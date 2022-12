Más de mil periodistas de "The New York Times", en huelga en búsqueda de una mejor condición laboral

Más de mil periodistas de "The New York Times" iniciaron este jueves una huelga de 24 horas para pedir mejores condiciones laborales, después de que el sindicato The NewsGuild of New York y la dirección del diario no pudieran llegar a un acuerdo.

Los redactores, editores del medio, así como otros miembros de The NewsGuild of New York han indicado que están cansados de las negociaciones que se han prolongado desde que caducó su último contrato en marzo de 2021.

En consecuencia, más de mil 100 empleados firmaron un compromiso de huelga de 24 horas, según un comunicado del sindicato.

De acuerdo con un artículo publicado este jueves por "The New York Times", desde la primavera de 2021 el medio y el sindicato han tenido unas 40 reuniones, pero los negociadores no han logrado llegar a un acuerdo sobre salarios, cobertura de salud y jubilación, en un país donde tanto la salud como la jubilación están en manos privadas.

La última tanda de negociaciones tuvo lugar el martes y parte del miércoles, pero la noche de este último día, el sindicato dijo a través de Twitter que no se había llegado a un acuerdo.

“Estábamos listos para trabajar durante el tiempo que fuera necesario para llegar a un acuerdo justo, pero el equipo de gestión (del medio) se retiró de la mesa cuando faltaban cinco horas”, dijo The NewsGuild en un tuit.

En una nota a la sala de redacción, Joe Kahn, editor ejecutivo de The New York Times, dijo que estaba decepcionado con la decisión del sindicato.

“Las huelgas suelen ocurrir cuando las conversaciones se estancan. Ahí no es donde estamos hoy. Si bien la empresa y NewsGuild se mantienen separados en una serie de cuestiones, seguimos intercambiando propuestas y avanzando hacia un acuerdo”, destaca Kahn, en declaraciones publicadas por The New York Times.

NewsGuild también usó las redes para pedir a los lectores que este jueves no lean el tabloide ni jueguen a sus pasatiempos y anunció un "piquete" a las 13.00 hora local (17.00 GMT).

