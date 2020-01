Notimex responde a diputada: "no tememos a cualquier auditoría externa"

En respuesta al llamado de la diputada del PRD Frida Alejandra Esparza Márquez de que la directora de Notimex, Sanjuana Martínez, “no debe temer ni descalificar ni cuestionar mediáticamente, aprovechando la infraestructura de un ente del Estado a su favor”, la Agencia de Noticias del Estado Mexicano señaló en un cable informativo subido a su página web: “Notimex no teme, descalifica ni cuestiona la revisión y auditorías de todos los procesos de contratación de bienes y servicios de la actual gestión iniciada en marzo pasado, porque todo está dentro del marco legal”.

En ese texto publicado la mañana de este miércoles, Notimex asegura que contrario a lo que sostiene la diputada zacatecana perredista, “la Agencia de Noticias del Estado Mexicano está abierta a cualquier auditoría externa que revise todos y cada uno de los bienes y servicios contratados, ya que más allá de que son públicos en el portal de Compranet, están apegados a la legalidad”.

El pasado domingo, la diputada perredista Frida Alejandra Esparza Márquez dio a conocer a través de un comunicado que presentaría un punto de acuerdo para exhortar a la Auditoria Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) a investigar, auditar y en su caso sancionar supuestos contratos millonarios que ha otorgado la directora general de Notimex a un reportero y dos despachos de abogados.

Notimex emitió el lunes pasado un cable informativo donde exigía a la diputada “que corrija sus afirmaciones y se apegue a la verdad”; ayer la diputada respondió que la directora de Notimex hizo “un uso faccioso en su favor de una empresa del Estado Mexicano atacando y cuestionando la labor de un integrante del Poder Legislativo”.

Esta mañana, en un nuevo comunicado, Notimex señala que más del 80 por ciento de los contratos que refiere la diputada son de la administración pasada, denominados plurianuales, algunos "incluso sospechosamente hechos en el primer trimestre del año pasado, antes de que asumiera el 21 de marzo la actual dirección".

“Es oportuno aclararle a la diputada Esparza que durante el año 2019 la Secretaría de la Función Pública a través del órgano Interno de Control realizó a Notimex puntualmente cuatro auditorías, en los meses enero, marzo, mayo y julio (sic), así como la que tiene que ver con el desempeño del programa presupuestario”, señala el texto.

Agrega que no existe ningún contrato con el despacho jurídico Emerson Consultores. “Le solicitamos a la diputada del PRD no mentir, no exhibe el documento porque es falso. Y sobre los otros contratos en realidad son públicos y están en la plataforma de Compranet y son legales.”

Notimex dice comprometerse a informar “sin sesgos partidistas ni gubernamentales como en el pasado”, y señala que apoya la legalidad y transparencia en todos los órdenes de la gestión pública, además de que “está a favor de todas las auditorias que sean necesarias”.

