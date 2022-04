La poesía salva a Luis García Montero; con poemas ha resistido la muerte de su mujer, la escritora Almudena Grandes

Luis García Montero, poeta español y viudo de la escritora Almudena Grandes relata cómo lidió con el duelo de haber perdido a su esposa en noviembre de 2021: “para negociar con mi capacidad de resistencia, de vinculación con la vida, de no tirar la toalla, pues necesité recurrir a lo que me ha definido como persona desde que soy un adolescente, que es la poesía”.

La historia de amor entre el poeta y la novelista ha logrado cautivar a lectores; los intercambios de afecto que compartían entre sus obras literarias forman una especie de cronología sobre la historia de su romance, como el poco sutil guiño mutuo que fue la publicación de la novela de Almudena “Te llamaré viernes” y “Completamente viernes”, el poemario de García Montero.

“Nosotros hemos tenido mucha mala suerte, yo siempre digo, y trato de comunicar la idea de la esperanza, porque el cáncer es una enfermedad que se supera y tengo a muchos amigos que lo han superado y cuando íbamos a sesiones de quimioterapia coincidíamos con enfermos que lo tenían cronificado, que lo estaban superando, hemos tenido mucha mala suerte”, declara el también director del Instituto Cervantes sobre la pérdida de Grandes.

Ahora, García Montero cuenta a EL UNIVERSAL que durante la enfermedad de Almudena y tras su muerte, él ha trabajado en un poemario sobre ella, que aún no tiene fecha de publicación.

“La verdad es que a la hora de negociar con la vida, he tenido que recurrir a la poesía. (...) He escrito un libro que cuando esté un poco más frío para tener conciencia para que no sea un desahogo, sino que me permita una corrección de escritor”.

Lo que sí tiene fecha de publicación es la última y única novela que dejó Almudena Grandes concluida, una historia que aborda “la realidad de la pandemia”, explica el escritor. Este libro será publicado hacia final de año, pues en conjunto con el editor Juan Cerezo y el resto del equipo de la editorial -quienes son considerados parte de la familia- se decidió que era necesario dejar pasar un tiempo a partir del fallecimiento de Almudena, para “no contaminar la lectura”.

Navega Canoa

Luis García Montero también se desempeña como director del Instituto Cervantes, institución que actualmente trabaja en el proyecto Canoa, una colaboración con la UNAM, de México; el Centro Inca Garcilaso, de Perú; Caro y Cuervo, en Colombia, y la Universidad de Buenos Aires para la internacionalización de la cultura en español.

García Montero explica que el proyecto va más lento de lo deseado, por la pandemia, sin embargo, explicó que actualmente ya se seleccionaron un par de temas de interés a trabajar: la creatividad femenina, la presencia en la igualdad de los procesos culturales y una lectura progresista al mestizaje.

“Creo que en la globalidad y la internacionalización de la cultura hay que quitarle al enemigo la palabra mestizaje, para decir que la convivencia entre identidades es buena. Esa ha sido otra de las apuestas que hemos hecho, de hecho, el próximo Congreso de la lengua que se va a celebrar en 2023 tendrá como tema discutir el mestizaje”, explicó.

El director también explicó que están a la espera de firmar convenios con plataformas informativas, culturales, televisivas los distintos países que forman parte de esta red hispanohablante, para que se dedique un programa a internacionalizar el español.

Sobre la participación de México en Canoa, García Montero explica que con la llegada del escritor Jorge Volpi a la oficina de la UNAM en el Instituto Cervantes en Madrid ya está sobre la mesa qué otros proyectos culturales van a realizar.