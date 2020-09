Los documentos por los que el AGN demandó a casa de subastas

La casa de subastas Morton inició en punto de las 17 horas de este martes una venta de libros y documentos relacionados con la Independencia de México; no obstante, una hora antes, el Archivo General de la Nación emitió un comunicado asegurando que su director jurídico, Marco Palafox, había presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República por la probable comercialización de Patrimonio Documental de la Nación.

En el informe el AGN indicó que los documentos se referían correspondencia de líderes del movimiento de independencia, edictos relacionados con la conformación del primer imperio mexicano y bandos sobre la instauración del gobierno republicano tras el efímero primer imperio.

La pieza estrella de la subasta era una carta firmada por el cura Miguel Hidalgo dirigida al coronel Narciso de la Canal, en la que invitaba al militar imperial a unirse a las filas de la insurgencia.

Durante la subasta se mencionó que el lote (77) había sido retirado, por lo que lo único que queda en la memoria es que el precio estimado por dicha pieza es que oscilaba entre los 110 mil y 130 mil pesos.

“Ahora que las cosas han tomado un aspecto demasiado favorable, no temo convidar a V.S. a que uniendo sus poderosos influjos, participe de las glorias de livertador de nuestra Patria” (sic), se lee en la invitación del 4 de octubre de 1810.

Otra de las piezas principales de la subasta y que forma parte de correspondencia realizada por alguno de los principales líderes de la Insurgencia que terminó con la caída de la Nueva España y el nacimiento de México es una misiva de José María Morelos y Pavón, cuyo precio oscilaba entre los 100 mil y los 150 mil pesos.

En el texto lo que da cuenta el cabecilla es que ya tenía la idea de la conformación de un movimiento más organizado con su propio ejército, pues hablaba de la conformación de una academia.

“Para que nuestros oficiales adelanten lo posible en el arte de la guerra, dispondra U. que haya diariamente una academia militar a la que deveran concurrir sin escusa todos los oficiales de la división de su mando y dirijira el mas idoneo; y asi de los adelantamientos que tengan, como de haver circulado esta orden a todos sus subalternos dara U. aviso a este Supremo Gobierno” (sic), se leía en el lote 95.

Dentro del tipo de documentos que también figuraría en las características que dio cuenta el AGN también está el bando sobre el nombramiento como emperador a Agustín de Iturbide, el 28 de mayo de 1822.

“A las dos de la mañana de este día he recibido del Excmo. Sr. Secretario de Estado y del Despacho de Relaciones interiores y exteriores Dr. D. José Manuel de Herrera el Soberano Decreto que sigue: … El Soberano Congreso constituyente Mexicano congregado en sesión extraordinaria… teniendo en consideración que las Cortes de España… has declarado nulo el Tratado de Cordova y que por lo mismo es llegado el caso de que no obligue su cumplimiento á la Nación Mexicana… ha tenido á bien elegir para Emperador Constitucional del Imperio Mexicano al Sr. D. Agustín de Iturbide, primero de este nombre, bajo las bases proclamadas en el Plan de Iguala y aceptadas con generalidad por la Nación” (sic), se indicaba en el lote que tenía un precio entre 35 mil 50 mil pesos

