INBAL, que no entrará en una pelea legal, pero que sí quiere defender su trabajo y denunciar el trato que tuvo el Instituto con él: “El trato que me han hecho es como si yo fuera un criminal que hubiera hecho un fraude monumental y que tratara de ocultar mis huellas”.

El poeta lamenta que este suceso haya implicado a la editorial Mano Santa Editores y al jurado.

“La discusión se ha desviado a un colofón, de un libro que tiene 74 páginas previas a éste. Esas páginas fueron las que el jurado premió. Yo sí quisiera que la discusión se vuelva a enfocar en mi libro, porque lo que ha hecho el INBAL y la Coordinación de Literatura es denostar y oscurecer un trabajo que me llevó 10 años”, declara Montiel.

“Creo que se podría haber llegado a una solución más civilizada, no aventarme a la guerra sin fusil, que es como me siento, en la guerra con una Institución”, agrega.



¿Qué pasará con el dinero del premio?

“El dinero no me importa”, dice Montiel, quien también señala que no había recibido el premio. Aunque ya había firmado un recibo al INBAL en el que decía que recibía 50 mil pesos. “Tengo que reclamar mi recibo, qué bueno que me preguntas”, dice el poeta, quien aún procesaba el suceso de la revocación del premio conforme ocurría la entrevista. Los otros 50 mil -pues el premio consiste en 100 mil pesos- los tendría que haber pagado el estado de Tabasco, con quien no hubo comunicación.

“No sé a dónde se va el dinero. Como yo trabajé en la Coordinación sé que hay un presupuesto que se tiene que ejercer anualmente e incluye el presupuesto de este premio. Entonces lo que puede haber es un subejercicio”, dice Montiel.

En medio del trago amargo, Montiel anuncia que se realizará una tercera edición de “Cuadernos del Sur” y será publicada en 2023. Los canales de distribución serán a través de Mano Santa y su perfil de Twitter @LitPerdida .

