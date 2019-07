Valeria Luiselli es finalista al Premio Booker 2019

La escritora mexicana Valeria Luiselli (Ciudad de México, 16 de agosto de 1983) forma parte de los 13 finalistas del Premio Booker 2019, por la novela Lost children archive (El archivo de los niños perdidos).

El ganador del Premio Booker 2019 se dará a conocer el 14 de octubre. Luiselli es la primera escritora de origen mexicano en formar parte de la lista de nominados.

El libro Lost children archive, que trata sobre la situación de los niños migrantes Estados Unidos, será publicado en México en septiembre, con el nombre de “Desierto sonoro”, en Sexto Piso, informó el sello editorial.

En la lista de seleccionados, además de Luiselli, están Margaret Atwood por “The Testaments”; Salman Rushdie por “Quichotte”; Kevin Barry por “Night Boat to Tangier”; Oyinkan Braithwaite por “My Sister, The Serial Killer”; Lucy Ellmann por “Ducks, Newburyport”; Bernardine Evaristo por “Girl, Woman, Other”; John Lanchester por “The Wall”; Deborah Levy por “The Man Who Saw Everything”; Chigozie Obioma por “An Orchestra of Minorities”; Max Porter por “Lanny”; Elif Shafak por “10 Minutes 38 Seconds In This Strange World”, y Jeanette Winterson por “Frankissstein”.

El jurado que seleccionó a los 13 escritores estuvo conformado por Peter Florence, co-creador del Hay Festival; la editora Liz Calder, las escritoras Afua Hirsch y Xiaolu Guo, así como la pianista y compositora Joanna MacGregor.

Además de estar nominada al Premio Booker, Luiselli forma parte del jurado del Premio Booker Internacional 2020 que se otorga de manera bienal a un escritor vivo de cualquier nacionalidad que haya sido traducido al inglés y que haya sido publicado en el Reino Unido o Irlanda, indicó en el Internacional Booker Prize en su página de Internet.

