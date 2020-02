Stephen King abandona Facebook ante flujo de "fake news"

Stephen King ha tomado la decisión de abandonar Facebook luego que en la red social se ha incrementado el flujo de información falsa en la publicidad política

El maestro del terror también manifestó que no confía en que la red social de Mark Zuckerberg sea capaz de proteger la privacidad de sus usuarios, por lo cual optó por desaparecer su página.

Su comentario relacionado con la política ocurre cuando el presidente Donald Trump está en medio de un "impeachment" el cual el mandatario espera concluya esta semana; además este año se llevan a cabo unas elecciones en Estados Unidos en las que el también empresario podría aspirar a su reelección.

I'm quitting Facebook. Not comfortable with the flood of false information that's allowed in its political advertising, nor am I confident in its ability to protect its users' privacy. Follow me (and Molly, aka The Thing of Evil) on Twitter, if you like.

— Stephen King (@StephenKing) February 1, 2020