Este jueves falleció María Lagunes, artista que desde el inicio tuvo clara la convicción de trazar su propio camino, uno que la llevó de Veracruz, su tierra natal, a estudiar arte en la Ciudad de México, luego en París y alcanzar reconocimientos como la Medalla de Oro Bellas Artes que hasta hace dos meses se le entregó.

María Lugones nació el 22 de julio de 1922 en la Hacienda de Angostillo, Veracruz. Su primer acercamiento con el arte fue a través de la música, siendo la guitarra su instrumento predilecto. Ya en su juventud, estudió la carrera de Decoración de interiores en la Universidad Femenina. De esa experiencia recuerda que “no había libertad para decidir: éramos mujeres”, dijo para Confabulario, suplemento cultural de EL UNIVERSAL, en la que face una de sus últimas ententrevistas.

La artista explicó que su relación con el arte no fue algo que se dio de forma instantánea. Tras un viaje a Europa en los años 50 y ya con hijas, fue a Ciudad de México para inscribirse en el Centro Superior de Artes Aplicadas de la Ciudadela.

“No quería que me señalaran por dónde ir, yo ya tenía un criterio formado y no quería que me llevaran con una cuerdita, quería jalarme yo misma”, recordó en esa entrevista Lagunes sobre su relación con los profesores, a quienes no les mostraba su arte.

En 1965 tuvo su primera exposición, que fue en el Instituto Francés de América Latina (IFAL), que consiguió gracias a la gestión de la crítica de arte Margarita Nelken. La muestra, que Lagunes describió como un éxito, fue clave, pues le permitió que el gobierno francés la becara para irse a estudiar a París, Francia, en 1966.

“Podría haber sido cualquier otro país, pero París era la ciudad más interesante y yo ya había estado antes de paseo, conocía mejor el medio y el idioma. Estar en París sí cambió mi trayectoria”, dijo a Confabulario.

Lagunes también se formó en la Academia de San Carlos. A lo largo de su formación, contó con el apoyo de artistas como Arturo García Bustos, Francisco Dosamantes, Guillermo

Silva, Tomás Chávez Morado, Francisco Zúñiga, Juan Soriano, Antonio Rodríguez Luna y André Bloc.

Su obra se encuentra en numerosas colecciones públicas y privadas, mexicanas y extranjeras. Ha expuesto individual y colectivamente en galerías y museos de países como Francia, México, Italia, España, Estados Unidos y China. Su última exposición fue “Forma, espacio y tiempo”, en el Complejo Cultural Los Pinos.

Entre sus piezas más destacadas están Ciudad luminosa (2010) y Cabeza de León Felipe (1969) y los proyectos escultóricos Monumento a Rosario Castellanos (1976), Señal (1984) y Movimientos cíclicos (2001).

Ha sido galardonada con el primer premio en el Concurso de Escultura Urbana; la Medalla de plata a los 35 Años de servicios académicos de la Facultad de Arquitectura (UNAM), donde fue profesora, y la Medalla de Oro de Bellas Artes, que le fue otorgada el pasado 12 de agosto de 2024.

Lagunes será despedida con honores en el Palacio de Bellas Artes a las 17 horas.