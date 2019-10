[email protected]

J.M. Coetzee, el escritor sudafricano que en 2003 recibió el Premio Nobel de Literatura, llamó a dejar de ver a los refugiados como un problema y empezar a vivir con los flujos de migrantes que llegan a los países buscando asilo.

En el diálogo que sostuvo con la académica e investigadora Raquel Serur en la sala Nezahualcóyotl de la UNAM, cuyas preguntas y respuestas ya estaban escritas y cada uno iba leyendo su parte, Coetzee se manifestó también contra la hegemonía del idioma inglés y reiteró su satisfacción porque sus más recientes libros: “Siete cuentos morales" y “La muerte de Jesús” se publicaron primero en español.

El autor de “Desgracia” y “Buscando a los bárbaros” hizo énfasis en la situación que vive Australia y cómo ha respondido al problema mundial de los refugiados y qué significa el asilo en el mundo moderno.



El Nobel de Literatura J.M. Coetzee durante su diálogo con Raquel Serur en la Sala Nezahualcóyotl

Relató que Australia ha respondido al asilo con mano dura a pesar de que es uno de los firmantes del acuerdo de refugiados de 1981. Sin embargo dice que en la práctica ha utilizado una serie de trucos legales y ha puesto en prisión a aquellos que buscan asilo y tratado con dureza a los que no han usado los canales legales para asilarse.

“¿Qué hay que hacer? Un inicio puede ser dejar de pensar en los refugiados como un problema y empezar a pensar en el flujo de personas como un hecho de vida. Hay que dejar de ver a los refugiados como un problema; en principio deberíamos de empezar a vivir con el flujo de refugiados”, aseveró el narrador.



El Nobel de Literatura J.M. Coetzee durante su diálogo con Raquel Serur en la Sala Nezahualcóyotl

Coetzee también habló de su resistencia al inglés. Dijo que si de joven le interesaba que sus obras se publicaran en inglés, hoy busca publicarlos en español o en irlandés antes que en el idioma hegemónico.

“No me gusta la manera en que el inglés está manejando el mundo y cómo empuja hacia abajo los idioma pequeños. No me gustan las políticas del idioma inglés. No me gusta la arrogancia que esta situación crea en sus hablantes. Publicar mis libros en otros idiomas antes que en inglés es mi forma de resistencia. Hago lo que puedo para resistir esa hegemonía del idioma inglés”, señaló el Premio Nobel de Literatura durante su visita a la UNAM y motivó un fuerte aplauso.

