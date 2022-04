María Hanneman: “Tocar en el Albert Hall, una oportunidad de lujo”

En 2021, en plena pandemia y a sus 15 años, la pianista mexicana María Hanneman (27 de marzo de 2006) obtuvo el primer lugar del International Music Competition, London Gran Prize Virtuoso, por su interpretación de la pieza “Preludio de las Campanas op. 3, no. 2”, de Serguéi Rajmáninov, obra que el próximo 20 de abril por fin interpretará en vivo en el Royal Albert Hall de la capital británica, donde además recibirá el premio, que originalmente iba a recibir en abril del año pasado, pero que la pandemia postergó.

“Me emociona muchísimo tocar en Europa y presentarme en Londres, en el Albert Hall, que ha sido mi sueño desde que tenía siete años”, asegura en entrevista telefónica desde Madrid la joven intérprete que comenzó su carrera en el piano a los cuatro años y que desde entonces ha ganado 27 premios, nacionales e internacionales, entre ellos el International Music Competition ‘Salzburg’ Grand Prize Virtuoso en 2020, cuando tenía 14 años.

María Hanneman, quien en 2017 fue seleccionada a nivel nacional para formar parte de la Cátedra Ricardo Castro en el Conservatorio Nacional de Música —donde ya cursa el quinto grado—, integrada por 12 jóvenes pianistas, siendo ella la más joven, cuenta a EL UNIVERSAL del proceso que significó estudiar y prepararse con clases virtuales en medio de la pandemia; habla de sus sueños de tocar con orquesta completa en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, en la Sala Nezahualcóyotl y en la Sala Ollin Yoliztli, y tocar con Gustavo Dudamel en el Hollywood Bowl o en el Walt Disney Concert Hall, en Los Ángeles.

Pero también habla de los recitales que ofrecerá los días 22 y 23 de abril en la Casa de México en Madrid, con un variado programa que incluye obras para piano de compositores internacionales como Bach, Beethoven, Chopin, Prokófiev y Rachmáninov, así como de mexicanos como Manuel M. Ponce y David Rodríguez de la Peña; de su concierto, el 29 de abril, en Kidzania en Cuicuilco en la Ciudad de México; y del recital en el Teatro del Bicentenario en León, Guanajuato, con un programa que tambióen incluye obras de Bach, Beethoven, Chopin y de Mendelssohn; estos últimos dos conciertos son pensados para niños.

¿Cómo vives los días previos a recibir el premio y actuar en el Royal Albert Hall?

-Me emociona muchísimo tocar en Europa y presentarme en Londres en el Royal Albert Hall, ha sido mi sueño desde que tenía siete años. Todo comenzó por un concurso, yo mandé mi video y luego me mandaron un mail informándome que yo había ganado el primer lugar y que tenía que ir al Albert Hall a recibir el premio y a tocar en la gala de los ganadores. Primero me dijeron que sí se iba a hacer el concierto en abril, luego mandaron un mail cancelando el concierto, entonces me puse medio triste; luego mandaron otro correo de que lo iban a hacer, luego que no, así varias veces, hasta que al final fue definitivo e informaron que la gala si se va a hacer el 20 de abril; la verdad es que estoy muy contenta porque sí me muero de ganas de tocar ahí. Luego, tras saber que iba ir a Londres, la gente de la Casa de México en Madrid me invitó a tocar aquí y estoy muy emocionada por tocar y representar a México y con piezas mexicanas.

¿Qué te ha abierto este premio?

-Es una oportunidad increíble, enorme, que la voy a aprovechar al 100 porque es un lujo tocar en el Albert Hall, ahí tocan varios ganadores de otras categorías y es un aprendizaje para ver el nivel y poder aprender de los demás. Acá en Europa hay un nivel muy alto y pues quiero ver a los demás y aprenderles; tal vez también hacer amigos. Es una súper oportunidad que nunca me imaginé tener, también hay que recordar que yo estoy en formación y este tipo de concursos me hacen muy bien para tener opiniones de diferentes maestros. Estoy muy contenta.

¿Qué tan importante es ser ganadora de un concurso y compartir escenario con otros artistas?

-Mis maestros están felices porque es un trabajo el que se da, es lo que ellos han hecho conmigo durante años, y ahora el resultado es que voy a tocar en Londres; estamos muy emocionados, felices y orgullosos. Además es una responsabilidad para todos, esos logros también son de ellos.

¿Has trabajado en el confinamiento la pieza ganadora?

-He trabajado muchísimo y esta pieza que voy a tocar es hermosa, muy sentimental y con mucha fuerza porque se trata de las campanas de Moscú que recuerda Rajmáninov, según esto él se inspiró en las campanas porque tuvo un sueño raro. Esta pieza la he trabajado muy duro, muchísimo, con mis maestros y la estoy tocando desde hace un año. Es complicada pero es muy padre, y la pandemia me ha servido para concentrarme mucho y para tener más tiempo de estudiar.

¿Al interpretarla piensas en la guerra, en Ucrania y Rusia?

-La guerra me duele, me duele lo que está pasando porque hay muchos pianistas y cantantes súper talentosos y que ya dijeron que están en contra de la guerra, pero que aun así no los quieren invitar, no les quieren creer que están en contra. Y la escuela de música rusa es muy importante para la formación de todos nosotros, son muy estrictos, organizados, disciplinados y son ejemplo a seguir. Con la guerra esto se está volviendo muy injusto; me duele.

¿Cómo han sido estos dos años con una dinámica distinta de estudio, de trabajo?

-Ha sido complejo porque yo durante la pandemia me harté de estar encerrada y de no poder salir de mi casa; cansan las clases en línea, son horribles las clases en línea, especialmente tomar piano en línea es horrible, y sí ha sido complicado, pero por otro lado la pandemia me ha dado tiempo para poder ensayar, para organizarme y concentrarme mucho. He necesitado muchísima organización durante toda la pandemia para concentrarme mucho en ver detalles, trabajar en todo lo que tengo que trabajar del repertorio que ya estudiaba y en el repertorio nuevo.

¿Dónde has pasado la mayor parte de la pandemia?

-Estuve todo el tiempo encerrada en mi casa en México, pero gané un premio en Austria y pude viajar a Salzburgo con mis papás; haber salido de mi casa y tocar un concierto presencial sí fue muy relajante y emocionante; y después me invitaron a Puebla dos veces, para un concierto presencial y el otro grabado, pero cambiar de escenario es muy padre. Hice varios videos con Javier Camarena, con María Katzarava y también varios videos sola, son experiencias, nunca había hecho videos; ya después, en septiembre, se vino la gira con Javier Camarena y fui a Mérida, a Cuernavaca, fue el mejor mes del año, estaba muy contenta y emocionada de tocar con él y estoy cumpliendo mi sueño de tocar en Bellas Artes. Fue increíble.

¿Qué sigue tras estos conciertos de los próximos días?

-Hay varias cosas, algunas son sorpresas. Tengo que seguir estudiando, estoy acabando de poner nuevas obras y estudiar para estas nuevas fechas que vienen y tengo que hacer exámenes del Conservatorio, a finales de año, de todas mis materias, y tengo que estudiar mucho, seguir tomando mis clases, tocando y aprovechar al máximo el tiempo. Y hacer todo esto que me encanta porque claro que estoy convencida: definitivamente lo mío es la música y el piano. En el Conservatorio voy en quinto de profesional y son nueve años.

Tus metas, los sueños que te gustaría cumplir...

-Mi primera meta es tocar con orquesta en la sala grande del Palacio de Bellas Artes, un sueño que tengo es tocar en otras salas importantes de México, en la Neza, en la Ollin, en el Teatro Degollado de Guadalajara, pero a donde me inviten yo voy feliz. Mi siguiente meta, que veo un poco complicada, pero voy a trabajar para lograrlo, es tocar con Gustavo Dudamel en el Hollywood Bowl o en el Walt Disney Concert Hall, en Los Ángeles. Es uno de mis máximos en la vida.

TRAYECTORIA

María Hanneman nació en la Ciudad de México, el 27 de marzo de 2006

Comenzó a tocar el piano a los cuatro años de edad

Ha ganado 27 premios, entre ellos el primer lugar del International Music Competition, London Gran Prize Virtuoso, en Londres, y el International Music Competition ‘Salzburg’ Grand Prize Virtuoso

Estudia en el Conservatorio Nacional de México

En 2021 participó con el tenor Javier Camarena en tres conciertos de su gira Tiempo de Cantar