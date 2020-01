Protestarán por la obra del Zapata gay ante AMLO y en Bellas Artes

Descendientes de Emiliano Zapata Salazar y organizaciones del Frente Auténtico por el Campo recibirán con protestas al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Anenecuilco, Morelos, que está programada para el 6 de enero. Además, de forma paralela, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) se volverá a manifestar el lunes en el Palacio de Bellas Artes.

Jorge Zapata, nieto del general revolucionario, dijo que recibirán con manifestaciones al Presidente por permitir la exhibición de La Revolución, de Fabián Cháirez, en Bellas Artes, así como por la planta termoeléctrica de Huexca, el crimen sin aclarar del activista Samir Flores y los permisos a empresas extranjeras para la explotación de minas de Morelos.

“Tenemos pendientes la lucha contra las mineras que no traen ningún beneficio para el pueblo, nada más para que se enriquezcan unos cuantos; tenemos la termoeléctrica que no trae ningún beneficio a los pueblos afectados, mucho menos a los ejidos a quienes les viene a quitar su agua. Tenemos la aclaración del asesinato del compañero Samir Flores y son muchas cosas, no sólo es el cuadro, entonces con todo eso encima y venir a pasearse a la cuna de mi abuelo no es correcto”, dijo Zapata en entrevista.

El nieto del líder revolucionario calificó como una “burla” que el Presidente visite Morelos:

“No sólo hacia la familia sino hacia todo el pueblo de Morelos. Venir aquí, a su cuna, con ese cuadro en exhibición, la verdad no estamos de acuerdo”.

En Anenecuilco, mientras descendientes de Emiliano Zapata y organizaciones campesinas preparan las manifestaciones, autoridades locales realizan labores de limpieza y mejora de imagen en ambos zócalos, así como en los vestigios de la casa de Emiliano Zapata y en la unidad deportiva Anenecuilco, donde será el encuentro del Presidente con el pueblo hacia el mediodía del lunes.

En la Ciudad de México

Las manifestaciones no sólo se realizarán en Morelos; de forma paralela, integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) volverán a manifestarse en el Palacio de Bellas Artes en contra de la obra de Fabián Cháirez en la que Emiliano Zapata es representado desnudo, con tacones y un sombrero rosa.

“El 6 de enero reanudaremos las protestas del Frente Auténtico del Campo (FAC) en Bellas Artes contra ese cuadro y la política cultural del gobierno (federal) y estaremos en Anenecuilco en la protesta que se está gestando contra el Presidente que viene a ofender con su visita la tierra del general Emiliano Zapata”, adelantó Álvaro López Ríos, dirigente nacional de la UNTA.

El dirigente hizo el anuncio en un encuentro con medios en Morelos. Ahí también indicó que las protestas se prolongarán hasta el 15 de febrero, que es cuando concluirá la exposición Emiliano. Zapata después de Zapata.

López Ríos agregó que como parte de las protestas presentarán el mismo 15 de febrero otra exposición dedicada a Emiliano Zapata. Esa exhibición alternativa estará conformada por obras que pertenecen a varias organizaciones campesinas y estará en la Alameda de la Ciudad de México.