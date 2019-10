Un jurado no puede estar conformado sólo por hombres: Villalobos

Justo la mañana de este lunes, día en que se dieron a conocer los resultados del Sistema Nacional de Creadores de Arte (SNCA) del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca), el escritor mexicano Juan Pablo Villalobos publicó la primera hoja de la minuta donde queda constancia de su renuncia como jurado en el área de Narrativa de las becas del Fonca y señala: “Mi posición es que un jurado no puede estar conformado en su totalidad por hombres”.

El escritor que radica en Barcelona, asegura a EL UNIVERSAL que su mensaje que hasta esta noche ha recibido más mil 100 likes y 190 reuits, no representa una denuncia ni tampoco quiere ser un ataque al Fonca, más bien quiso manifestar su desacuerdo con que no haya presencia de mujeres en el jurado pues eso no abona en la paridad de género.

“Me parece que ha habido un error en la manera del proceso de selección del jurado; mi renuncia tiene que ver con eso, en ningún momento me interesa que se interprete como un ataque al Fonca, yo he sido beneficiario del Fonca, he tenido la beca dos veces, el sistema y el proyecto me parecen una herramienta que tenemos los artistas en México para poder tener una estabilidad económica y poder producir; las becas son algo que tenemos que defender y fortalecer, mi decisión de renunciar y de señalar que no estaba de acuerdo con esto tiene que ver con esta necesidad de que el Fonca funcione mejor y de que este funcionamiento haga que permanezca muchos años”, señaló Villalobos.

El escritor agregó que no busca atacar al Fonca, en un momento en que el Fonca ya estaba metido en otras polémicas, “lo que menos me interesa es abonar a esa polémica. Yo no lo considero una denuncia, simplemente estoy informando cuál es mi posición, a mí se me invitó a formar parte del jurado, a finales del mes de julio para tener tiempo de hacer toda la evaluación de las candidaturas, yo acepté, obviamente no sabía quiénes eran los otros miembros del jurado porque es parte del proceso de confidencialidad”.

Villalobos dijo que fue hasta el 10 de septiembre cuando se realizó la reunión y lo enlazaron en Barcelona vía Skype; fue cuando de inmediato se dio cuenta de que el jurado está formado por cinco hombres contándose él. En ese momento comunicó a la gente del Fonca y a otros miembros del jurado que “me parecía que había un problema en la conformación del jurado, yo creía que ese jurado no era representativo y que desde mi punto de vista había un problema”.

Se generó un intercambio sobre la idoneidad o no del jurado, cada uno explicó su postura, “expliqué la mía, dije que de ninguna manera me parecía correcto y se me ofreció por parte de la dirección del Fonca que si yo no estaba de acuerdo yo podía renunciar al jurado, como protesta, asentando mi postura y entonces se me desconectó de la llamada”, dijo Villalobos.

Lo que le explicaron es que el proceso de insaculación, es decir, de selección del jurado, era aleatorio y que había resultado en cinco hombres, Villalobos señaló que haber debe haber un mecanismo que corrija eso, “es decir, me decían que fue democrático, mi respuesta fue que si el resultado no es representativo el proceso no es democrático”.

Hoy, que se dieron a conocer los resultados del Sistema Nacional de Creadores, en Narrativa hay 13 escritores que obtuvieron la beca frente a sólo seis mujeres. Los otros cuatro miembros del jurado fueron Jorge Orlando Ortiz López, Gerardo Ricardo Antonio Kleinburg, Indalecio Dante medina Magaña y Marco Perilli.

