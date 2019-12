Con gran preocupación observamos la decisión de la Casa Central del Fondo de Cultura Económica sobre su filial en la Argentina: cancelación de contratos con autores locales, paralización de obras listas para ser publicadas y la pérdida total de la autonomía de la casa en nuestro país. Ignoramos las razones por las que Fondo de Cultura Económica México decidió avanzar en el vaciamiento de la filial, pero estamos seguros que esa decisión no se basa en el conocimiento de la realidad argentina ni, mucho menos, en el aporte al catálogo general que hizo la filial en las últimas décadas.

La vida intelectual y académica argentinas le deben mucho a Fondo de Cultura Económica. Sus traducciones de clásicos y de autores contemporáneos, que luego devendrían nuevos clásicos, fueron decisivas en el desarrollo de las disciplinas sociales y humanas de nuestro país. La decisión de publicar intelectuales, escritores e investigadores latinoamericanos nos propuso nuevas formas de mirar la región y abrió un diálogo entre nuestros países que contribuyó a sostener y fortalecer. A lo largo de los años sus libros renovaron y ampliaron una y otra vez nuestras perspectivas teóricas y debates. Esta deuda, de por sí enorme, se multiplicó cuando la filial argentina comenzó su trabajo editorial. El catálogo que poco a poco fue desplegando en el país aportó al conjunto del sello obras y nombres de calidad indiscutible, apostando por la rigurosidad, la innovación y dando espacio a nuevos autores. Esa labor nada tuvo de casual. Fue resultado del trabajo de un equipo altamente profesional, conocedor de los intereses y necesidades de los lectores de habla castellana, y muy comprometido con el proyecto cultural de la editorial. Fondo de Cultura Económica se convirtió así en una marca de prestigio. Si para los lectores su logo funciona como recomendación de lectura, para los autores es la posibilidad cierta de que su trabajo derive en un libro excepcionalmente cuidado, circule y sea reconocido dentro y fuera de nuestro país.

Es por este estrecho vínculo que nos une intelectual y afectivamente a Fondo de Cultura que expresamos nuestra gran preocupación la actual deriva de la filial argentina, que poco y nada tiene que ver con la crítica situación que atraviesa la edición nacional.

Como lectores y autores queremos advertir públicamente sobre estas circunstancias, y expresar nuestra demanda de que la situación sea rápidamente corregida y se reestablezcan las condiciones para que el sello local recupere su dinamismo y su centralidad en el ámbito literario e intelectual.

Adriana Petra, Dra. en Historia/ Docente e investigadora, UNSAM/ Conicet

Elizabeth Jelin, Dra. en Sociología, Investigadora, CIS-IDES-CONICET

Alejandro Dujovne, Dr. en Ciencias Sociales, Investigador, IDAES-UNSAM / IDES-CONICET

Carlos Altamirano investigador, Universidad Nacional De Quilmes

José Emilio Burucúa, historiador ex profesor de la Universidad Nacional de San Martín

Gustavo Sorá, Antropólogo, Instituto de Antropología de Córdoba - CONICET / UNC, Argentina

Juan Carlos Torre Sociólogo Universidad T. Di Tella

Dora Barrancos, SOCIOLOGA/HISTORIADORA, UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES, Argentina

Claudio Lomnitz, Antropólogo, Universidad de Columbia, Estados Unidos

Gonzalo Aguilar Docente, UBA / UNSAM

Sabina Frederic, Dra. en Antropología, profesora e investigadora, Universidad Nacional de Quilmes-CONICET

Gabriel Kessler, Profesor, Conicet-UNLP/UNSAM

Tamara Kamenszain, Escritora, UNA, Argentina

Mario Pecheny, Docente e investigador UBA-CONICET

Mariano Siskind, Profesor, Harvard University

Laura Malosetti Costa, Historia del arte, UNSAM/ Conicet

Horacio Tarcus, Doctor en Historia, Cedinci, UNSAM, Conicet

Adrián Gorelik, Historiador Conicet / Universidad Nacional de Quilmes

Marina Franco, Historiadora, Conicet/Unsam, Argentina

Elias José Palti, Docente/Investigador UNQ/UBA/CONICET

Isabella Cosse, Historiadora CONICET- UBA / IDAES - UNSAM

Daniel Feierstein, Docente e investigador, CONICET / UNTREF/ UBA, Argentina

Alejandra Laera, Crítica cultural, UBA/Conicet

Valeria Manzano, Historiadora, IDAES - Conicet, Argentina

Lila Caimari, Historiadora Conicet

Roy Hora, Historiador Conicet

Nicolas Kwiatkowski, Docente, UNSAM-CONICET, Argentina

Carlos E. Diaz, Editor, Siglo XXI Editores, Argentina

Vera Waksman, Docente universitaria

José Fernández Vega, Investigador, CONICET-FFyL-UBA

Ricardo Ibarlucía, Doctor en Filosofía, INEO (CIF-CONICET) y UNSAM

Gabriel Entin, Docente/investigador, Conicet

Soledad Loaeza, Profesora Investigadora emérita, El Colegio de México, México

Alejandro Blanco, Sociólogo, Universidad Nacional de Quilmes/CONICET, Argentina

Soledad Quereilhac, Docente e Investigadora - Dra. en Letras, UBA - CONICET, Argentina

Sergio Caggiano, Dr. en Ciencias Sociales - Investigador, CIS - CONICET / IDES, Argentina

Martín Bergel, Historiador, CONICET

Esteban Buch, Investigador, EHESS, Paris

Maristella Svampa, socióloga y escritora, Conicet

Fernanda Beigel, Investigadora y Docente CONICET. UNCuyo

Juan Piovani, Profesor/Investigador CONICET/UNLP

Mariano Ben Plotkin, Docente CONICET/ Universidad Nacional de Tres de Febrero

Alberto Delorenzini, Profesor, Universidad Torcuato Di Tella

Federico Monjeau, crítico de música, profesor universitario, Universidad de Buenos Aires, diario Clarín

Juan Pablo Scarfi, Dr. en Política y Estudios Latinoamericanos, Investigador y Docente, EPyG, UNSAM-CONICET

Alejandra Mailhe, Investigadora independiente Conicet / Profesora, UNLP

Pablo Ortemberg, Historiador, CONICET -UNSAM

Jorge Myers, Profesor de Historia,Universidad Nacional de Quilmes/CONICET

Anahí Ballent, Docente investigadora, Universidad Nacional de Quilmes / Conicet

Ezequiel Grisendi, Docente-investigador, Departamento de Antropología-FFyH-UNC/PHAC-IDACOR-CONICET

Claudia Daniel, Dra. en Ciencias Sociales, Docente e Investigadora, CIS-CONICET/IDES

Martín Baña, Docente / Investigador, UBA / UNSAM / CONICET

Martín Ribadero, Docente-investigador, UNSAM

Luciano Nicolás García, Investigador, UBA/CONICET

Pablo Stefanoni, Periodista/editor, Cedinci

Diego Janin, Profesor de filosofía y librero

Blas Sanchez Ovadilla, Abogado/Investigador Facultad de Derecho UNT

Pablo Alabarces, Profesor e Investigador CONICET-UBA

Ezequiel Saferstein, Investigador CeDinCi / Conicet

Vanesa Villarreal, Dra. en Ciencia Política, docente UNVM

Sandra Contreras, Dra. en Letras, UNR-CONICET

Edgardo Dobry, poeta y ensayista, Universidad de Barcelona

Manuel Fontenla, Docente - Investigador UNCA - UNC

Pablo Williams, investigador independiente

Charles Quevedo, Docente Universidad Nacional de Asunción (UNA)

Jorge Nallim, Historiador, University of Manitoba

Leandro Losada, Historiador CONICET/ UNSAM

Mariana Caminotti, Profesora - Investigadora Escuela de Política y Gobierno, UNSAM

Mara Burkart, Socióloga UBA/UNSAM/CONICET

Florencia Garramuño, Profesora, Universidad de San Andrés

Ariel Mamani, Docente/Investigador Universidad Nacional de Rosario - Universidad Autónoma de Entre Ríos

Jimena Caravaca, Investigadora CIS, IDES-CONICET

Valeria Llobet, Investigadora CONICET/UNSAM

Silvia Grinberg, Investigadora CONICET/UNSAM

Graciela Silvestri, historiadora/arquitecta UNLP

Cecilia Lesgart, Politóloga CONICET/UNR

Claudio Benzecry, Doctor en sociología, Profesor en Northwestern University

Elizabeth Cancelli, History professor, Universidade de Sao Paulo

María Inés Silberberg, Editora

Mariana Mondini, Cientifica Docente Conicet. UNC. UBA

Fernando Diego Rodríguez, Historiador Universidad de Buenos Aires

Miranda Lida, Historiadora Conicet

Gabriela Merlinsky, Socióloga Investigadora UBA/CONICET

Israel Lotersztain, Ingeniero. Físico. Historiador

Marcela Ferrari, Historiadora CONICET - UNMDP

Julián López, Escritor

Juan Antonio Acacio, Licenciado y Profesor en Sociología IdIHCS-CONICET/UNLP

Julio Premat, Catedrático de literatura hispanoamericana Université Paris 8

Adrián Villar, Docente educación primaria

Débora Nakache, Profesora e investigadora en Psicología Educacional Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología

Horacio Crespo Historiador Universidad Nacional de San Martín

Vania Markarian Historiadora Udelar

Silvina Jensen Dra en Historia UNS/CONICET

Alejandro De Oto Filósofo-historiador CONICET-UNSJ

Sebastián Pereyra Investigador Conicet / UNSAM

Clara E. Lida Profesora-Investigadora. Historiadora El Colegio de México

Mariana Canavese Historiadora UBA, CEDINCI-UNSAM, CONICET

Lola Rubio Editora FCE

Ana Teresa Martínez Docente e investigadora Conicet-UNSE

Patricia Funes Docente investigadora UBA / CONICET

Juan Lima Poeta e ilustrador

María José Estefanell Artista visual/docente

José A. Piqueras Historiador Universidad Jaume I (España)

Andrea Pasquare Docente universitaria Universidad Nacional del Sur

Julieta Botto Editora, correctora, diplomada en LIJ

Leandro Di Gresia Dr. en Historia UNS

Pablo De Bella Ilustrador

Rafael Mondragón Velázquez Investigador IIFL-UNAM

Laura Fernández Cordero Socióloga CeDInCI-CONICET

Fabiana Scherer Periodista

Rubén Ortiz Profesor-investigador INBA

Juan Fernando Calderon, Sociólogo, UNSAM, Argentina

Carlos Riccardo, Escritor Traductor, Colaborador, Argentina

Brenda Tovagliari, Docente, Argentina

Susana Bianchi, Historiadora y docente universitaria, Argentina

Florencia Geijo, Abogada, Argentina

Alicia Genovese, Escritora. Profesora titular, Universidad Nacional de las Artes, Argentina

Susana Allori, Lic. en Letras, UNLPam - CEDILIJ, Argentina

Emilio Nastasi, Lic. Economía U.B.A, Argentina

Mario Méndez, Escritor, Miembro de ALIJA, Argentina

Adriana Rodríguez, Psicología Social, Asociación de Trabajadores en Psicología Social de Mendoza, Argentina

Laura Giussani, Docente-editora, Argentina

Horacio Pons, Traductor, Argentina

Pablo Maurette, Profesor, Florida State University, Estados Unidos

Verónica García Ontiveros, Publicista/Escritora/Coordinadora de talleres de escritura, Argentina

Flavia Krause, Docente, UBA, Argentina

Magalí Jardón, Lic. en Psicología, UNSAM-UBA, Argentina

Ana Emilia Silva, Docente, ALIJA, Argentina

Cecilia Repetti, Editora, Argentina

Elisangela Escobar Arandia, Estudiante Doctorado, Instituto de Investigación José Luis María Mora, México

Luis Alberto Romero, Historiador, Argentina

Gloria Candioti, Docente y escritora, Argentina

Verónica Dematey, Psicóloga, Argentina

Margarita Merbilhaá, Investigadora Conicet -Docente UNLP, Conicet / IdIHCS Conicet-UNLP, Argentina

Alejandro Eujanian, Historiador, Universidad nacional de Rosario, Argentina

Fernando Rocchi, Historiador, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina

Osvaldo Aguirre, Escritor, periodista, Argentina

Maria Teresa Giacuboni, Docente, Argentina

María Florencia Ferre, Traductora literaria, Argentina

Maria Alba Bovisio, Docente E Investigadora, Facultad De Filosofía Y Letras-Uba/Idaes-Unsam, Argentina

Raul Fradkin, Historiador, Instituto Ravignani, UBA-Conicet, Argentina

Magdalena Cámpora, Investigadora y docente, CONICET/UCA, Argentina

Ramiro Esteban Zó, Docente y editor, Área de Revistas Científicas y Académicas ARCA (FFyL, UNCUYO), Argentina

Magalí Figus, Estudiante, Universidad de Buenos Aires, Argentina

María Inés Linares, Editora, escritora, docente, UBA, Argentina

Luis Seia, Traductor, editor, agente literario, Eduvim/Pampa Agency, Argentina

María Julia De Ruschi, Investigadora/Poeta/Traductora, Argentina

Matías Maggio-Ramírez, Dr. en Ciencias Sociales, Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina

Deborah Telias, Docente, IES Juan B Justo, Argentina

Marisa Massone, Historiadora, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Ester Icasate, Antropologa y Biologa .Docente, UBA, Argentina

Silvia Finocchio, Profesora, UBA/UNLP, Argentina

Claudia Calió, Docente, Ens 4, Argentina

Carlos Gazzera, Editor / Docente Universitario, Universidad Nacional de Villa María, Argentina

Rosana Kuravsky, Sociologa, Argentina

Valentina Salvi, Investigadora, CONICET, Argentina

Vanina Perez, Profesora de Inglés Egresada Joaquin V. Gonzalez,

Ricardo Portocarrero, Historiador, Archivo José Carlos Mariátegui, Perú

Gerardo Aboy Carlés, Profesor Investigador, IDAES/UNSAM-CONICET, Argentina

MIguel Balaguer, editor, Argentina

Hugo Herrera Pardo, Profesor, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile

Luigi Zoja, Psicoanalista, Italia

Jorge Alejandro Hernandez Jauffred, Literato de la lengua española, UNAM, México

Catalina Smulovitz, Politologa, Universidad Torcuato Di Tella, Argentina

José María Casco, Docente investigador, OES/ CEL/ UNSAM, Argentina

Victoria Brocca, Economista/escritora, Profesional independiente, México

Lidia Distenfeld, Psicoanalista, Mexico.

David Hevia, Creador escenico, Docente en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, México

Pilar Piñeyrúa, Editora, Argentina

Juan Pablo Niemes, Profesor de Historia, Universidad de San Martín, Argentina

Ivan Pinto, Crítico de cine e investigador, Universidad de Chile, Chile

Carlos H. Acuña, Docente/Investigador, CONICET - UNSAM - UBA, Argentina

Rommy Balabarca, Profesora universitaria, Perú

Noelia Gisele Calvo, Licenciada en Comunicación Social, Argentina

César Valdez, Historiador, DEH-INAH, México

Rafael Toriz, Escritor, México

Lucía Esquivel, DOCENTE/DOCTORANTE, ENAH/UNADM, MÉXICO

Olga Echeverría, DOCENTE-INVESTIGADORA, IEHS/IGEHCS-UNCPBA y CONICET, Argentina

Álvaro Fernández Bravo, Investigador, Conicet, Argentina

Rebeca Camaño Semprini , Docente/Investigadora, UNC/CONICET, Argentina

Hernán Camarero, Historiador, UBA / CONICET, Argentina

Cecilia Duran, Docente/Investigadora, UNQ/UNLP, Argentina

Marcelo Mendoza Hurtado, Docente Universitario, UBA - UNQ, Argentina

Juan Neyvel Quispe Suarez , Lic. Ciencias de la Educación / , MINEDU, Bolivia

Eugenia Gay, Historiadora, UNC, Argentina

Graciela Batticuore, Doctora en Letras, Universidad de Buenos Aires- CONICET, Argentina

Lorena Paz López, Estudiante de doctorado , The Graduate Center, CUNY, USA

Macarena Marey, Dra. en Filosofía, Investigadora y docente universitaria, CONICET-UBA, Argentina

Isidoro Cheresky , Investigador CONICET, profesor consulto UBA, CONICET / UBA, Argentina

Silvia Scampa, Bibliotecaria, Argentina

Alejandra Hurtado Tarazona, Candidata a doctora en Teorías de la Cultura, Universidad de las Américas Puebla, México

Fernando Manuel Suárez , Docente, UNMdP - UBA , Argentina

Pablo Spiller , Músico -Docente , Argentina

Fernando Barrientos , Politólogo , México

Alexandra Pita González , Historiadora , Universidad de colima , México

Lisette Balabarca, Profesora universitaria, Siena College, Perú/Estados Unidos

Hernan Alejandro Vilte, Estudiante, Facultad de Humanidades y Ciencia Sociales - UNJU, Argentina

José Marchisio, Biólogo, Argentina

Laura Miñones , Docente , UBA , ARGENTINA

Bernardo Corro-Barrientos, Economista, escritor, investigador independiente., Independiente, Bolivia

Lucía Raffin Templi , Estudiante , IDAES-UNSAM, Argentina

Alejandro Correa, Docente - Músico, Escuela de Mùsica Popular de Avellaneda, Argentina

Nora Dominguez, Profesora Lteras, Investigadora, UBA, Argentina

María Belén Boetto, Docente/Investigadora, Argentina

María Lourdes Murri, historiadora-docente, Universidad Nacional de Cuyo, Argentina

Javier Flores Espinoza, Historiador, Pontificia Universidad Católica del Perú, Perú

Bruno Bernardi, Lic en historia , Argentina

Daniela Dorfman, Dra en Letras, UBA/CONICET, Argentina

Mariana Bayle, Docente, Uba, Argentina

Ximena Espeche, Investigadora-Profesora, CONICET-UBA, Argentina

Alejandra Pasino, Prof Historia/ Investigadora, UBA, Argentina

Alejandra Uslenghi, Profesora Asociada, Northwestern University, USA

Abel Gilbert, Compositor y escritor, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

Cecilia Nuria Gil Mariño, Dra. en Historia, UBA-CONICET/UdeSA, Argentina

Debora Yanover, Librería Norte, Argentina

Luz Abril Reza López, Historiadora/ Gestora Cultural y Cofundadora proyectos civiles independientes, Hormigas Brigada Ciclista, México

Laura Ehrlich, Historiadora, CONICET / UNQ, Argentina

Pablo Betesh, Lector, México

Pablo Martín Ruiz, Dr. en Letras, Profesor, Tufts University,

Gabriel Magri, Docente, Argentina

José Alberto Moreno Chávez, Historiador y asesor, Duma S.C., México

Candelaria Luque, Historiadora (UNLu), Mtra. en Estudios Latinoamericanos (UNAM), Argentina-México

María Calviño, Docente e investigadora; escritora., Universidad Nacional de Córdoba ,

Ariel Benítez, Docente de Geografía y estudiante Prof. en Historia, ISFD 15 / ISFD 129, Argentina

Francisco Miguel Martín Blázquez, Doctor en Humanidades y Ciencias Sociales, España

Constanza Meyer, Psicoanalista, Miembro de la Escuela Mundial de Psicoanálisis, Argentina

Viviana Paletta, Poeta y editora, España

Michal Zourek, Historiador, Universidad de Mendel, Brno, República Checa

Javier Fernández Sebastián, Profesor de Historia, Universidad del País Vasco, España

Alfredo J. Santillán, Astrofísico / Investigador-Profesor, UNAM, México

Gerardo Villadelángel Viñas, Ensayista y editor, México

Teresa Iniesta, Gestora Cultural, España

Omar López Cruz, Astrofísico, INAOE , México

Lorena Carreón , Divulgadora de la Ciencia , UNAM, México

Patricia Graciela Ortega, Docente, Argentina

Mercedes Saborido, Dra. En Historia/ Docente e Investigadora, UBA, Argentina

Alberto Giordano, Docente e Investigador, UNR - IECH - CONICET, Argentina

Edgardo Castro, Profesor-Investigador, CONICET-UNSAM, Argentina

Oscar M. Esquisabel, Investigador Científico Conicet/Docente universitario, IESCT-UNQ/UNLO, Argentina

Alejandra Ruiz Tarrés, Socióloga, USACH , Chile

Verónica Catinari, Lic. Psicóloga, Librería La Gata y la Luna, Argentina

Andrea Morales, Editora y docente FFyL, UBA, Argentina

Cecilia Bajour, Docente, Universidad Nacional de San Martín, Argentina

Martín Baigorria, Investigador / docente, CONICET, Argentina

Susana Maquieira, Lic en psicología e Ilustradora, Centro CACET, Argentina

Hernán G. Inverso, Docente e investigador, UNSAM - UBA - ANCBA/CONICET, Argentina

Francisco Naishtat, Investigador docente-, CONICET UBA, Argentina

María Julia Bertomeu, Docente investigador, Conicet, Argentina

Julio Mendonça, Dr. em Comunicação e Semiótica, Centro de Referência Haroldo de Campos, Casa das Rosas, Brasil

Fernando Peirone, Docente e Investigador, UNSAM - UNPAZ, Argentina

Ludmila da Silva Catela, Antropóloga, Instituto de Antropología de Córdoba - CONICET / UNC, Argentina

Guillermo Fuentes, Doctor en Ciencia Política, GUSSI LIBROS, Uruguay

Axel Cherniavsky, Docente Investigador, Argentina

Martín Vicente, Investigador/Docente, CONICET/UNCPBA, Argentina

Gonzalo Santos, Escritor, Argentina

Eduardo Weisz, Profesor-investigador, FSoc, UBA, Argentina

Luisa Araceli Juárez Martínez, Doctorante en Desarrollo Regional, México

Claudia Feld, Investigadora, CIS-CONICET/IDES, Argentina

Fabiana Guestrin, Psicopedagoga, Htal Tobar García, Argentina

Leopoldo Kulesz, Editor, Argentina

Melina Piglia, historiadora, (UNMDP-CONICET), Argentina

Luis del Mármol, Librero, Argentina

Oscar Espinel, Docente, UNIMINUTO, Colombia

Pablo Fidel González Trejo, Librero, Argentina

Andrea Sosa, Investigadora postdoctoral, Universidad Nacional de San Martín, Argentina

Juan Bautista Ritvo, Psicoanalista/Ensayista, Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Ariel Dilon, Traductor, Argentina

Diego Armus, Historiador, Swarthmore College , USA

Violeta Weinschelbaum, Lic. en Letras, UBA, Argentina

Gabriel Giorgi, Docente e investigador, New York University, EEUU

Sandro Lenart, Librero Propietario Gerente, Librería 1912 Libros, Argentina

Augusto Di Marco, Editor, Lic. en Sociología UBA, Argentina / España

Sara Isabel Pérez, Dra. en Lingüística (El Colegio de México), Profesora, Universidad Nacional de Quilmes, Argentina

Fabian Cid, Distribuidor, Argentina

Heber Ostroviesky, Docente e investigador, UNGS , Argentina

María Belén Pozzi, Editora, Argentina

Andrés H. Allegroni, Lic. en Letras, Argentina

Walter Binder, EDITOR/DISTRIBUIDOR/LIBRERO, ex empleado, Argentina

Susana Quintanilla, Investigadora, Cinvestav, México

Hugo Vezzetti, Historiador, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Andrea Lucero, Estudiante de Bibliotecologia , Argentina

Leandro Cassetta, Estudiante, UBA, Argentina

Valeria Sánchez , Docente de arte e Ilustradora , Argentina

Mónica Pironio, Ilustradora, Argentina

Rosario Hubert, Profesora Asistente, Trinity College, Estados Unidos

Marcos Alfonzo, Editor, Argentina

Christine Mathias, Historiadora, King's College London, Reino Unido

Marta Gimenez Pereira, Doctora y Postdoctora en Derecho. Profesora investigadora, Universidad Federal de Bahia, Brasil, Brasil

Nicolás Manzi, editor, UNR, Argentina

Ana Sánchez Acevedo, Profesora e investigadora, City University of New York, EEUU

Darío Stukalsky, Editor - Docente, UNGS - UBA, Argentina

Fernando Jaime, Dr. en Ciencia Política, UBA / UNAJ, Argentina

Luigi Patruno, Profesor visitante, College of the Holy Cross, Estados Unidos

Pablo Daniel Guzman, Gestor Bibiliotecario / Investigador, Biblioteca Agustiniana de Buenos Aires / OSA - SAEMED - AIEP- IGTM, República Argentina

Elisa Servín, Historiadora, INAH, México

Veronica Gallo, Editor, Distribución Libros Académicos, Inglaterra

Virginia Feinmann, escritora, Argentina

Elsa Pereyra, Profesora e investigadora, UNGS - UNSAM, Argentina

Federico Valotta, Publicidad, Argentina

Laura Ávila, Escritora, guionista, Argentina.

Laura Porta, Diseñadora en Comunicación Visual, Argentina

Vanni Pettiná, Profesor Investigador, El Colegio de México, México

Luciana Frontoni, Correctora literaria, UNC, Argentina

Márgara Averbach, Traductora escritora, Argentina

Elena Paz Bergé, Docente universitaria -Investigadora, Laboratorio de Estudios en Cultura y Sociedad. Facultad de Trabajo Social, Universidad Nacional de La Plata, Argentina

Patricia Fitti, Autora, Argentina

Juan Ignacio Quiroga, Diseñador de Imagen y Sonido, FADU - UBA, Argentina

Alicia Origgi, Profesora en Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Adriana Fleiderman Ballesteros, escritora de LIJ, Argentina

Mario Barbosa, Historiador, Universidad Autónoma Metropolitana, México

Patricia Pintos, Geógrafa, docente e investigadora, IdIHCS / UNLP, Argentina

Maria Julia Ortiz, Prof. y Licenciada en Historia, Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP), Argentina

Mariana Di Ció, Docente/investigadora, Universidad Sorbonne-Nouvelle Paris 3, Francia

Claudia Touris, Historiadora, UBA, Argentina

Verónica Ruscio, Correctora literaria, redactora y coordinadora de talleres literarios., Argentina

Elissambura (Paula Elissamburu), Ilustradora, Asociacion de Dibujantes de Argentina, Argentina

Víctor Redondo, Director Ediciones Último Reino. Escritor., Argentina

Fernando Degiovanni, Profesor, City University of New York, Estados Unidos

Ana Ma. Valle, Profesora, Facultad de Filosofía y Letras UNAM, México

Marco A. Jiménez, Profesor, FES ACATLÁN UNAM, Mexico

Daniel Samoilovich, Poeta y editor, Argentina

Marcela A. Castro, Editora y profesora de Edición, Carrera de Edición, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Maria jose Gestoso, Lic en comunicación, Lectora y aliada en la promoción de la lectura, Argentina

Valeria L. Sorín, Editora, Coordinadora Técnicatura en Edición, UNTREF Virtual., Argentina

Istvansch (Istvan Schritter), Autor, ilustrador., Argentina

María Soledad Farao, Lic en Ciencias de la Educación, Argentina

Poly Bernatene, Dibujante, Argentina

Ángeles Durini, Escritora, Argentina

Eric Zolov, Historiador, Stony Brook University, EEUU

María Bazán Lazcano, Licenciada y profesora en Letras, Argentina

Martina Trach, Ilustradora, Argentina

Ariel Fazio, Dr. en Filosofía, Secretario Académico, Departamento de Filosofía (UBA), Argentina

Flavia Fernández, Diseñadora gráfica e ilustradora, Argentina

Alejandro Margulis, Escritor, periodista, director de Ayesha Agencia de Cultura, Profesor de Periodismo en Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, Argentina

Ignacio Artola, Editor, Argentina

Gaspar Carvajal, Gestor cultural, Argentina

Claudia Gilman, Investigadora, UBA/CONICET, Argentina

Lucas Chedrese, Politólogo, Estado Argentino, Argentina

Carmen Hernáez, Lic. en Ciencias de la Comunicación social. Programas de promoción de la lectura desde la primera infancia, Edupas Comunicación educativa/ UBA, Argentina

Santiago Satz, Periodista, Grupo Planeta, Argentina

Magdalena Candioti, Investigadora, CONICET, Argentina

Marcelo Mingiano, Gerente comercial, Siglo XXI Editores Argentina, Argentina

Viviana Román, Investigadora, Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas, Argentina

Andres Gómez, Electricista, Argentina

Marina Nill, Comunicadora Social / Escritora / Estudiante en la Lic. en Artes Combinadas, Argentina

Noemí Goldman, historiadora, Instituto Ravignani, Filosofía y Letra, UBA-CONICET, Argentina

Graciela Montaldo, Docente, Columbia University, Estados Unidos

Vanessa Alanis-Fuentes, Historiadora, cuentacuentos, ENAH, Mexico, Argentina

Leandro Alvarez, Ilustrador, Argentina

Eric Schierloh, Escritor, traductor y editor., Argentina

Silvia Nora Prieto, Jubilada, Argentina

Jorge Curioca, Cineasta y escritor, México

Mariana Podetti, Editora y docente universitaria, Carrera de Edición - Universidad de Buenos Aires / Editorial Kapelusz, República Argentina

Gabriela siracusano, Historiadora del arte, Conicet-UNTREF, Argentina

Yaki Setton, Docente universitario, escritor, UBA, Argentina

Maria Elena Ques, Docente universitaria, UNGS, ARGENTINA

Abel Bazán Lazcano, Docente de Música/ Escritor/ Lector, Argentina

Alejandro Fernández, Publicista, Argentina

Eduardo Muller, Psicoanalista, Argentina

Magela Demarco, Periodista, Argentina

Micaela Sol Aparicio, Librera y editora, Cooperativa de trabajo Adán Buenosayres LTDA, Argentina

Pablo Balan, Estudiante de Doctorado, Harvard, United States

Alejandro Manara, escritor /traductor, Universidad de Belgrano, Argentina

María Teresa Suárez Vaca, Docente, UPTC, Colombia

María Terán, Docente e investigadora, UBA, Argentina

Eduardo Arias, Traductor - Jubilado, UNSTA, Argentina

Isabel De León Olivares, Docente, UNAM, México

Alejandro J. Lomuto, Periodista, Argentina

Juan José Mendoza, Escritor, Docente, Investigador, UBA / UNA / CONICET, Argentina

Guiomar Elena Ciapuscio, Investigadora, profesora universitaria, Conicet, Universidad de Buenos Aires, Argentina

Jorge E. Cincunegui, Economista, Docente jubilado UNS y UPSO, Argentina

María Sonia Cristoff, Escritora, Argentina

Roberto Gargarella, profesor, conicet, argentina

Sebastián Oberti, Empleado, Argentina

Agustina Rayes, Historiadora, UNSAM-CONICET, Argentina

Hernán Brugnoli, Arquitecto, Argentina

Adriana Mora Saravia, Docente de Literatura Infantil. Facultad de Información y Comunicación. Universidad de La República. Uruguay, URUGUAY

Carlos Alberto Marchetti, Abogado - jubilado, Argentina

Alejandro Olmos Gaona, Historiador, Argentina

Constanza Serratore, Investigadora/Docente en Filosofía, INEO (Cif-Conicet) - Unsam, Argentina

Diana Kovach, Lic en Letras/ docente, Alija Ibby, Argentina

Jose Lomanno, PSICOLOGO, Unlam, Argentina

Patricia Flier, Historiadora, IdICSH, Facultad de Humanidades, UNLP, Argentina

Sandra Cancio, Docente nivel superior,

Miguel A. D´Amato, Librero, Librería Biblos, Argentina

Luis Dapelo, Traductor/Director de colección, Francia

Sofía Olguín, Editora, UBA, Argentina

Andrés Gattinoni, Docente / Becario, UNSAM / CONICET / UBA, Argentina

Luis Alejandro Dubois, Arquitecto, N / C, Argentina

Adriana Sica, Docente, ISFD y CIIE, Argentina

Patricio Di Nucci, Licenciado en letras, UBA, Argentina

Silvia Lazzaro, Investigadora/Docente, CONICET / UNLP, Argentina

