“Más oportunidades para las mujeres”: Elena Poniatowska

GUADALAJARA.- México es un país enorme y con una población grande, asegura Elena Poniatowska, quien reconoce también que en México hay “abismos entre las clases sociales que difícilmente se cruzan” y sobre todo, señala a propósito de la marcha del pasado domingo, que para ella hablar de los cuatro años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es un tema difícil, “me parece que son cuatro años que hemos visto de un hombre que conjuga en torno a su persona y en torno a su mandato a todo un país”.



La escritora y periodista que la tarde del domingo fue aplaudida por más de cuatro minutos por lectores y admiradores que se dieron cita en la conversación que la autora de “El amante polaco” sostuvo con su colega española Rosa Montero, en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, agregó:



“Son cuatro años que hemos visto que todo un país gigantesco gira en torno a él; y que la finalidad de él es ‘Primero los pobres’, porque él sigue yendo los sábados y los domingos a los lugares donde lo reciben como al ser que los va a salvar, es casi una acción de un salvador, es casi una vocación religiosa”, dice Poniatowska, quien ante la pregunta de si cree que López Obrador salvará a México, responde: “Creo que todos nos salvaremos, desgraciadamente, solitos”.



México es el país de Poniatowska y para el que anhela mejor futuro: “Me gustaría muchísima más participación de las mujeres, muchísimas más oportunidades para las mujeres. Marta Lamas lo dice, que quiere que nosotros nos volvamos un país totalmente feminista. Y eso podemos lograrlo a través de un trabajo que amamos hacer. Creo mucho en el feminismo y en los jóvenes”, asegura.



La autora de “Hasta no verte Jesús” que este año acaba de cumplir 90 años aunque ella dice que ya es una escritora de 91, afirma que México es una piedra inmensa, “México atrae a la gente, la gente lo ama, no es solamente que venga, se quiere quedar o regresar. México tiene que aprovechar ese encanto que tiene, ese encanto que produce en tantos extranjeros que han venido y finalmente se han quedado”.

Elena ha escrito sobre México, sobre ilustre antepasado polaco y ahora escribe sobre su madre: María Dolores Paulette Amor Yturbe. “Sobre ella voy a escribir, empecé pero no he avanzado mucho porque yo al igual que tú hago entrevistas y sigo haciendo periodismo”.



¿La nueva novela que escribes es sobre tu mamá?

Es que estoy enamorada de mi mamá, le tengo una enorme devoción, al final para mí era casi una santa, incluso yo creo que se hizo muy religiosa. Yo no soy religiosa, tú sabes donde vivo, al lado de la iglesia y jamás entro, bueno entro, pero a verla porque es muy bella, hay una Dolorosa maravillosa, pero yo no practico la religión. Y madre sí. Mi madre es un ser humano al que yo admiro mucho, mi mamá fue enfermera, manejó una ambulancia. Bueno también a mi padre fue un hombre extraordinario.



¿Cómo escribir de tu vida pasada y de tu antepasado polaco?

Escribí sobre la parte paterna, yo tuve oportunidad de que me invitaran a la Polonia comunista, invitaron a una persona de una estirpe reaccionaria, me invitaron y conocí miles de cosas, vi miles de fábricas de chocolate.



¿Te costó trabajo escribir de ti misma?

Cuesta trabajo arrancar, uno nunca sabe empezar, pero una vez que empiezas lo haces más fácil. Pero yo sí creo que tenemos que escribir sobre nosotras las periodistas. Siempre pienso ¿por qué no tenemos una biografía de Elvira Vargas?, ella fue una periodista que seguía al general Cárdenas a todas partes y una vez que un guarura se iba a ahogar, Elvira se echó al mar y empezó a nadar lo agarró del cuello y lo salvó, y ahorita ¿quién sabe quién es Elvira Vargas?, nadie; menos porque nunca se casó, ni tuvo hijos, es muy difícil tener información sobre ella, pero es un gran personaje.

Nosotras debemos rescatarlas, porque nunca las rescatamos, por ejemplo, Ana Cecilia Terrazas “Bambi”. Cuando regresé de un convento de monjas, donde cometí muchísimos pecados, yo empecé a ver la sección de sociales que tenían “Bambi” y a decir, “ay a mí me gustaría hacer entrevistas”, así que ella está en el origen de una carrera ya muy larga porque ya tengo 91 años.



Siempre le has reconocido mucho a "Bambi"

Ella murió en un hospital del Seguro Social, y ya no podía hablar, y yo le apretaba la mano, y me parecía tan terrible. Yo la admiré mucho porque además todo lo hacía con gran generosidad y alegría. Buñuel la quería muchísimo, era de veras alguien que fue una innovadora.



¿Tú eres igual, sigues en el periodismo a pesar de todo?

Yo no dejo el periodismo, es una droga, ya ves que hay un machete que dice: “Cuando esta víbora pica, no hay remedio en la botica”, es un poco así el periodismo, es una droga, y entonces tú sigues porque lees los periódicos, lees las noticias, aunque a veces te reclaman lo que dices. A veces te sientes querida y otras desquerida, o atacada, pero sabes que eres parte importante de la sociedad.



¿Tú has escrito mucho sobre México?

Es que igual que tú, yo soy periodista, estoy hace años en el mismo periódico, a veces creo que debería dejar el periodismo porque todavía puedo concentrarme en hacer quizás una novela, siempre he tratado de hacer ambas cosas.



Mi primer librito fue “Lilus Kikus”, que inició una colección de Los Presentes, donde estaba Carlos Fuentes, casi empezamos igual. ¿Sabes?, ahora que camino por la Feria pienso: “No está García Márquez, no está Fuentes, ya no está nadie; Rosario Castellanos nunca alcanzó a venir, pero mucha gente de mi rodada ya desapareció. ¡Qué triste! Extraño la sonrisa de Pacheco aquí cuando no lo dejaban ni caminar, se le juntaban 25, 30 personas, venía con él una multitud de gente, muy bonito.



También a ella, a Elena Poniatowska los lectores la siguen y la quieren. Así lo confirmaron durante la charla con la escritora y periodista Rosa Montero, con quien conversó risueña, pícara, plena. Allí se dijo dichosa con la vida, tener “la música por dentro” e incluso aseguró que sigue siendo una romántica “porque sigo teniendo la posibilidad de enamorarme hoy en la noche”.