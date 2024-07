En 2018, la aparición de la antología Tsunami, editada y coordinada por Gabriela Jáuregui, cimbró la escena literaria con doce textos escritos por mujeres cuestionando la violencia de género, el acoso y los feminicidios. En 2020, un segundo volumen, con textos de otras doce mujeres, volvió a sacudir con doble fuerza a la sociedad exponiendo “nuestras luchas, nuestros intereses, nuestros dolores, nuestras resistencias”, y hoy, cuatro años después, aparece Tsunami 3, en la que otras trece mujeres coinciden en escribir sobre otro tema que las impacta y atañe, el de la justicia climática.

“Creo que, en estos últimos años, después de la pandemia —que es cuando se publica el Tsunami 2—, hemos visto un recrudecimiento de los problemas del medio ambiente muy serio. O sea, estamos hablando de que claro, ahí también hay violencia contra nosotras, contra nuestros cuerpos y estamos resistiendo desde nuestras diversidades y la pluralidad, pero ahora hay un problema gigantesco que nos atañe y que tiene que ver con que el mundo está en llamas”, afirma Gabriela Jáuregui, coordinadora de estos tres volúmenes que edita Sexto Piso.

La escritora y editora asegura que este mundo que arde lo hemos visto en estos últimos meses, hasta hace pocos días que llegaron las lluvias, “nunca en México habíamos visto las temperaturas que están, en el mundo entero estamos viendo cómo, hay lugares con inundaciones, en otros lugares sequías, hay muchísimo desplazamiento por estos temas, y creo que varias de las compañeras que escriben en el tercer Tsunami, están hablando muy concretamente del cuerpo-territorio, porque el cuerpo es el primer territorio, pero también está el territorio que habitan y hay cosas terribles sucediendo ahí; muchas de ellas son de pueblos originarios y quienes sienten la violencia más fuerte, han sido quienes defienden la tierra”.

Lee también: Acceso libre a la cultura peruana en el festival “Ayni, el Perú en México”, en el Museo de las Culturas del Mundo

Si en el primer volumen participaron escritoras como Margo Glantz, Brenda Lozano, Cristina Rivera Garza, Sara Uribe y la propia Gabriela Jáuregui; y en el segundo estuvieron Marina Azahua, Dahlia de la Cerda, Diana del Ángel, Valeria Luiselli, Brenda Navarro y Jumko Ogata; ahora sumaron sus voces Valeria Angola, Lucía Calderas, Ángeles Cruz, Selene Galindo, Nayeli García, Jessica Marjane, Márgara Millán, Mónica Nepote, Leydy Pech, Yoalli Rodríguez, Alexandra R De Ruiz, Olivia Teroba y Alaíde Ventura.

“Me parece muy interesante cómo después de mirarnos y nombrarnos mucho a nosotras mismas, en este Tsunami se mira y se nombra también a nuestras ancestras, y sobre todo a las madres. Yo lo conecto con la madre tierra. Hay vínculos y reflexiones fuertes, no es que estemos en el Tsunami inventando el hilo negro, son cosas que se llevan reflexionando desde hace tiempo, pero que creo que ahorita, curiosamente por una coyuntura precisa y porque todas estas mujeres están haciendo reflexiones situadas y encarnadas, nadie se va a la abstracción de qué ¿quiere decir la libertad?, todas están hablando de cosas muy concretas, de luchas, dolores, heridas y formas de sanar muy precisas y concretas de un lugar y de un tiempo, la temática predominante yo siento que es la urgencia climática”, afirma Jáuregui.

En seis años los contextos, dice Jáuregui, no han cambiado mucho para las mujeres. “Hay cosas que tristemente no han cambiado, como el tema de los feminicidios, por ejemplo, pero creo que sí hay cosas que se han podido articular, ventilar y hablar que sí han cambiado desde el 2018 hasta hoy”.

Cuenta que el primer Tsunami salió justo antes de que empezara el Me Too en México. “Ya había sucedido en Estados Unidos, pero en México no había habido esa ola de señalamientos, no se había suscitado con tal fuerza y después del primer Tsunami sucedió; entonceslas preocupaciones, temas de violencia de género muy específicas no es que ya se resolvió y que ya vivimos en un país de equidad y de justicia, pero creo que el hecho de que se hayan nombrado, que se haya comenzado a tener esa discusión, en una escala mucho más grande, mucho más amplia, eso sí cambió”.

La también académica señala que, también, muchos temas de la identidad como ¿dónde estamos?, ¿quiénes somos?, ¿desde dónde luchamos?, que es mucho de lo que engloba el segundo Tsunami, también ya se ha nombrado, se ha reflexionado mucho y se le han dado muchas vueltas de tuerca. “Dentro del grupo denominado mujeres en México hoy hay mujeres racializadas, mujeres empobrecidas, pequeñas enormes diferencias que hacen que sigan nuestras luchas, nuestros intereses, nuestros dolores y nuestras resistencias”, señala la editora.

Jáuregui también celebra que otra de las grandes apuestas que logran con las reflexiones de todas las mujeres que han participado en las antologías, es como logran articular y vincular las cosas más íntimas de forma sistémica y estructural; es decir, como esta articulación de lo personal es político y lo político también es personal.

Además, la virtud es que esta discusión va más allá del papel de la antología, se suscita una discusión a través de las presentaciones, encuentros y reflexiones. “Eso es muy loco y maravilloso, yo lanzo la misma pregunta: ¿qué es para ti ser mujer en México, hoy? y lo que es muy interesante, sorprendente y alucinante es ver, como hay muchas temáticas que van apareciendo o emergiendo que hacen que haya como una especie de cohesión o de unidad de cada una de las antologías, pero no es algo que yo busco a propósito, sino que sucede de manera orgánica”. Fue así como en esta tercera antología la temática que predomina es la justicia climática.

Lee también: "¡Nos queremos libres!": la exposición que reflexiona sobre la violencia de género en México

Otra virtud que celebra Jáuregui es la del encuentro entre diversas generaciones de escritores, de diferentes corrientes, procedencias, estancias y búsquedas. Autoras con renombre y otras menos conocidas que tiene una voz súper potente que en conjunto abren también la posibilidad a descubrir otras formas de pensar y de estructurar un texto con absoluta libertad.

“Yo no es que les diga ‘haz un experimento’, en la invitación siempre hay una apertura formal a explorar, a usar la forma que ellas quieran, si quieren que sea un ensayo o un cuento. Eso permite que cada una se acerque desde el lugar que más le inspire y le convoque, y eso nos regala una diversidad de género y forma, una diversidad formal en los textos que es muy enriquecedora. Hay textos que son más poéticos, otros que tienen palabras en lenguas originarias, otros son más ensayísticos, más formales unos más académicos que otros”, afirma Jáuregui.

En las tres antologías de Tsunami, la editora ha reunido a 37 mujeres. Una selección de esas mujeres conformarán un Tsunami que saldrá durante los primeros meses del 2025 en una edición en inglés, en Estados Unidos, publicada por Feminist Press. “Las editoras hicieron una selección del volumen uno, del volumen dos y como supieron que hay volumen tres, tomaron un pilón del volumen tres, pero en realidad son sobre todo escritoras del volumen uno y del volumen dos, manteniendo más o menos la misma cantidad de textos que en los Tsunamis en español”, concluye Gabriela Jáuregui.