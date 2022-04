Maternar, visiones desde el arte sobre la maternidad

En el marco de la exposición Maternar. Entre el síndrome de Estocolmo y los actos de producción, que se exhibe desde noviembre en el Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC), artistas y creadoras como Prishani Naidoo, Carmen Winant, Irene Lusztig, María Ruido, Claire Fontaine y Maggie Nelson participarán en la “Jornada académica y artística Maternar. Perspectivas críticas desde el arte”.

La muestra presenta una selección de obras producidas en una amplitud de latitudes y durante los últimos 20 años, por artistas de diversas generaciones como Helen Benigson, Paloma Calle, Lenka Clayton, Núria Güell y Ai Hasegawa, donde la maternidad se devela como un concepto en disputa desde muchas trincheras.

El objetivo de la Jornada —organizada por el Instituto de Investigaciones Estéticas y el MUAC, en colaboración con el Society, Work and Politics Institute de la University of the Witwatersrand— es generar una plataforma de discusión y reflexión para socializar temas de la exposición. El ciclo es este 27 y 28 de abril en Facebook Live.