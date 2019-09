Brexit y Boris Johnson, en la nueva novela de John Le Carré

El maestro de la intriga y el espionaje John le Carré sacará el mes próximo una nueva novela, centrada esta vez en un Reino Unido dividido por el Brexit y controlado por un gobierno conservador minoritario de "diez gruñones".

El libro lleva el título de Agent running in the Field (Agente corriendo por el campo), ambientado en el Reino Unido de 2018, con un ministro de Exteriores "ignorante" -cargo ocupado entonces por el actual primer ministro, Boris Johnson-, y divisiones entre el país y el resto de Europa, revela hoy el diario The Guardian.

Esta es la novela número 25 de Le Carré, en la que el personaje principal es un hombre llamado Nat, de 47 años, miembro de los servicios secretos británicos MI5 (interno).

En el libro, Nat admite sus profundas reservas acerca de la idea de que Inglaterra sea "la madre de todas las democracias" y ve al país en decadencia, con una minoría conservadora al mando del Gobierno, pero que tampoco ve bien al Laborismo.

Mary Mount, portavoz de Le Carré en la editorial Viking, reveló al rotativo que el escritor, maestro del espionaje de la Guerra Fría, no podía dejar de escribir sobre las divisiones en el Reino Unido y entre este país y Europa tras el referéndum de junio de 2016, en el que los británicos apoyaron el Brexit.

"Es un libro con mucha emoción en lo que se refiere a cuán conectado se siente él con la historia del Reino Unido y de Europa (...) él aborda la actual crisis política", añadió Mount.

"Creo que es feroz (crítico) contra la clase política", afirmó la editora, que destacó también la capacidad del autor para entender la "fragilidad humana" y "las motivaciones de la gente".

El escritor siempre se ha mostrado en contra del "brexit" e incluso el pasado mayo firmó una carta abierta con otros autores en la que pedía a los lectores que apoyasen a la UE.

Le Carré es el seudónimo con el que firma David Moore Cornwell, de 87 años, especializado en relatos de suspense y entre sus novelas más famosas figuran: "El espía que surgió del frío", "El topo", "El jardinero fiel", "La chica del tambor" o "El infiltrado".

fjb