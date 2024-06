La resurrección de Noam Chomsky

Mientras el filósofo, lingüista y politólogo Noam Chomsky se recuperaba en un hospital de Brasil de un un accidente cerebrovascular, usuarios en redes sociales comenzaron a darlo por muerto y se dedicaron a postear pleitesías para despedir al intelectual, evidenciando que eran sus máximos fans.

La cuestión es que, los lectores no se detuvieron un momento para leer con atención y ver que el medio que había anunciado su muerte no contaba con una fuente que confirmara la noticia. Ironías de la vida. La penosa situación obligó a Valeria Wasserman Chomsky, esposa del intelectual, salir a decir que vive.

Inmediatamente la bochornosa situación se transformó en un chiste sobre “la resurrección” de Noam Chomsky, para restarle un poco de culpa y vergüenza al momento.

Ese mismo día Chomsky salió del hospital y se recupera en su casa.

Hoy el filósofo Noam Chomsky fue llevado a una clínica donde lo declararon muerto, luego lo llevaron a un mejor hospital donde su condición mejoró a vivo. pic.twitter.com/D8ePehlJUj — Maria River Red 🫀 (@Punkecit0) June 18, 2024





La muerte de Conahcyt

La idea de perder a Noam Chomsky fue insoportable para muchos estudiosos, académicos y humanistas que decidieron hacer un intercambio: sacrificar Conahcyt a cambio de Chomsky. Y así fue. El jueves pasado, la presidenta virtual Claudia Sheinbaum anunció la creación de la Secretaría Nacional de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación, con Rosaura Ruiz como su titular. Un domingo antes, María Elena Álvarez-Buylla, titular de Conahcyt, ya había anunciado su salida de la administración pública, para regresar a su carrera de investigadora.

Ambas noticias causaron emoción en la comunidad científica y académica, que a estas alturas ya es hasta redundante destacar lo mucho que se desgastó la relación del Estado con esta población. Algunos otros aún ven con recelo y escepticismo el cambio. Habrá que ver qué pasa, mientras tanto, hasta se invitó a celebrar en el Ángel de la Independencia.

El doctorado de Sandra Cuevas

Ahhhh Sandra Cuevas (o Sandy Caves, como se le conoce en el universo de X) regresa a esta gustada sección, después del silencio que guardó tras perder de forma bochornosa su candidatura a senadora con Movimiento Ciudadano. Pero regresó con todo: anunció que arranca con su doctorado. Para lograr tremenda hazaña, la exfuncionaria se armó con toda herramienta posible: una regla, una calculadora, engrapadora, libretas con espiral, post-its negros, plumones y un ejemplar barato de “El arte de la guerra”. Aún no queda claro sobre qué va el doctorado, pero se ve que va preparada para cualquier imprevisto.

Los útiles de primaria de Cuevas causaron muchas reacciones, que fueron desde la burla, hasta la envidia (“¿cómo es que Cuevas sí hizo la tesis y tú aún no te titulas?”)... Cada quien sus procesos, pero ¿podemos tomarnos un momento y apreciar el esfuerzo de hacer las cosas análogas, a mano y con abundante papelería y no todo en computadora? Sí, el gesto de Cuevas también inspira, en particular a “las niñas de los plumones”.

Cuando voy a Office Depot por un pritt, pero Sandra Cuevas llegó antes: pic.twitter.com/GtKyKcer6d — Laura Pico (@LauraPicoSA) June 20, 2024

Corona Capital ve por el bienestar de tu bolsillo

Después de hacerla de mucha emoción, el festival musical Corona Capital finalmente presentó su cartel para la edición 2024, bueno… no le quedó de otra porque la banda Toto, uno de sus headliners, lo publicó antes. El cartel decepcionó. Tiene entre sus principales apuestas a Shawn Mendes (en pleno 2024), Melanie Martínez, Empire of the Sun, Zedd (realmente alguien tenía nostalgia a 2014), aunque también a Green Day, New Order (¿acaso tienen residencia?) y sir Paul McCartney.

En gustos se rompen géneros, pero para muchos fue un alivio que este fuera el cartel, pues así podrán ahorrarse ese gasto o evitar endeudarse.

el corona capital realmente me dijo: https://t.co/yKrTOQJvFt — мarco vega (@marcovegat) June 20, 2024

A continuación, un pilón del anuncio de una parte del gabinete de Claudia Sheinbaum:

