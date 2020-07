Música clásica y cómic celebrarán el 250 cumpleaños de Beethoven

La histórica discográfica Deutsche Grammophon celebra este año el 250 aniversario de uno de los músicos más influyentes de la historia, Ludwig van Beethoven, con una novela gráfica que cuenta su vida, y que estará acompañada por una recopilación de sus melodías más importantes.

La novela "The Final Symphony: A Beethoven Anthology", obra de la editorial Z2 Comics, consta de 144 páginas que siguen la vida de este icono de la música a través de nuevas obras visuales, creadas por destacados artistas, y que saldrá a la luz el próximo mes de noviembre, un mes antes de cumplirse el 250 aniversario del nacimiento del compositor, en diciembre de 1770.

"Beethoven ha escrito algunas de las piezas de música más reconocibles en la historia del planeta. Es increíblemente emocionante publicar el trabajo de algunos de los artistas reconocidos de la actualidad", dijo en un comunicado el propietario de Z2 Comics, Josh Frankel.

"Pero tener la oportunidad de contar historias a través de un cómic inspiradas en la vida de uno de los artistas más legendarios de todos los tiempos me llena de humildad", aseveró.

Pese a que la música de Beethoven se creó hace más de 200 años, sigue emocionando al público, y es uno de los compositores más interpretados en las salas de conciertos de música clásica: un 13 % de los recitales de este género musical en 2019 contaron con alguna de sus melodías.

Marking the composer’s 250th birthday, reimagine the historic life of Beethoven with an original graphic novel created by @Z2comics in collaboration with DG, to be accompanied by a new compilation album mirroring the story through the composer’s own works. https://t.co/7kdYpZcx0m pic.twitter.com/nKCbmYCiQf

— Deutsche Grammophon (@DGclassics) July 17, 2020