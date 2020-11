Por trámite burocrático, Fonca retira apoyo

La compañía de danza Athos DC, dirigida por Jesús Laredo, resultó ganadora del Programa de Apoyo a Proyecto para Niños y Jóvenes, por una obra sobre la migración, dirigida al público infantil y juvenil; el estímulo sería de 350 mil pesos para un total de 20 funciones en distintos estados de la República. Sin embargo, el apoyo otorgado por el todavía Fonca fue retirado debido a que los artistas no cuentan con un documento.

En defensa, Laredo argumento que el trámite para obtener la Clave Única de Inscripción al Registro Federal de las Organizaciones de la Sociedad Civil, el único requisito que le hace falta, no pudo obtenerlo en tiempo y forma debido a los retrasos administrativos que ha generado la pandemia de Covid-19.

Laredo extendió una serie de cartas a las autoridades del Fonca, así como al Comité de Selección, para solicitar una prórroga. Sin embargo, la petición fue denegada.

“Los trámites los hice en tiempo y forma, pero debido a la pandemia no me lo han dado. Pedí una prórroga ya que la extinción de dicho organismo sucedería hasta el 31 de diciembre del presente año. El argumento fue rechazado y el apoyo se retiró y se me penalizó por un año. Sin embargo, tuve una reunión virtual con el Fonca, me dijeron que comprendían la situación y que no me penalizarían, pero el apoyo me lo negaron. Para mí, es una injusticia”, dice Laredo.

El artista lanzó una petición en change.org y espera una respuesta directa de la Secretaría de Cultura.