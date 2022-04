La administración de la cultura también se militariza

Con la novedad de que el proyecto cutural y turístico de las Islas Marías estará a cargo de la Secretaría de Marina y no de la Secretaría de Cultura. Durante el informe de los primeros 100 días del cuarto año de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su monólogo de una hora sólo dedicó dos minutos para lo relacionado con la cultura. Entre la información que ofreció el primer mandatario está que el programa de Fomento a la lectura sigue ampliándose, pues tan solo “el Fondo de Cultura Económica lleva impresos 92 títulos con 4 millones 650 mil ejemplares”; también dijo que continúan los trabajos en el Bosque de Chapultepec y que está por inaugurarse el Centro Cultural y Turístico de las Islas Marías; sin embargo anunció que este nuevo espacio va a estar coordinado y administrado “por un gobernador de la Secretaría de Marina”. ¿Por qué esas funciones no las realizará la Secretaría de Cultura? Pues este es el segundo gran proyecto en el que la Secretaría de Cutura se quedará nada más mirando y sólo la hará de comparsa, el primero es el proyecto de Chapultepec, donde quien realmente decide, hace y deshace es el equipo de la doctor Sheinbaum. ¿Y el equipo de Alejandra Frausto? A ellos les toca llevar la música, las aguas frescas y las tlayudas

La Vasconcelos no arranca

La Biblioteca Vasconcelos reabrió sus puertas el pasado 23 de marzo, tras dos años de estar cerrada debido al confinamiento y a la Jornada de Sana Distancia, sin embargo la vida cultural con la que prometió reiniciar actividades hace casi un mes nomás no se ha reactivado; el regreso ha sido pobre, más musical que literario. En el mes de reapertura que se cumple la próxima semana, la Vasconcelos ha tenido sólo una actividad literaria, organizada por editorial Océano, con el científico español Javier Santaolalla. En realidad ha habido más recitales de música o canto: lleva tres y para lo que resta del mes tiene tres más preparados dentro del programa de la Secretaría de Cultura federal de “Volver a verte”. Ha tenido algunas funciones de cine en el ciclo “Cine en la Ciudad” y en la gira de documentales, una obra de teatro de “Don gato y su pandilla” y la exposición fotográfica “No me quites la risa” del artista Massimo Listri, un taller de lenguaje de señas, una convocatoria para dibujo infantil dedicado a Ricardo Flores Magón, así como una selección de textos del mismo Flores Magón. Más allá de eso lo que difunde en su página y en especial en sus redes sociales es lo mismo que difundió en los dos años de pandemia: fichas bibliográficas, breves recomendaciones de libros y una larga lista de “cápsulas culturales” sobre efemérides y más efemérides. Claro que hay restricciones y el recinto no debe trabajar con más del 50% de su aforo, pero ya es tiempo de que reinicie su vida cultural algo más elaborada, planificada e intensa.