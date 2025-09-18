El encuentro entre mar y desierto y los colores dorados de los paisajes de Baja California Sur que han cautivado a la pintora Margarita Ruiz (México, 1959) cruzaron todo el país para llegar a la exposición Desierto adentro, que inaugura hoy en la Galería Luis Nishizawa, de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.

Se trata de 30 acrílicos y 36 dibujos hechos con carbón y pastel que ha hecho Ruiz, artista egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas.

En entrevista, la pintora explica que su paisaje se encuentra en el límite de la pintura abstracta y la figurativa: “No es parte de mi trabajo el hecho de hacer el paisaje idéntico, intentar copiarlo, o que la imagen sea tal cual la vea todo mundo, o tal cual la vea yo. Prefiero dejar algo para la imaginación, para el pensamiento individual”.

Para Ruiz, esta fue la forma ideal de retratar los paisajes de Baja California Sur, los que asegura que la “atrapan” por su aspecto limpio, austero pero al mismo tiempo fuerte, describe. “En este lugar se reúne el desierto y el mar y esta reunión de elementos naturales le da una belleza muy particular”, explica la artista.

La creadora, que llegó a trabajar como curadora del Museo Nacional de la Estampa, dice que con esta muestra busca romper con el prejuicio de que un paisaje desértico no tiene nada qué ofrecer: “Tiene la fortaleza del color, las piedras tienen su forma particular, la flora también son cardones o cactus”. Esta misma fortaleza también está en el mar que pinta.

Margarita Ruiz fue alumna de pintores respetados dentro del gremio: Gilberto Aceves Navarro, Pedro Ascencio, Jesús Martínez, Carlos Olachea, Luis Nishizawa. Pese a estudiar con nombres pesados, desarrolló su propio estilo, pues asegura que éste es resultado del trabajo en sí.

“De ellos me alimenté de su energía de trabajo, de su disciplina y de su amor a hacer las cosas saliendo de nuestro corazón. Sobre el estilo, con el paso del tiempo y haciendo las cosas, vas dejando de hacer eso para cambiar a un lenguaje diferente. Y te voy a decir que yo no creo que lo que estoy haciendo ahorita sea mi lenguaje definitivo, yo creo que voy a seguir cambiando”, asevera la artista.

Finalmente, Ruiz explica que se decantó por el género del paisaje porque durante los 30 años que ha vivido en Baja California Sur, el paisaje la ha “atrapado”.

“Cuando empiezo a trabajar, me invita a poner un color y luego otro, y ahí encuentro con que había algo de ese momento que recuerdo”, concluye Ruiz.

La exposición Desierto adentro estará abierta al público hasta el 3 de octubre.