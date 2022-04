Patricia Aridjis: “He madurado junto a mi mirada”

El Festival Internacional de la Imagen (FINI), organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, además de contar con Alemania como país invitado de honor y tener como tema central al cambio climático, dedica su XI edición a homenajear la obra de la fotógrafa Patricia Aridjis (Michoacán, 1960).

Aridjis participa en el FINI con la retrospectiva Ojos de mujer volando, que abarca sus 30 años de carrera como fotógrafa documental: “Propuse que fuera una exposición donde el hilo conductor fuera la mujer porque esa es mi preocupación, mi tema, mi espejo”, declaró a EL UNIVERSAL.

En la muestra se pueden ver imágenes de los inicios de su carrera, como cuando visitó una zona zapatista, así como sus series Sangre de mi sangre, sobre el duelo de las mujeres que han perdido a sus hijos, su más reciente proyecto en el que continúa trabajando; “es de lo más fuerte y doloroso que he fotografiado”, declara. También exhibe su trabajo Arrullo para otros, sobre niñeras que expone el clasismo mexicano, y Las horas negras, un proyecto que Ardijis desarrolló durante siete años, desde 2000, e ilustra la vida de las mujeres en prisiones.

Bajo la visión de reflexionar por sus 30 años de carrera, Aridjis recuerda que le fue muy difícil dar cierre a Las horas negras: “Me di cuenta que a muchas de estas mujeres que había fotografiado y establecido un vínculo, ya no las volvería a ver más, de muchas de ellas ya no supe nada”, explica la fotógrafa y confiesa que ha pensado en retomar la serie ahora que está en su madurez, sin embargo afirma que “hay que aprender a cerrar”.

La artista explica que fueron siete años de trabajar de forma intensiva en las cárceles, principalmente en la Ciudad de México. Fue un proyecto que implicó paciencia, una virtud básica para la fotografía documental, explica, una virtud que hoy en día está ausente, pues se crean y publican imágenes al instante con los teléfonos inteligentes



La fotógrafa asegura que la mujer es su “preocupación, tema, espejo”. Foto: Especial.

Sin embargo, Aridjis no está peleada con esta nueva forma de hacer fotografía, pues afirma sentirse “muy privilegiada de haber presenciado las dos etapas de la fotografía, tanto la analógica como la digital. La fotografía analógica para mí no ha desaparecido, ni una sustituye a la otra, los fotógrafos tenemos más posibilidades”.

“Es una era interesante, con sus pros y sus contras, porque esto de que se produzcan millones y millones de imágenes diariamente en el mundo se vuelve muy apabullante, pero a la vez, para los fotógrafos hay este reto de contar historias, que las imágenes tengan su poder y no se pierdan en este mar”, dice.

La posibilidad de que cualquier persona pueda crear imágenes por segundo no significa para Aridjis que se haya logrado la democratización de la fotografía, pues asegura que ésta tiene el carácter democratizador per se y asegura que al final no importa el aparato que se utilice, o si es analógica o digital, sino que lo que debe importar es el mensaje que se transmite.

A propósito de la comunicación a través de las imágenes, en un contexto de abundancia de fake news, la fotógrafa documental explica que las fotografías no transmiten la verdad, pues son una interpretación de la realidad, aun cuando se trata del género documental y el fotoperiodismo.

“Siempre hay un humano que tiene su punto de vista y de acuerdo a dónde coloque el encuadre que elija, tiene que ver con una opinión, no es imparcial, siempre está cargada de una interpretación; (...) propiciamos situaciones”, afirma.

Sobre estas tres décadas de carrera, Aridjis destaca que ha tenido “infinidad de experiencias” y la posibilidad de haber establecido vínculos con muchas personas. “He crecido junto con mi mirada, he madurado junto a mi mirada. La fotografía para mí significa un elemento vital, todos los días algo tiene que ver la fotografía con mi manera de interpretar la vida. La fotografía me ha dado todo en muchos sentidos, en el emocional, en el de los lazos afectivos, en el económico incluso, porque me siento muy afortunada porque pueda vivir de la fotografía”.

Este viernes 29 de abril, Patricia Aridjis participará en el FINI con el conversatorio “30 años de trayectoria” a las 14 horas en el Salón de Actos Ingeniero Baltasar Muñoz Lumbier, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, mientras que a las 17 horas se llevará a cabo su homenaje en el mismo lugar.

