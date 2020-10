Es mitad de octubre, la Ciudad de México se mantiene en semáforo naranja y existe una alerta debido a una tendencia al alza en ocupación hospitalaria. Sin embargo, los preparativos para la celebración del Día de Muertos ya han comenzado y el miedo al Covid-19, en las calles, parece superado.

Además, esta semana los fotógrafos de EL UNIVERSAL también han documentado oficios y tradiciones en otras partes del país, como la matanza de chivos en Huajuapan, Oaxaca; la elaboración de quesos oaxaqueños, hechos con 100% con leche de vaca -a diferencia de los “plastiquesos” que fueron sancionados esta semana por la Profeco-, y la danza de una pequeña comunidad en Tlaxcala que se tuvo que adaptar al calendario del Covid-19.

La poco novedosa normalidad en el espectáculo, por Germán Espinosa - 9 de octubre



Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

El viernes pasado fuimos al “Cuarentenorio cómico”. Esa foto es del acomodo del público en la nueva normalidad, dejando asientos vacíos entre espectadores y filas sin ocupar. Es la primera vez que iba al teatro con la pandemia, pero ya había estado cubriendo las idas al cine y a los autoconciertos. Esta nueva normalidad en el mundo del espectáculo, ya no es tan nueva.

Iniciativa para lograr la foto llamativa, de Carlos Mejía - 10 de octubre



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

La conferencia sobre la obra de teatro “La Catrina en Trajinera” fue muy protocolaria, estaba el alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta. Así que preferimos pedirles a los actores que se movieran hacia las trajineras para tener una imagen menos protocolaria, menos política y de conferencia, con todo el mundo ahí sentado. Se trata de tener iniciativa para crear una imagen más llamativa, más vistosa. La pose del beso, como ellos son actores, la propusieron.

Doble carril en la calle Madero, de Carlos Mejía - 10 de octubre



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

El viernes pasado la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum avisó que la calle de Madero, una de las más transitadas en el Centro Histórico, ya iba a tener dos carriles de ida y vuelta. En la foto podemos ver que por momentos se aglomeraba la gente. En ese punto sí proporcionan gel antibacterial, mientras que en la entrada del Zócalo ya no, me parece que conforme la gente va avanzando, se van perdiendo las medidas y se dejan de distinguir los carriles, creo que la medida perdía su propósito.

La pandemia modifica tradiciones, de Jesús Alvarado - 11 de octubre



Foto: Jesús Alvarado/ EL UNIVERSAL

A través de un amigo me enteré que una comunidad rural en Toluca de Guadalupe, Tlaxcala, iba a realizar la danza que normalmente bailan en febrero y en la Pascua. Fueron a danzar a sus cerros, en esta foto se encuentran en la parte más alta de la comunidad, donde tienen tres cruces de madera que colocaron prácticamente desde que surgió la comunidad hace aproximadamente 100 años. Ahí es donde suben sólo para vestirse, es parte de su ritual vestirse ahí.

Estaban muy animados. A ellos les gusta mucho que los fotografíen. También fue una experiencia distinta porque siempre los captan en los carnavales y en sus fiestas, pero no en sus cerros, en los paisajes de la comunidad. También para ellos es nuevo tener fotos en ese lugar.

Limpia en el Zócalo sin sana distancia, de Diego Simón Sánchez - 11 de octubre



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Andaba en el Centro Histórico buscando fotos de vida cotidiana que llamaran la atención, sobre la nueva normalidad. Por el Zócalo vi a los concheros, por llamarles de forma coloquial, pero tradicionalmente los llaman chimalli. Ese día había mucha gente, me sorprendió la cantidad de personas formadas para hacerse una limpia. Señoras, señores, jóvenes, de todo tipo, es una creencia que no distingue edad ni género.

En la imagen se observa a una señora a la que le están haciendo la limpia, usa el cubrebocas N95, pero me parece que aun así todo el humo le entró a la boca y a la nariz, me pareció arriesgado porque los chimalis no usan cubrebocas; varias de las personas que estaban formadas tampoco lo traían.

Hugo López-Gatell es cuestionado en el Senado, de Berenice Fragoso - 12 de octubre



Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

Durante la comparecencia de José Alonso Novelo Baeza, titular de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y en la que también estuvo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Hugo López-Gatell, los senadores del PAN desplegaron diferentes pancartas para cuestionar el manejo de la pandemia de Covid-19.

Había leyendas como “exceso de ineptitud”, “exceso de soberbia”, así como el cartón de un monero que representa a Gatell ocultando las cifras de muertos por Covid-19 “¿cuántos muertos van?, los que usted diga señor presidente”; “nosotros tenemos otros datos”. Ahí, Novelo Baeza reveló que en la pandemia perdió a un hermano víctima de Covid-19.

Disfraz de Covid-19, de Diego Simón Sánchez - 14 de octubre



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

El miércoles fuimos al Mercado de Sonora a buscar disfraces de coronavirus. Sí hay mucha variedad, el mercado se distingue por todos los disfraces que venden. Llegas y luego luego te encuentras esos puestos con el disfraz de Covid-19. Nos comentaban los comerciantes que fue idea de ellos hacer el traje con hule espuma y agregaron una playera y otros elementos coloridos. Nos dicen que han vendido mucho y puedes ver cómo los clientes se asombran. En otro puesto, un señor nos dijo que a mucha gente no le gusta, pero que al final “somos mexicanos, nos burlamos de todo y no podíamos dejar pasar la oportunidad del disfraz de la temporada”.

Quesos hechos al 100% con leche de vaca, de Edwin Hernández - 14 de octubre



Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

Es un retrato de una señora que tiene su quesería en el Mercado de la Villa de Etla. Estos quesos y quesillos son muy conocidos en Oaxaca porque son muy sabrosos y dan la seguridad de que están hechos 100% con leche de vaca y no tienen conservadores. Aquí está Reyes de Etla, donde elaboran todos los productos y los distribuyen al centro de Oaxaca.

Una señora me explicaba que ellos sí realizan el auténtico queso que no tiene nada que ver con, como ella les llama, “el queso de plástico” que venden en los supermercados, que según ella no saben a nada. Por cierto, todos los vendedores cumplen con las medidas sanitarias, la toma de temperatura y el uso de gel antibacterial en la entrada y el uso de cubrebocas en todo momento.

Impactante matanza de chivos en Huajuapan, de Omar Contreras -14 de octubre



Foto: Omar Contreras/ EL UNIVERSAL

La foto fue en la Hacienda del Rosario. Los dueños son los hermanos Santibañez, ellos iban a sacrificar a unos 7 mil chivos. Explicaban que la diferencia de la matanza entre Puebla y Huajuapan, es que la de Huajuapan ya es más tradicional y que la carne de chivo de cerro es diferente a los de establo.

Aquí en Puebla ya le metieron lana para volverlo festival, pero la tradicional es en cerro. Nos pidieron que no se publicaran las fotos de la matanza. Es impresionante ver como agarran a los pobres chivitos y les clavan el puñal y escuchar los berridos es impactante.

La matanza es tradicional, la realizan desde hace unos 70 años. El mole de caderas se hace con los chivos de esta matanza y se consume mucho en Puebla. En Huajuapan alegan que en Puebla ya le ponen otros ingredientes que ya no forman parte de la tradición. El platillo es costoso. Sí es muy gacho ver la matanza, pero el plato es muy rico. El chivo se vende completo, hasta la sangre.

Los chivos en el cerro no toman agua, les ponen cubos de sal para que la carne tenga otra consistencia. La biznaga, la cubata y el chilaquillo son hierbas que crecen en el cerro y son parte de su alimentación. Normalmente se hace una misa donde los matanceros bailan con el chivo, como ofrenda. Ya después los matan. Se cumple un ciclo de vida. Te ofrecen el mole, pero no sabes lo que hay detrás. Tiene más de 10 años que no daban acceso a ver la matanza. Entrar al corral era algo que no estaba permitido.

Catrinas lele, de Jesús Alvarado - 15 de octubre



Foto: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL

Conocí a Margarita Macías Hernández hace una semana. Le preguntamos si podíamos hacer un reportaje sobre su taller. Ella se dedica a hacer Marías, originalmente llamada muñequitas Lele. Lo curioso es que hace como tres años les hizo una transformación a las muñequitas y las hace como Catrinas, con sus vestidos otomíes, sus trencitas, pero con rostro de calavera. Las caritas de las muñecas son bordadas, otros las pintan o les pegan los rasgos, pero ella las borda, creo que es un elemento que hace que se destaque su trabajo.

Por la pandemia casi no han estado vendiendo porque no los dejan salir a las plazas. Ella no tiene un local ni un taller tal cual, las hace en su casa. Ahora con la pandemia sí se han visto restringidas sus ventas. Las muñecas que ahorita ha estado haciendo son para clientes que ya la conocen. Al parecer a través de la Secretaría de Turismo se organizó una feria y espera que eso les ayude a reactivarse. Está complicado, es una mujer indígena, no tiene estudios, no es como que mientras pasa esto pueda buscar otro trabajo. A las personas que les gusten, los invito a que sigan comprando su arte.

