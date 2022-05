Paso a paso: guía para crear y vender arte NFT

El Festival de Lectura Infantil de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos impulsa la enseñanza de nuevas tecnologías entre los niños. En el programa se ofrecen talleres para volar drones, aprender a imprimir en 3D, inteligencia artificial, producción de contenido en redes sociales, entre otros. En esta ocasión, pudimos asistir a la clase de “¿Cómo crear un NFT?”, impartida por la artista plástica que radica en Dubai, Magda Malkoum, quien además de hacer obras físicas, ya incursiona en el mercado de los NFT’s.

¿Qué es un NFT?

NFT es un Token No Fungible (Non Fungible Token, en inglés), es decir un activo digital encriptado. En términos muy simples: se trata de un archivo digital imposible de duplicar.

El año pasado, el arte en formato NFT cobró popularidad, luego que la obra de arte digital “Everydays: The first 5000 Days”, del artista Beeple, fuera subastada por 69 millones de dólares en la casa de subastas Christie's.



Fotos: Frida Juárez/EL UNIVERSAL

A continuación el paso a paso para crear y vender NFT’s, de acuerdo a la artista Magda Malkoum:

Buscar un “market place”, es decir un sitio que venda NFT’s. Para principiantes, la artista recomienda OpenSea o Rarible porque son los más sencillos de usar.

Crea tu “wallet”, cartera digital, donde se almacenan las criptomonedas. De acuerdo a la creadora de NFT’s, Metamask es la más confiable. Esta cartera virtual crea una extensión en el navegador de Internet, tras descargarse.

Tras descargar tu cartera cripto concurrencia, debes crear una “frase semilla” de 12 palabras para que funcione como tu contraseña. Por cuestiones de seguridad, la experta insiste en no guardar este dato ni en la computadora, ni en el celular, aun tratándose de una foto, pues así sería más fácil de obtener la información si es que se llega a ser víctima de un hackeo. Malkoum recomienda que se anote en una pieza de papel y se guarde bien, porque si se llegara a olvidar o perder la frase semilla, será imposible recuperarla.

De acuerdo al tipo de cartera virtual y sitio de ventas en línea, adquieres tus criptomonedas como Ethereal o Bitcoin. La artista digital destaca que no es necesario comprar una unidad en sí, sino que pueden irse adquiriendo por facciones.



Fotos: Frida Juárez/EL UNIVERSAL

Después de crear el perfil en un sitio de ventas y adquirir tu cartera virtual, ya puedes subir tus obras de arte que venderás en NFT (video, fotografía, arte digital, animación, etc).

Tras cargar el archivo, llega el momento de acuñar (mint, como se dice en inglés) la obra de arte, es decir, inscribirla a la cadena de bloques (blockchain) que la protegerá de ser reproducida. Para este punto, la artista recomienda acuñarla por cuenta propia y asumir el cargo extra, si es que se trata de una sola obra. Si la colección es numerosa, entonces se recomienda que el comprador sea quien acuñe la obra, para así no pagar varios cargos extra.

Al final, el vendedor asigna el porcentaje de regalías que obtendrá por cada NFT propio que se revenda. “La ventaja de los NFT’s es que si alguien revende un trabajo tuyo, aún puedes seguir recibiendo regalías, cosa que no siempre sucede en el mercado de arte físico”.

TIP: La artista plástica y digital Magda Malkoum señala que el mercado de arte NFT tiene más difusión en Twitter, comparado con otras redes sociales, por lo que recomienda anunciar la venta de arte a través de esta vía.

¿Por qué enseñar a crear y vender NFT’s a los niños?

En entrevista con EL UNIVERSAL, Malkoum dijo que este taller se ha vuelto necesario, pues los niños ya están interactuando en el metaverso a través de videojuegos. “Es mejor enseñarles a temprana edad cómo funcionan, cuáles son los riesgos y cuáles podrían ser las consecuencias, en vez de dejarlos a su suerte”.

La artista plástica explica que aunque el NFT sigue siendo muy nuevo en los Emiratos Árabes Unidos, ya es un mercado activo que va cobrando fuerza. Tan solo, en febrero de este año, House of Wisdom, biblioteca y centro cultural del gobierno de Sharjah, ya llevó a cabo la primera exposición de NFT’s en el emirato cultural.

La sesión “¿Cómo crear un NFT?” tuvo gran concurrencia, durante el Festival de Lectura Infantil de Sharjah. Sin embargo, pese a estar dirigido a un público infantil, el taller tuvo éxito entre adultos, quienes en su mayoría permanecieron durante toda la clase y participaron con preguntas. Mientras que los niños perdieron pronto el interés e incluso algunos aseguraron que ya conocían el proceso.

El Banco de México no respalda las criptomonedas, pero reconoce la libertad de usar esta concurrencia. Por su parte, la Condusef (Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios y Servicios Financieros) alerta que la persona que haga uso de criptomonedas, es bajo su propio riesgo.