París.—El Museo del Louvre reveló ayer, en sus redes sociales, parte de la exposición Cuerpos vivos, dedicada a Miguel Ángel y Auguste Rodin, que abrirá sus puertas del 15 de abril al 20 de julio, en un diálogo inédito entre dos de los grandes maestros de la escultura occidental. Los comisarios de la exposición —el conservador jefe del Departamento de Escultura del Museo del Louvre, Marc Bormand, y la conservadora del Museo Rodin, Chloé Ariot— explican en un video cómo se ha llevado a cabo la instalación de la muestra en una operación de “extrema precisión”.

Bormand y Ariot describieron las principales operaciones de montaje realizadas en las grandes obras de esta exposición. Bormand incidió en el carácter “completamente excepcional” del traslado de varias esculturas de Miguel Ángel que se exponen habitualmente en la galería del Louvre que lleva su nombre hasta una rotonda del recinto, en la que se ha instalado la exposición, para lo que se ha empleado un “sistema muy preciso de seguridad que permite elevarlas sin tocarlas”.

Las esculturas de los llamados 'esclavos' de Miguel Ángel pesan 650 y 750 kilos, señala el jefe del Departamento de Escultura del Museo del Louvre.

En el video, se puede ver también cómo las dos estatuas son colocadas en la “magnífica escenografía” de una rotonda, confrontadas a otras tres sobre el mismo tema de los esclavos de Rodin. Una instalación “milimétrica” que también se aplica en la colocación de uno de los pensadores de Rodin y en los moldes que sirvieron para fundir su monumental escultura de Balzac.

La muestra plantea un encuentro a través de los siglos entre ambos artistas, cuyas obras exploran la potencia del cuerpo humano y la profundidad de la experiencia interior y pone de relieve las continuidades y las rupturas de su lenguaje artístico, según el Louvre.

Se exhibirán mármoles, bronces, yesos, esculturas de terracota, moldes y obras gráficas.

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