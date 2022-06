“No hay estrategias para mejoras en la ciudad”: Miguel Adriá

Arquine nació en 1997 con la vocación de ser un proyecto de proyectos. El primero de ellos fue la revista impresa, al año siguiente lanzaron el Concurso Arquine, al siguiente año arrancaron el Congreso Arquine que 14 años después se convirtió en el Festival de Arquitectura y Ciudad Mextrópoli que celebrará su novena edición del 21 al 25 de septiembre. Hoy, ese proyecto de proyectos celebra 25 años de construir cultura desde la arquitectura y defendiendo un espacio “crítico, reflexivo, plural, y de autor”, como asegura Miquel Adrià, su director y fundador, quien afirma que siguen siendo un espacio de encuentro para discutir ideas y compartir lo mejor de la arquitectura.

Hoy, Arquine ha llegado al número 100 de su revista impresa y trimestral —que en esta edición analiza cinco ejes que son pilares de su propuesta: territorio, educación, vivienda colectiva, espacio público y crisis climática—, ha publicado 215 libros, tiene una comunidad de más de medio millón de seguidores en redes sociales, y lleva 24 años ininterrumpidos de convocar al Concurso Arquine, un concurso de ideas “en un país donde no había concursos, todo se hacía por dedazo, hasta el Presidente se decidía por dedazo; los proyectos se encargaban al sobrino, al yerno o al pariente cercano, no existían concursos, hoy todavía no hay concursos, lamentablemente no ha cambiado mucho el contexto”, asegura Miquel Adrià.

El arquitecto afirma que en estos 25 años hubo momentos interesantes, por ejemplo, con la Biblioteca Vasconcelos, para la que se realizó un concurso internacional con un jurado de primera, “pero parece que hemos regresado a ese punto de origen. A nosotros nos parece muy importante concursar porque es un modo de competir en igualdad de condiciones, con un buen jurado”.



Proyecto de vivienda en Estrasburgo, Francia, hecho 100% de madera, que recoge Arquine en su publicación número 100.

¿Hay mayor apertura desde el poder para el diálogo, para concretar políticas públicas?

No hemos tenido la suerte con ninguno de estos gobiernos que entendieran la importancia de la arquitectura ni la importancia del diseño urbano en la creación de una mejor ciudad. Hoy por hoy sabemos que una ciudad más cercana a los ciudadanos, una ciudad más de a pie, hará mejores ciudades, una ciudad más segura, pero no hay una estrategia a favor de mejores espacios públicos, no hay una estrategia clara para generar vivienda colectiva que ayude a que haya cierta equidad y acceso a la propiedad de las viviendas, seguimos mandando a las periferias toda la vivienda de interés social.

¿Ninguna administración memorable en estos 25 años?

Esos cambios aparentes de partidos y gobiernos que han estado en la Ciudad no han ayudado, hasta ahora, a tener una mejor ciudad. Ha habido algunos atisbos interesantes en la Secretaría de Movilidad actual, quizás en alguna secretaría de Cultura de algunos gobiernos anteriores, pero han sido mínimos y es una pérdida de oportunidades y de tiempo. La relación con los gobiernos de la Ciudad nunca ha sido simbiótica, nunca nos ha permitido poder trabajar juntos y lo lamentamos; sobre todo con el Festival de Arquitectura Mextrópoli quisiéramos tener un gobierno que entendiera el potencial que tiene este festival, no sólo para ver cómo atraes en tan pocos días a casi 100 mil personas, especialistas de distintas partes de la República y de otros países, sino cómo es la construcción de conocimiento, pero eso no es algo que las autoridades estén aprovechando ni rentabilizando.

¿No hay apertura para las ideas a nivel Ciudad ni federal?, ¿no las ha habido en Proyecto Chapultepec?

Ese es un proyecto federal y que ha derivado en que una parte muy importante del presupuesto de Cultura se enfoque a un pulmón fundamental de la Ciudad de México, un pulmón que ya cuenta con muy buenas condiciones, cualquier cosa que se haga para invertir en un área verde como está creo que es fundamental y muy bienvenido. Nosotros lo que en su momento criticamos era la ausencia de un proyecto, la ausencia de un debate, un encargo directo, en la mejor tradición del priismo histórico, y que también lamentábamos que eso significara que el presupuesto de Cultura, al decantarse todo a un proyecto de estas características, pues dejará prácticamente sin aire y sin presupuesto a una ciudad que probablemente junto con Londres es la que más museos del mundo tiene, pero la dejó sin recursos. Fue un desacierto que criticamos en su día y del que tampoco vemos grandes avances.

¿La polémica más reciente sobre Chapultepec es el teleférico que pone en riesgo la Casa Barragán?

La verdad es que no entiendo muy bien este teleférico, pero creo que una de las tareas importantes para todo proyecto urbano es desarrollar bien la idea con los procesos adecuados, con los concursos públicos, etcétera, y la otra es comunicar bien para que la ciudadanía entendamos por qué hay que subirse a un teleférico en una ciudad plana. Es una de las primeras inquietudes que surgen, ¿cómo afecta o no afecta a una casa? podría ser un tema menor, pero resulta que es una de las dos únicas piezas modernas que tenemos y que forman parte del patrimonio moderno de la Unesco, pues seguramente sí va a afectar y quizás hasta perjudique esa calificación. Además, debe haber una discusión más general para tratar de entender o compartir a la ciudadanía qué sentido tiene un proyecto de estos, ¿es para mejorar la accesibilidad al Bosque?, ¿es para mejorar antes de resolver temas de seguridad inmediata en los puentes que hay ahora en los accesos al mismo Bosque?, ¿cuál es la estrategia?, ¿por qué se privilegia esto y no se resuelven aspectos previos? Creo que hay una discusión pendiente, pública, abierta, antes de echar a andar los proyectos así. En realidad, no hay el cambio democrático que deberíamos tener para ese tipo de decisiones que afectan a la ciudad.



Algunas de las portadas más destacadas de la revista en sus 25 años.

¿Hay algún proyecto que al menos crees que avanza y será provechoso para la ciudad?

Pensamos que hay algunas políticas ya de la ciudad interesantes, como son una serie de centros de barrio, como son los Pilares, pero vamos a analizar los resultados; hasta ahora ha habido muy pocos Pilares terminados, tampoco se hizo con concursos públicos, fue con los mismos métodos de hace décadas, pero será cosa de ver el resultado, ver cómo se convierten en unas buenas herramientas para la ciudadanía. Pensamos que hay que poner a la ciudadanía siempre por delante, pero por el tamaño y el potencial de una ciudad como esta, no dejamos de pensar que son ejemplos muy menores que pueden tener un impacto relativamente pequeño dentro de la escala de esta gran metrópoli.

¿Qué opinas hoy sobre el aeropuerto?

Creo que ahora mismo estamos sufriéndolo con el aeropuerto que hay, que está en el abandono, y vemos cómo se está complicando la cuestión del transporte aéreo; sin embargo, nada más puedo decir porque el de Santa Lucía ni lo he visitado.

¿La arquitectura es fundamental incluso desde lo político?

Yo creo que sí, sobre todo en una ciudad que tiene tan buenos referentes de espacios urbanos de calidad; la ciudad más poblada del continente americano con el centro histórico más valioso y más grande de todo el continente, con una riqueza brutal de arquitectura contemporánea, con un patrimonio de arquitectura moderna, colonial y prehispánica como ésta, yo creo que no hay otra en toda América que le llegue, pero lamentablemente no se está capitalizando como se debería capitalizar.

¿Arquine ha empujado esa idea vital de que hay que debatir sobre la Ciudad?

Claro, desde la perspectiva que nos atañe, desde la perspectiva del diseño urbano, desde la perspectiva de la arquitectura y otros aspectos macroeconómicos, y de seguridad que tendrán otras facetas y otros especialistas que pueden aportar muchas ideas.

¿Cuáles son los proyectos hacia el futuro?

No es tanto hacer más sino hacerlo bien y tratar de seguir siendo críticos y tratar, en nuestra modesta escala, que el Festival sea el mejor festival del mundo; que tengamos las mejores voces, los mejores arquitectos, los mejores urbanistas para discutir sobre nuestras ciudades y nuestra arquitectura, que podamos hacer las mejores publicaciones para que el mundo conozca mejor lo que hacemos aquí, por encima de todo y lo que se hace en otras partes de Latinoamérica. Creemos que los libros son unas herramientas muy útiles, unas armas poderosísimas porque nos permiten llegar más lejos.

Portada de Arquine, que ha llegado al número 100 de su edición impresa.