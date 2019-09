¿Sabías que Tolstói tradujo a Nezahualcóyotl?

Por primera vez se publican en español los pensamientos filosóficos que reunió Lev Tolstói en El camino de la vida en 1911. La traducción se titula Aforismos y corre a cargo de Selma Ancira, ganadora del Premio Nacional a la Obra de un Traductor en 2011, para el Fondo de Cultura Económica.

En esta recopilación Tolstói no discrimina ninguna tendencia ecológica, pone en un sólo lugar las reflexiones de Buda, fragmentos del Corán, ideas de Confucio, de la filosofía griega, romana, de pensadores alemanes e incluso llega hasta el pensamiento de Nezahualcóyotl, el poeta prehispánico.

Este último dato fue la principal motivación de Ancira para realizar la traducción, pero también para averiguar cómo es que el escritor ruso se había enterado de la existencia de Nezahualcóyotl. Para descubrirlo contó con el apoyo del historiador Rodrigo Martínez Baracs, y en conjunto descubrieron que Tolstói tomó la cita del poeta prehispánico de un libro de la biblioteca Yásnaia Poliana, de la cual era propietario el famoso escritor ruso.

La traducción que realizó Tolstói sobre el fragmento de Nezahualcóyotl parecía “una matrioshka de siete muñecas”. El procedimiento de traducción del ruso inició con el hallazgo y traducción al alemán de la cita ubicada en History of the Conquest of Mexico (1843), de William H. Prescott, quien lo tradujo de un español arcaico de alguien que intentó recuperar del otomí la frase de Nezahualcóyotl, la cual estaba escrita originalmente en náhuatl, explicó Ancira durante la presentación de Aforismos.

Para Aforismos, Selma Ancira decidió mantener la estructura original de El camino de la vida, que consiste en 31 capítulos para ser leídos uno por día.

fjb