Han pasado más de 200 días desde que la pandemia de Covid-19 llegó a México. La cifra de muertos asciende a más de 87 mil muertos. Existe ya un estado, Chihuahua, que tuvo que volver al color rojo del semáforo; además, en la Ciudad de México, aunque sigue en naranja, hay una alerta por el aumento de hospitalizaciones. En este contexto, las manifestaciones, las aglomeraciones en los espacios públicos, la preocupación de los vendedores por las bajas ventas en productos de temporada como las flores o los alfeñiques, rumbo a la celebración de Día de Muertos, son las estampas cotidianas de un México que, pese a los números, parece que ha bajado la guardia.

Además, en la última semana, cuando el repunte está en la agenda nacional, los temas políticos no han detenido su devenir. Así, hemos visto manifestaciones por la aprobación del dictamen que elimina fideicomisos dedicados a la ciencia, la cultura, el deporte y los derechos humanos, y protestas de legisladores en contra del manejo de la pandemia.

Los fotógrafos de EL UNIVERSAL, ofrecen la historia detrás de las imágenes de la semana.

Madero, un mar de gente en la pandemia, de Juan Boites. 17 de octubre



Foto: Juan Boites/ EL UNIVERSAL

El viernes antepasado se anunció que había incrementos en los hospitales de la Ciudad de México. Al otro día fui al Centro Histórico y, pese al anuncio, vi mucho relajo, parecía que había mucha más gente que otros días, tanta gente como antes de la pandemia.

En la calle de Madero no hay forma de que se pueda mantener la sana distancia, no hay ni para dónde hacerse. A pesar de que había policías y gente del gobierno pidiendo guardar distancia, no se podía. La gente parece que aprovecha para hacer sus compras antes de que nos vuelvan a meter a nuestras casas.

Con sombrero y cubrebocas votan en Hidalgo, de Diego Simón Sánchez. 18 de octubre



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Fui a cubrir las elecciones a nivel municipal en el estado de Hidalgo. Se trata de las primeras elecciones en tiempos de pandemia, incluso se tuvieron que posponer más de cuatro veces por el Covid y se decidió que se hicieran el fin de semana pasado, con todos los protocolos de protección que ya conocemos.

Esa foto se dio en un lugar llamado Zempoala. Estaba en Pachuca y me avisaron que en ese municipio había muchísima gente y así fue. Es un municipio con mucho calor, con campo, había mucha gente con su sombrero. Me llamó la atención este señor metiendo su voto a la casilla, con cubrebocas y sombrero, y atrás toda la gente que estaba esperando para poder votar. En Pachuca había muy pocos votantes, pero en este municipio sí hubo mucha participación.

Protestan por muerte de ciclistas, de Carlos Mejía. 18 de octubre



Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Se trata de una protesta por varios ciclistas que fallecieron atropellados, especialmente por el caso más reciente, el de una chica de nombre Alexia Fernanda Ordóñez, quien era integrante de una asociación de ciclismo de la UNAM; la atropellaron en la carretera México-Pachuca. Fue un caso más de ciclista muerto y convocaron a una protesta de luto.

La muerte de la chica de la UNAM fue una tragedia, además, el automovilista iba ebrio. Creo que fue una buena idea que se manifestaran en un lugar muy conocido de la Ciudad de México. Yo suelo usar ecobici y me han tocado conductores imprudentes y automóviles que se estacionan en la ciclovía, aunque como peatón también he visto ciclistas que viajan en sentido contrario o se pasan el alto. Como ciclistas y como conductores, nos falta conocer más el reglamento vial y, sobre todo, respetarlo.

La feria del alfeñique, salvada del Covid-19, de Jorge Alvarado. 19 de octubre



Foto: Jorge Alvarado/ EL UNIVERSAL

La feria del alfeñique es tradicional desde hace más de 100 años en Toluca y esta vez estuvo a punto de no hacerse debido a la pandemia. Ahora fue una fiesta muy especial porque pusieron menos puestos de los que se ponen cada año, además, claro, hubo medidas sanitarias y pusieron acrílicos y algunos plásticos para evitar que la gente tome los dulces con las manos. Por la tarde es más restringido el acceso.

La tradición es vender el alfeñique, pero había poco, se vende más el chocolate. De azúcar también había muy poca, no les dio tiempo de hacerlas. Los vendedores estaban preocupados porque la gente no respetaba las medidas y seleccionaban sus calaveritas pese a las pantallas de protección.

En la inauguración de la feria había mucha gente sin cubrebocas, desgraciadamente, a pesar de que los policías y gente de protección civil estaban invitando a la gente usar las mascarillas. Al entrar lo usan, pero al pasar los filtros se lo quitan. Hay muchos que no lo usan correctamente porque lo traen de moño, o no les cubre bien la nariz y la boca. Además, se lo quitan para comer en los portales de Toluca. Parece algo complicado que la gente siga respetando las medidas.

Senadores, contra eliminación fideicomisos, en medio de policías, de Berenice Fregoso. 20 de octubre



Foto: Berenice Fregoso/ EL UNIVERSAL

La imagen se tomó en la calle de Donceles, a un costado de la antigua sede del Senado, en la esquina Xicoténcatl; ésta calle estaba resguardada por los policías porque los senadores de Morena estaban por votar a favor de la eliminación de los fideicomisos de ciencia, cultura, deporte y derechos humanos, y durante varios días se habían dado manifestaciones en contra.

Afuera estaban senadores del PAN oponiéndose a que se aprobara el dictamen que eliminaba los fideicomisos. En la foto están legisladores como Gustavo Madero y Xóchitl Gálvez. Lo que me llamó la atención es que tenían atrás a un mar de policías resguardándolos. Muchas asociaciones y gente que necesitaba el apoyo de los fideicomisos se acercaron a los senadores. El dictamen, finalmente, fue aprobado después de muchas horas de discusión.

Flores para Día de Muertos, en la incertidumbre, Edwin Hernández. 20 de octubre



Foto: Edwin Hernández/ EL UNIVERSAL

Es el retrato de una señora de nombre Gloria, en sus campos de flores, conocidas como borla o cresta de gallo. Son flores que miden más o menos 2 metros de alto, son muy características por su color rosa fucsia aterciopelado. La imagen forma parte del trabajo que hicimos sobre la incertidumbre que hay en las ventas de flor de muertos, debido a la pandemia de Covid-19, porque varios municipios de Oaxaca están cerrando los panteones para evitar aglomeraciones.

Los vendedores nos comentaron que, ante el cierre, no saben si van a vender, porque en esta temporada la gente compra para llevarlas a los panteones. La señora Gloria es dueña de ese terreno en donde se cultiva la flor de muerto borla en la comunidad en la Ciénega de Zimatlán, ubicado a media hora del sur de la ciudad de Oaxaca.

Ultramaratón virtual en Sierra Tarahumara, de Ibeth Mancinas. 20 de octubre



Foto: Ibeth Mancinas/ EL UNIVERSAL

Esta foto fue tomada en Barrancas del Cobre, Chihuahua, en un evento que se llamó Big Dog's Backyard Ultra 2020, en la que participaron 22 países de manera virtual, cada uno con 15 participantes.

En la foto se ven los pies de Pedro Parra, un hombre rarámuri que ha dedicado toda su vida a correr y es proveniente de una comunidad llamada Guachoch. La palabra rarámuri significa pies ligeros y corren sin ningún entrenamiento especial. Otros corredores tenían equipo de tecnología, pero los rarámuris no, solamente se ponen alrededor de una fogata. Las correas de sus huaraches son de cuero y las usan para correr.

El evento inició el sábado a las 6 am y terminó el lunes a medianoche; de los 15 corredores mexicanos, 14 eran rarámuris y uno era un biólogo de la UNAM. Los pocos rarámuris que traían tenis, es decir que ya traían algún patrocinio, tenían cortadas, pero los que usaron los huaraches, no. Él tenía 64 horas corridas, sin tiempo de descanso y en cada hora corrió 7 kilómetros.

CDMX, con baja guardia y ante un posible rojo por Covid-19, de Germán Espinosa. 21 de octubre



Foto: Germán Espinosa/ EL UNIVERSAL

Hice un recorrido por distintos medios de transporte público. Esa foto corresponde a la estación del Metrobús que está sobre Avenida Hidalgo enfrente del Teatro Ignacio Retes. La unidad va con gente y hay muchas personas esperando. Una situación común en medio de un repunte que parece más claro en la ciudad. Sin embargo, siempre encuentras a alguien que no se pone el cubrebocas.

La afluencia es grande si consideramos que estamos en semáforo naranja, pero la gente ya empezó a bajar las medidas. Esta imagen se repite en distintos lugares, me he movido mucho en metro y sí hay mucha gente que se pone el cubrebocas nada más para entrar, pero ya en el vagón se lo quita o va hablando, es decir va con las medidas muy leves. Parece que sólo traen la mascarilla para que los dejen entrar.

La gente necesita salir por trabajo, pero hay muchos casos en que sólo salen a pasear. Esperaría que esas personas que salen por ocio se guarden y tomen las medidas de prevención.

Cenizas, piñatas y regalos sarcásticos a Jorge Alcocer, de Diego Simón Sánchez. 22 de octubre



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Esta foto se hizo durante la comparecencia del gabinete de salud que encabeza Jorge Alcocer. Durante la intervención de los panistas, la diputada Martha Romo criticó el control que han llevado de la pandemia. Pusieron varias cruces por las víctimas de coronavirus y al término de su participación le llevó un “regalito” al secretario de Salud para que reflexionara, le dio esa urna con cenizas.

La legisladora le dijo algo como “hasta se la dejo con la Virgen, para que también lo reflexione”. Se me hizo bien raro que, siendo una cosa irónica, sarcástica, el secretario se levantara y la recibiera. Su comparecencia duró como cinco horas, también le dieron una piñata, un trofeo y una bata médica. Fue una comparecencia de regalos sarcásticos.

Una ofrenda a la 4T, de Diego Simón Sánchez. 22 de octubre



Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Esta foto fue también corresponde a la comparecencia del gabinete de Salud del Gobierno Federal. Los opositores colocaron cruces. Después de la intervención de los funcionarios, los panistas las colocaron en sus curules, cruz por cruz.

Antes de la comparecencia estuvieron discutiendo y aprobando lo de la encuesta para enjuiciar a expresidentes. Los mismos panistas que estaban en contra de esa consulta, llevaron máscaras de AMLO y las usaron durante su intervención, después juntaron las dos cosas que usaron para sus protestas, las cifras por el Covid y las máscaras del presidente por la consulta del juicio a expresidentes.

Al final colocaron ambos elementos como una ofrenda, porque todo esto coincide con el próximo Día de muertos. Para mí esta imagen significa la protesta de la oposición, la protesta contra el mal manejo del gobierno federal. Es una mofa que hayan puesto la cara del presidente y las cruces.

