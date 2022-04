Esta mañana, a las 8:27 horas, (7:27 horas de la Ciudad de México), la policía de Estados Unidos recibió una llamada, proveniente del 911. Se trataba de una persona herida en el metro" en Brooklyn, tras un tiroteo en la estación del metro de la ciudad neoyorkina. Pero no fue la única persona agravada, pues la policía de Nueva York reportó que al menos 13 personas habían resultado lesionadas, cinco de ellas, fueron impactadas con una bala, de acuerdo a fuentes policiales, pero está no es la primera vez que se desencadena un conflicto en el transporte ferroviario de la región; en 1991 y en 2009 ocurrieron otros hechos trágicos, sólo que estos ocurrieron por fallas en el sistema del transporte y no por intervención de un tercero.

28 agosto 1991, accidente en el metro de Nueva York

Hace 30 años, la línea verde del metro de Nueva York sufrió un descarrilamiento, provocando la muerte de seis pasajeros y lesiones graves en 170 personas. El accidente ocurrió cuando el primer vagón se descarriló y chocó con una columna vertical que se encontraba ubicada en el centro del túnel que dirigía al subterráneo a Lexington Avenue y Union Square, una zona conocida por la afluencia de turistas y negocios comerciales. Este impacto provocó que cinco vagones fueran partidos en dos.

Fue así que los cuerpos de las seis personas fallecidas quedaron casi irreconocibles, mientras que las y los pasajeros lesionados sufrieron golpes, en el mejor de los casos, y algunas otras fueron mutiladas.

De acuerdo a publicaciones, Luego que la policía arribó al lugar de los hechos, encontró una cocaína sintética en la cabina del conductor, pero este ya había escapado. Aunque no pasó mucho tiempo para que fuera detenido, sorprendentemente, sin una herida.

El alcalde de la ciudad, en aquella época, el demócrata David Dinkins expresó que la impresión que le había dejado el metro, al visitarlo, era de "un montón de hierros retorcidos", una escena no se le parecía nada a algo que hubiera visto antes.

22 junio 2009, el choque de dos trenes

El 22 de junio del 2009, dos trenes del metro de Washington D. C. de la Línea Roja chocaron, mientras se encontraron viajando en dirección noroeste. Tras el impacto, los trenes se encaramaron, uno encima del otro. Esto ocurrió a las 16:03 horas, una de las horas más concurridas para viajar en colectivo. El accidente se cobró la vida de nueve personas, (una de ellas, fue la conductora de uno de los trenes) dejó heridas a más de 100 personas; 74 levemente heridos, 14 heridos moderados y seis críticos, además que mantuvo atrapadas a varias personas luego de la colisión.

En ese momento, el gerente general del metro John Catoe dijo que desconocía la causa del choque, ya que "el sistema era seguro". Posteriormente a que la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte iniciara con las investigaciones del caso, las autoridades estimaron que el primer tren se encontraba detenido, pues dio paso a otro tren. En ese instante, el segundo tren pese a que intentó frenar, la velocidad con la que marchaba lo impidió y mató a la conductora del primero.

¿Qué pasó hoy en el metro de Nueva York?

Según la cadena NBC, que citó a oficiales de la policía y otro servicio de seguridad, un hombre con una máscara antigas y un chaleco de operario color naranja pudo haber lanzado una lata de humo a la plataforma del metro para distraer a la gente a la hora pico.

El tiroteo tuvo lugar en la estación de metro de Brooklyn, en Nueva York, donde fueron encontrados "varios dispositivos no detonados", dijeron el martes las autoridades.

"No había aparatos explosivos activos en ese momento", tuiteó el departamento de policía (NYPD).

"Por favor despejen el área" dijo el NYPD e instó a los testigos a comunicarse con la policía para ofrecer datos.

El presunto responsable, según el presidente del distrito de Manhattan, Mark Levine, se encuentra profúgo.

Pero esta no es la primera vez que el metro de Brookly es intervenido de forma violenta, otro accidente que marcó su historia fue 1918, donde murieron 102 personas. Este desencuentro fue catalogado como "el peor accidente en el metro de Nueva York".

