Mañana, “el gran día“ de la mezzosoprano Eliīna Garanča en Bellas Artes

La mezzosoprano letona Eliīna Garanča, una de las más reconocidas a nivel internacional, se presentará mañana, por primera vez, en el Palacio de Bellas Artes, a las 20:00 horas, para la Gala Eliīna Garanča, que forma parte de la celebración de los 75 años de la Compañía Nacional de Ópera (CNO) del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

La oportunidad de que la mezzosoprano se presentara antes en el Palacio de Bellas Artes se pospuso hasta el presente debido a la pandemia, dijo Alonso Escalante, director de la CNO, durante la rueda de prensa para anunciar la gala que tendrá como única solista a Garanča.

Debido a su voz, su talento histriónico y su presencia en escena, ella es “la mejor representante de lo que podría llamarse una artista total”, señaló Escalante y recordó que la revista británica Gramophone aplaudió “el extravagante repertorio de Garanča y su seductor timbre”.

Cuando tomó la palabra, Garanča contó que hace cuatro o cinco años visitó México, conoció la Sala Principal de Bellas Artes y soñó con cantar un día allí. “El jueves será un gran día porque podré subir a este escenario espléndido. Los esperamos con gran ilusión”, afirmó la cantante, quien también subrayó que México y España son los dos países donde se siente más querida y encuentra el contacto que tanto desea con el público. Por ejemplo, en transmisiones en vivo, durante la pandemia, le sorprendió ver el vasto público cautivo de la ópera en México.

El director concertador de la gala será el amigo y maestro de Garanča, el estadounidense Constantine Orbelian, quien se dijo afortunado por compartir escenario con una artista genial como Eliīna en un recinto de la talla de Bellas Artes.

“¿Saben lo afortunados que son de tener este teatro en la Ciudad de México? (…) Todo lo que hace Garanča es oro puro; el oro de México se ha acrecentado con la presencia de Garanča”.

Sobre la presentación, la ganadora del Premio Echo Klasik como Cantante del año y Cantante femenina del año en 2007 y 2011, dijo que interpretará un “repertorio dorado”, que se conforma por ciertas arias que el público siempre quiere escuchar: la de Carmen, de Georges Bizet; Sansón y Dalila, de Camille Saint-Saëns y Cavalleria rusticana, de Pietro Mascagni, entre otras, así como algunas famosas zarzuelas.

“En la música en español me parece que hay algo principal: el ritmo. Creo que en la zarzuela hay mucho ritmo. A veces, la ópera clásica puede ser un poco imponente para quienes no la escuchan a diario. La zarzuela, por decirlo de alguna forma, tiene ritmo, lo cual es común en la música de calle y le abre el corazón al público. Hay gente que no es experta en ópera y que le gusta la zarzuela porque es música de calle, tradicional, del día a día”, abundó Eliīna Garanča en entrevista.

La cantante contó también que desde que tenía siete u ocho años de edad supo que su vocación era cantar y que, a partir de ese momento, todo lo que ha sucedido en su trayectoria es un añadido. En el presente, después de 25 años de carrera, intenta que el arte y la maternidad ocupen partes iguales en su vida. Un lapso en el que no ha querido repetirse, puesto que nunca ha interpretado más de 50 veces sus papeles de repertorio.

Para terminar, Orbelian dijo, también en entrevista, que Eliīna eligió las arias que conforman el programa de la gala; repertorio que fue creado exclusivamente para presentarse en el Palacio Bellas Artes, además de que podría hacerse en cualquiera de las salas más importantes del mundo; el Carnegie Hall, por ejemplo, concluyó el director.