Mis estudios en la UNAM comenzaron en 2007, cuando entré al bachillerato. Jamás pensé que llegaría a pertenecer a dicha institución puesto que, antes de ello, no tenía idea de todas las opciones que existían, mucho menos sabía cuál era la que más se ajustaba a mis planes de vida. De último momento mi madre me aconsejó estudiar en el CCH Oriente, ya que había escuchado buenas referencias, así que decidí hacerle caso. Ahora, pensarlo a la distancia, me hace preguntarme qué hubiera pasado de no haber tomado esa decisión, ya que estudiar en un Colegio de Ciencias y Humanidades me mostró un amplio panorama de lo que es pertenecer a la UNAM. Desde los vínculos de amistad que aún conservo, hasta el aprendizaje y la formación adquirida a lo largo de esos tres años, en los cuales tuve la oportunidad de participar en coloquios, programas de iniciación a la investigación, concursos de ortografía y tomar una Opción Técnica que influyó en lo que me dedicaría más adelante en mi vida profesional.

Cuando llegó el momento de elegir mi carrera universitaria, y luego de una difícil decisión entre dos disciplinas, elegí estudiar Contaduría, ya que mi experiencia en la opción técnica, así como el servicio social, me sirvieron de instrucción, otorgándole a mi formación amplios conocimientos acerca de la carrera, así que, con la seguridad de tener ese antecedente ejercí mi pase reglamentado para la Facultad de Contaduría y Administración en Ciudad Universitaria y comencé mis estudios en la generación 2011-2015.

Rápidamente tuve la oportunidad de aprender los conocimientos básicos para comenzar a trabajar y así complementar la enseñanza académica con la práctica profesional durante los cuatro años de carrera. Por otra parte, ser universitaria a nivel licenciatura no sólo me ayudó a formarme como profesionista, sino que me permitió ampliar mis conocimientos también en cultura, dándome la oportunidad de asistir por primera vez a la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería, también acudir a conciertos sinfónicos en la Sala Nezahualcóyotl y visitar museos como el Universum, entre muchos otros eventos.

Dos años más tarde, después de titularme, decidí comenzar la aventura de estudiar un Posgrado, experiencia con la cual pude acceder a una beca y ser estudiante de tiempo completo, lo que me permitió participar en actividades de voluntariado en ferias del libro, colectas y proyectos de acción social como “La UNAM diseña el cambio”, en el cual tuve la oportunidad de volver al CCH Oriente para desarrollar un proyecto junto con compañeros de diversas facultades. Derivado de esto nos entrevistaron en Radio UNAM para darle difusión al programa, lo cual fue una experiencia increíble. Por otra parte, también tuve la oportunidad de presentar ponencias en Congresos Nacionales e Internacionales referente a mi tema de tesis. Acercarme a la investigación me permitió ganar el segundo lugar de posgrado del Premio Afirme-Fundación UNAM 2021 con la tesis La tecnología Blockchain y su impacto en el sector público en México. Análisis de caso Blockchain HACKMX. Fundación UNAM se ha encargado de apoyar económicamente a los estudiantes para que puedan dedicarse a sus estudios sin ningún obstáculo y ayudarlos alcanzar todas sus metas, por este motivo les estoy muy agradecida.

Este año me encuentro estudiando la licenciatura en Economía, lo cual me emociona bastante por los nuevos retos que me esperan.