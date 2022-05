Los dientes de Belinda, el antro de “Insurgentes Sur” y el “orden y disciplina” de Sandra Cuevas, en los memes de la semana

Esta semana fue muy activa para la comunidad creadora de memes, pues el pleito entre Nodal y Belinda, la postura de Sandra Cuevas sobre los rótulos de los puestos y el drama de la vecina de Polanco por un antro cerca de su casa dieron tela de dónde cortar.

En otras noticias más serias, las protestas de los médicos mexicanos continúan por segunda semana consecutiva por las malas condiciones de trabajo, mientras el gobierno busca contratar a médicos provenientes de Cuba. La situación se resume en un meme en el que se lee: “es un mal momento para ser médico mexicano”.

Médicos mexicanos protestan

Luego que el pasado 9 de mayo el presidente Andrés Manuel López Obrador anunciara que se contratarían a 500 médicos cubanos “para superar el déficit de especialistas que padece México”, la indignación de los médicos mexicanos sigue teniendo eco y ha revivido la conversación sobre la precaria situación en la que trabajan los médicos en México.

“Todos nosotros trabajamos durante la pandemia y el día de hoy no contamos con trabajo, se nos ha dicho por parte de la institución que no hay presupuesto para nosotros y dado las palabras del señor presidente el 16 de mayo donde dice que faltan me dijo pues aquí estamos, queremos trabajar”, dijo la doctora Diana Varela, médico general del IMSS en una protesta pacífica frente a Palacio Nacional, el pasado 19 de mayo.

Ante las críticas, AMLO manifestó ayer que esto ha levantado una polémica en sectores conservadores pero manifestó: “¡qué se vayan al carajo!” y aseguró que primero se contratará a personal médico mexicano que no tenga base.

“Ahora hay una polémica porque vamos a contratar, vamos a traer, después de contratar a todos los médicos de México, sabemos que no nos va a alcanzar porque estos irresponsables corruptos nos dejaron sin médicos, no tenemos en México los médicos que necesita nuestro pueblo (...) una vez que contratemos a todos los médicos y que sabemos que nos hará falta sobre todo en el medio rural, en las comunidades más apartadas vamos a contratar a 500 especialistas médicos cubanos y eso tiene a los conservadores muy enojados, pues saben, ¡Qué se vayan al carajo! porque lo primero es la salud del pueblo”.

Los trapitos sucios de Nodal y Belinda salen al aire

Christian Nodal estalló en redes sociales contra los papás de su exprometida Belinda, a quienes acusa de recoger los frutos de su hija "hasta dejarla sin nada".

A través de una publicación de Twitter, Nodal compartió una captura de pantalla en la que se lee a Belinda preguntándole si no le va a llegar algo de dinero, además de lo de sus papás para arreglarse los dientes.

“Amor, ¿crees que me pueda arreglar los dientes esta semana, o sea, no te va a llegar algo de dinero esta semana, aparte de lo de mis papás, para que me los pueda arreglar?” escribió vía Whatsapp la cantante y actriz de "Bienvenidos a Edén", a lo que Nodal escribió públicamente:

"20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mi. Cuando me cansé de dar se acabó todo".

Los usuarios de Twitter se dividieron en dos bandos, quienes criticaban el hecho que la artista pidiera dinero, mientras que otros cuestionaron la publicación de una conversación privada. Un tercer grupo no pudo evitar hacer chistes sobre Belinda pidiendo dinero para arreglarse los dientes.

Sandra Cuevas dicta “orden y disciplina” en la Cuauhtémoc

Fue en abril cuando los primeros vecinos comenzaron a reportar la ausencia de los rótulos en los puestos de la alcaldía Cuauhtémoc.

Ante la situación, se creó el colectivo Rechida, que es la abreviación de la Red Chilanga en Defensa del Arte y la Gráfica Popular. Este grupo busca recolectar fotografías de los hoy inexistentes rótulos de la Cuauhtémoc para crear un archivo y dar fe del diseño gráfico mexicano que quedó debajo de la pintura blanca y el logo gris de la alcaldía.

Tras las críticas y protestas por el borrado de los rótulos, la alcaldesa publicó en Twitter el caso de Doña Josefina, una locataria de 56 años que “sobrevive gracias a este puesto” y afirmó que fue la dueña del local quien “solicitó que pintaran y colocaran el logo de la alcaldía #Cuauhtémoc” para “adecuarse al orden y disciplina de este nuevo gobierno”, frase que ha sido cuestionada por usuarios de redes sociales.

Pleito entre barrios: Polanco vs. Insurgentes Sur

Un video de la red social TikTok se viralizó, ¿la causa? Una vecina de Polanco quejándose por un antro “que parece de Insurgentes Sur” que afecta la “plusvalía” de la avenida Masaryk.

La mujer se queja de que en el antro ponen "luces verdes, rojas, verdes, rosas", lo que le resta "categoría" a "la avenida principal, la más cara no sólo de la Ciudad sino del país".

En Tiktok, el video de la vecina circula con etiquetas como #polanconoesdenaco, #whitexicanproblems y #pobreniñarica.