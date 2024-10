La artista Nan Goldin fue arrestada durante su participación en una protesta a favor de Palestina.

“Estoy orgullosa de que me arresten si eso significa que se amplifique nuestro mensaje”, declaró Goldin a la revista “Hyperallergic”.

El hecho ocurrió el pasado lunes, cuando más de 500 manifestantes del grupo Jewish Voice for Peace (Voces judías por la paz, en español) protestaron sentándose afuera de la Bolsa de valores de Nueva York. Entre los participantes se encontraba Goldin, junto con la artista Molly Crabapple y la cineasta Laura Poitras y las tres fueron detenidas por la policía, junto a cerca de 200 personas.

Los manifestantes exigieron a Estados Unidos que “deje de armar a Israel y de sacar provecho del genocidio” en un momento en el que el ejército israelí está “masacrando a una familia tras otra en el norte de Gaza en una guerra de exterminio”.

A través de redes sociales, también señalaron que “durante el Yom Kipur, la fiesta más sagrada del calendario judío, se llevaron a cabo exterminios masivos en el norte de Gaza, lanzando bombas en campamentos de refugiados y refugios escolares”, e hicieron una comparación destacando que, mientras Gaza es bombardeada, en Wall Street las acciones de los fabricantes de armas han aumentado este año.

¿Quién es Nan Goldin?

Nan Goldin descubrió la fotografía mientras vivía en diferentes hogares temporales en el área de Boston, tras haber huido de su casa. La artista afirma que su pasión por las instantáneas le salvó la vida, y salvar a otros también se ha convertido en parte de su trabajo, tanto a través de su activismo como de su arte.

Las fotografías de Goldin suelen destacar por su capacidad para retratar la vida cotidiana de manera íntima, con un toque que evoca el cine. En sus obras, aborda temas profundamente emocionales como la sexualidad, la violencia y el amor.

Nancy Goldin, su nombre real, nació en Washington D.C. y fue la menor de cuatro hijos en una familia judía. A los 11 años, enfrentó la trágica muerte de su hermana mayor, Bárbara, quien luchó con problemas de salud mental durante años antes de suicidarse a los 18 años, acostándose en las vías de un tren.

En una nueva edición de su libro de fotografías de 1986, “The Ballad of Sexual Dependency”, Goldin mencionó que en una ocasión una persona se le acercó para decirle que su trabajo había evitado que se quitara la vida.

Nan alcanzó la fama con ese proyecto, que reúne cerca de 700 fotografías que capturan su vida y la de sus amigos en Nueva York.

En 2022 parte del documental “All the Beauty and the Bloodshed”, dirigido por Laura Poitras, que se convirtió en el segundo documental en la historia en ganar el prestigioso León de Oro en el Festival de Cine de Venecia.

El proyecto, que combina arte y política, muestra cómo la campaña liderada por Goldin impulsó a los principales museos y galerías del mundo a romper lazos con la familia Sackler, fundadora de Purdue Pharma y Mundipharma, empresas vinculadas a la crisis de opioides en Estados Unidos, especialmente por su medicamento OxyContin.

Goldin tuvo su primera exposición individual en 1973, en Project Inc. en Boston, e ingresó a la Escuela del Museo de Bellas Artes de la misma ciudad.

*Con información de ArtNews y Europa Press.

